Perú

Inicio de clases en colegios particulares: fecha oficial del Minedu para los alumnos de estas instituciones privadas

La normativa vigente establece que el año escolar debe atender tanto los aspectos pedagógicos como los procesos de gestión institucional

Año escolar 2026: clases en colegios privados comienzan el 2 y 9 de marzo, según calendario oficial| Andina

El Ministerio de Educación (Minedu) definió el calendario oficial para el inicio del año escolar 2026 en el país, estableciendo que las clases en los colegios públicos comenzarán el lunes 16 de marzo, aunque algunos centros iniciarían días después por los efectos de las lluvias. Además, muchas madres y padres también buscan conocer si esta misma fecha se aplicará para las instituciones privadas.

Conforme a la Resolución Ministerial N° 501–2025 establece un ciclo académico de 36 semanas netas de clases, distribuidas en cuatro bloques pedagógicos, intercalados con ocho semanas destinadas a la gestión institucional, donde los docentes y personal administrativo realizarán labores de organización y planificación interna.

Minedu confirmó el inicio de clases para el 2026. El cronograma oficial fue publicado confirmando el retorno el 16 de marzo| Imagen creada con Gemini

Durante ese intervalo, el cuerpo docente se mantiene activo en tareas administrativas y de capacitación hasta el 31 de diciembre, con el objetivo de preparar recursos, llevar a cabo evaluaciones y coordinar actividades que permitan un retorno ordenado y enfocado en la calidad educativa para el siguiente año académico.

¿Cuándo inician las clases en colegios privados?

En el caso de los colegios privados, el Ministerio de Educación señala que cada director tiene la facultad de definir el inicio del año lectivo, ajustándose a las necesidades y características de cada institución.

Según información recabada por Infobae Perú, varios centros educativos particulares han programado el inicio de actividades entre el 2 y el 9 de marzo, reflejando una flexibilidad en la calendarización que contrasta con la directiva nacional para los colegios públicos. Algunos también han decidido comenzar el mismo 16 de marzo.

Año escolar en Ica inicia el 19 de marzo, adelantado por petición ministerial. - Crédito Andina

La normativa vigente establece que el año escolar debe atender tanto los aspectos pedagógicos como los procesos de gestión institucional, garantizando una adecuada preparación de las escuelas antes del regreso a clases.

¿Cómo verificar si mi hijo/a alcanzó vacante?

Las familias que participaron en el proceso de matrícula digital ya pueden consultar si sus hijos obtuvieron una vacante para el Año Escolar 2026 en las regiones donde se implementó el sistema en línea. El Ministerio de Educación (Minedu) habilitó la plataforma oficial para el seguimiento de solicitudes, a la que se accede con usuario y contraseña desde la web https://matriculadigital.pe/.

Año escolar 2024: conoce cuándo inicia las clases en colegios públicos| Andina

Quienes gestionaron la inscripción deben ingresar al módulo de familias y revisar la carpeta de seguimiento. En esa sección, el sistema muestra el estado de la solicitud y permite identificar en qué colegio fue asignado el menor. El indicador “vacante asignada” confirma que el estudiante cuenta con un cupo reservado para el ciclo que comenzará el 16 de marzo.

Esta modalidad estuvo dirigida tanto a estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo público como a quienes solicitaron traslados entre instituciones de educación básica regular.

El proceso de registro se realizó desde la plataforma oficial, permitiendo a los representantes legales completar la inscripción desde cualquier equipo con acceso a Internet. Para los escolares que permanecen en su misma institución educativa, el trámite no fue necesario y solo se requirió la ratificación de matrícula.

En caso no alcance la vacante, los apoderados pueden verificar qué instituciones cercanas cuentan con disponibilidad. De esta manera, deberán ingresar de nuevo su solicitud. Asimismo, puede hacerle seguimiento por la misma página web con el código del menor de edad.

Fabian, hijo de Gian Marco,

Fabio Agostini llama hipócrita a

ATU anuncia el fin del

Receta del famoso ceviche peruano:

Río Rímac baja su caudal
Enma Benavides: ANC del PJ

Fabian, hijo de Gian Marco,

Resultados de la Liga Peruana

