“Prestiños Huanuqueños” reciben reconocimiento como Especialidad Tradicional Garantizada en Huánuco

El olor a azúcar caliente y masa frita forma parte de la memoria colectiva de Huánuco. En calles, ferias y celebraciones religiosas, las rosquillas cubiertas con un delicado glaseado blanco circulan de mano en mano como una tradición que se transmite sin papeles ni registros formales. Ahora, ese saber culinario cuenta con un respaldo oficial que lo protege y lo proyecta hacia nuevos escenarios.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual reconoció a los Prestiños Huanuqueños como Especialidad Tradicional Garantizada (ETG). La decisión coloca a esta receta dentro de un sistema de protección que resguarda preparaciones con historia y método propio. Se trata de la primera distinción de este tipo que recibe la región Huánuco.

La medida no solo valida una práctica culinaria. También fija estándares sobre la receta y el proceso que distinguen a este dulce frente a otras versiones que circulan en el mercado. Con ello, se abre una etapa para los productores artesanales que impulsaron la solicitud y que buscan posicionar el producto como emblema regional.

Reconocimiento oficial y alcance de la ETG

La entrega del reconocimiento se realizó en el Salón San Sebastián de la Municipalidad Provincial de Huánuco. En la ceremonia participaron autoridades locales y regionales, representantes de la Oficina Regional del Indecopi en Huánuco y los maestros productores que sostienen la tradición.

El director de Signos Distintivos del Indecopi, Sergio Chuez, encabezó el acto y subrayó el alcance de la medida. Según indicó, este reconocimiento permite “preservar las tradiciones culinarias del país y fortalecer la identidad regional”, además de brindar “valor agregado a los productores que mantienen viva esta práctica ancestral”.

La figura de Especialidad Tradicional Garantizada forma parte de las herramientas de la propiedad industrial. Su objetivo consiste en reconocer recetas y métodos tradicionales que aportan valor a la producción o comercialización de un alimento y que informan al consumidor sobre su carácter especial. A través de este mecanismo, se establecen parámetros que deben respetarse para que un producto pueda usar la denominación protegida.

En este caso, la ETG certifica que los Prestiños Huanuqueños responden a una receta y técnica específicas, transmitidas durante décadas en la región.

Una historia ligada al Puente Calicanto

Los Prestiños Huanuqueños cuentan con al menos 80 años de presencia en la vida cotidiana de la ciudad. La tradición oral sitúa el origen de su nombre durante la construcción del Puente Calicanto, una obra emblemática para la zona.

De acuerdo con el relato que circula entre generaciones, empresarios italianos distribuían estas rosquillas entre trabajadores y pobladores. En medio del reparto, la expresión “presto, niños” se repetía para apurar la entrega. Con el paso del tiempo, esa frase derivó en el nombre que hoy identifica al dulce.

Más allá de la anécdota lingüística, el producto se consolidó como símbolo local. En festividades religiosas, reuniones familiares y fechas especiales, los prestiños ocupan un lugar fijo en las mesas. La transmisión del conocimiento ocurre dentro de los hogares y en pequeños talleres donde la técnica se aprende por observación y práctica constante.

La receta auténtica bajo protección

La certificación establece requisitos claros sobre los ingredientes y el proceso. Uno de los puntos centrales es el uso obligatorio de yemas de huevos de gallina de chacra, responsables del color amarillo dorado natural de la masa.

El amasado debe realizarse de forma manual durante aproximadamente 30 minutos. Este paso garantiza la textura adecuada antes del formado artesanal de las rosquillas. Cada pieza se moldea a mano, lo que permite mantener la forma tradicional que distingue al producto.

Otro elemento clave es el “nevado”, el glaseado con miel de azúcar blanca que otorga la cobertura característica. Esa capa define la apariencia final y aporta el contraste entre el crujido exterior y la suavidad interior.

Al fijar estos criterios, la ETG busca evitar variaciones que alteren la identidad del dulce. Solo quienes cumplan con el pliego de condiciones podrán comercializarlo bajo la denominación reconocida.

Impulso económico y proyección turística

La solicitud para obtener la certificación fue presentada el 6 de enero por un colectivo de productores artesanales. El grupo planteó la necesidad de proteger la receta frente a versiones que no respetan la técnica tradicional.

Con la garantía de autenticidad, los impulsores de la iniciativa proyectan un impacto en la economía local. La certificación abre la posibilidad de fortalecer el turismo gastronómico en Huánuco y de posicionar el producto como atractivo para visitantes.

Además, el reconocimiento ofrece una herramienta de diferenciación en el mercado. El consumidor puede identificar que adquiere un alimento con características definidas y respaldo oficial. Este elemento resulta clave en un contexto donde la procedencia y la trazabilidad influyen en las decisiones de compra.