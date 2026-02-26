Mindef despliega maquinaria y personal en Arequipa tras lluvias: Gobierno amplía emergencia en 15 regiones

En Flora Tristán, el lodo alcanzó hasta 1.5 metros en departamentos del primer piso. Facebook: Mi Querida Arequipa

El Ministerio de Defensa (Mindef) comunicó que atiende la emergencia en Arequipa tras las intensas lluvias que han impactado distintos distritos de la región, con énfasis en los sectores de Yanahuara y Cayma.

Según informó el ministro Luis Enrique Arroyo Sánchez, se dispuso el uso de maquinaria y el envío de personal especializado para apoyar a las familias que enfrentan daños en viviendas, negocios e infraestructuras. Infobae reportó que esta respuesta forma parte de una estrategia articulada entre el Mindef, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.)

Durante una reunión celebrada en la sede del Gobierno Regional de Arequipa, el titular del Mindef explicó que las capacidades operativas del sector se encuentran activadas para atender la situación.

“Las instituciones del Ministerio de Defensa están apoyando con esa mano de obra, por lo menos en Yanahuara y Cayma, que necesita mucha intervención para ayudar en las casas donde ha entrado bastante barro”, declaró Arroyo Sánchez ante autoridades locales y el presidente José María Balcázar.

Las tareas iniciales han consistido en la limpieza de viviendas y la remoción de escombros, una labor que requiere recursos humanos y técnicos para avanzar con rapidez.

Las lluvias intensas provocaron huaicos que afectaron a un número considerable de familias, obligando a evacuar y buscar refugio en zonas más seguras. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el trabajo conjunto con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Indeci ha permitido realizar una evaluación preliminar de los daños y definir prioridades de atención.

Se ha dispuesto el traslado constante de ayuda humanitaria, que incluye víveres, agua, ropa de abrigo y materiales de emergencia, orientados a cubrir las necesidades básicas de las personas damnificadas.

Un hombre camina entre los escombros tras las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en Arequipa, Perú, el lunes 23 de febrero de 2026. (Foto AP/José Sotomayor)

Ampliación de la emergencia y medidas del Ejecutivo

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, remarcó que la gestión actual busca garantizar estabilidad política y económica, así como entregar respuestas concretas a las familias afectadas.

Miralles detalló que el gabinete sigue una hoja de ruta centrada en la transición democrática, el impulso del crecimiento con responsabilidad fiscal y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

“Las lluvias no esperan los tiempos políticos. Por eso, el mismo día que juramentamos, sesionamos y publicamos las declaratorias de emergencia. No podíamos permitir que un trámite administrativo retrase la ayuda a una familia que lo ha perdido todo”, afirmó Miralles.

El Gobierno declaró y amplió el estado de emergencia en quince regiones, incluyendo Arequipa, Amazonas, Áncash, Cajamarca, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín y Tumbes, abarcando un total de 707 distritos.

La economista también anunció que se optimizarán los procedimientos para que los alcaldes accedan a recursos sin demoras, se activarán bonos agrarios y facilidades tributarias temporales, y se fortalecerá la coordinación con el sector privado.

El jefe de Estado tiene previsto viajar a varias regiones del norte y que, por instrucciones presidenciales, los ministros coordinadores supervisan en territorio la llegada efectiva de la ayuda.

Las acciones oficiales incluyen la verificación de daños, la evaluación de intervenciones y la asignación de recursos para restablecer la transitabilidad, proteger a las familias y asegurar el funcionamiento de servicios esenciales.