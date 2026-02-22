Comando Conjunto de FF.AA. responde a la Municipalidad de Lima por retiro de puesto militar en Cercado de Lima

FF. AA. justifican desmontaje de base operativa y aclaran que acción se ajustó al fin del estado de emergencia. (Foto composición: infobae Perú/Agencia Andina)

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitió un pronunciamiento público para responder a los cuestionamientos formulados por la Municipalidad de Lima respecto al retiro del puesto de Comando Unificado que se encontraba instalado en la plaza Gastañeta, ubicada en el Cercado de Lima. La institución castrense indicó que la medida no obedeció a una decisión autónoma ni discrecional, sino al cumplimiento estricto de disposiciones legales vigentes.

Según explicó el organismo militar, el repliegue del personal y del equipamiento respondió al término del estado de emergencia decretado para Lima y Callao, cuya última prórroga concluyó el 19 de febrero. De acuerdo con su versión, al finalizar dicha medida excepcional cesa automáticamente la facultad constitucional que permite el despliegue militar en tareas de apoyo a la policía para el control del orden interno.

La entidad añadió que la actuación se ejecutó en observancia del principio de legalidad y conforme a disposiciones del comando operacional correspondiente. Asimismo, enfatizó que toda intervención militar se rige por la Constitución y normas vigentes, por lo que la retirada del puesto de comando se realizó dentro del marco jurídico aplicable.

Comando militar responde críticas y comuna pide a José María Balcázar ampliar estado de emergencia. (Foto:X/@CCFFAA_PERU)

Posturas contrapuestas

Días antes del pronunciamiento, la comuna limeña expresó su “profunda preocupación” por el retiro del puesto, señalando que este se habría realizado de manera unilateral y sin aviso previo. El municipio sostuvo que la estructura incluía material logístico proporcionado en calidad de apoyo y advirtió que su desmontaje podría debilitar las acciones de control territorial en una zona considerada estratégica.

En su respuesta institucional, el comando militar sostuvo que es indispensable que la información difundida por autoridades refleje con exactitud el marco normativo para evitar confusiones en la opinión pública. También remarcó su respeto a las autoridades locales y reiteró su disposición a mantener coordinación interinstitucional dentro de los límites establecidos por la ley.

Tras conocer el comunicado, el municipio emitió un nuevo pronunciamiento en el que manifestó su respaldo a las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de su rol constitucional, aunque insistió en que la medida habría sido más adecuada si se realizaba con coordinación previa, dado el contexto de seguridad vigente en la capital.

Municipalidad de Lima. (Foto: Agencia Andina)

Antecedentes y pedido al Ejecutivo

La municipalidad recordó que la instalación del puesto de comando unificado fue solicitada formalmente por el alcalde Renzo Reggiardo al entonces presidente José Jerí el 7 de noviembre, como parte de acciones destinadas a reforzar la seguridad ciudadana. En ese sentido, la comuna indicó que la infraestructura respondía a un esquema de coordinación institucional previamente establecido.

En su pronunciamiento final, la autoridad municipal exhortó al mandatario en funciones José María Balcázar a disponer con carácter urgente la prórroga del estado de emergencia en la capital, al considerar que la protección de la población frente a la criminalidad debe mantenerse como prioridad.

Por su parte, el comando militar reiteró que sus acciones se ajustan estrictamente al ordenamiento constitucional y que la seguridad ciudadana requiere no solo operativos y presencia institucional, sino también coordinación entre entidades públicas, responsabilidad en la comunicación oficial y respeto al marco legal. Según señaló, estos elementos constituyen la base para preservar la confianza pública y garantizar la estabilidad institucional.