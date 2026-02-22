Perú

Comando Conjunto de FF.AA. responde a la Municipalidad de Lima por retiro de puesto militar en Cercado de Lima

La comuna advirtió que la desinstalación de la base operativa podría afectar el control territorial en la zona de la plaza Gastañeta

Guardar
FF. AA. justifican desmontaje de
FF. AA. justifican desmontaje de base operativa y aclaran que acción se ajustó al fin del estado de emergencia. (Foto composición: infobae Perú/Agencia Andina)

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitió un pronunciamiento público para responder a los cuestionamientos formulados por la Municipalidad de Lima respecto al retiro del puesto de Comando Unificado que se encontraba instalado en la plaza Gastañeta, ubicada en el Cercado de Lima. La institución castrense indicó que la medida no obedeció a una decisión autónoma ni discrecional, sino al cumplimiento estricto de disposiciones legales vigentes.

Según explicó el organismo militar, el repliegue del personal y del equipamiento respondió al término del estado de emergencia decretado para Lima y Callao, cuya última prórroga concluyó el 19 de febrero. De acuerdo con su versión, al finalizar dicha medida excepcional cesa automáticamente la facultad constitucional que permite el despliegue militar en tareas de apoyo a la policía para el control del orden interno.

La entidad añadió que la actuación se ejecutó en observancia del principio de legalidad y conforme a disposiciones del comando operacional correspondiente. Asimismo, enfatizó que toda intervención militar se rige por la Constitución y normas vigentes, por lo que la retirada del puesto de comando se realizó dentro del marco jurídico aplicable.

Comando militar responde críticas y
Comando militar responde críticas y comuna pide a José María Balcázar ampliar estado de emergencia. (Foto:X/@CCFFAA_PERU)

Posturas contrapuestas

Días antes del pronunciamiento, la comuna limeña expresó su “profunda preocupación” por el retiro del puesto, señalando que este se habría realizado de manera unilateral y sin aviso previo. El municipio sostuvo que la estructura incluía material logístico proporcionado en calidad de apoyo y advirtió que su desmontaje podría debilitar las acciones de control territorial en una zona considerada estratégica.

En su respuesta institucional, el comando militar sostuvo que es indispensable que la información difundida por autoridades refleje con exactitud el marco normativo para evitar confusiones en la opinión pública. También remarcó su respeto a las autoridades locales y reiteró su disposición a mantener coordinación interinstitucional dentro de los límites establecidos por la ley.

Tras conocer el comunicado, el municipio emitió un nuevo pronunciamiento en el que manifestó su respaldo a las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de su rol constitucional, aunque insistió en que la medida habría sido más adecuada si se realizaba con coordinación previa, dado el contexto de seguridad vigente en la capital.

Municipalidad de Lima. (Foto: Agencia
Municipalidad de Lima. (Foto: Agencia Andina)

Antecedentes y pedido al Ejecutivo

La municipalidad recordó que la instalación del puesto de comando unificado fue solicitada formalmente por el alcalde Renzo Reggiardo al entonces presidente José Jerí el 7 de noviembre, como parte de acciones destinadas a reforzar la seguridad ciudadana. En ese sentido, la comuna indicó que la infraestructura respondía a un esquema de coordinación institucional previamente establecido.

En su pronunciamiento final, la autoridad municipal exhortó al mandatario en funciones José María Balcázar a disponer con carácter urgente la prórroga del estado de emergencia en la capital, al considerar que la protección de la población frente a la criminalidad debe mantenerse como prioridad.

Por su parte, el comando militar reiteró que sus acciones se ajustan estrictamente al ordenamiento constitucional y que la seguridad ciudadana requiere no solo operativos y presencia institucional, sino también coordinación entre entidades públicas, responsabilidad en la comunicación oficial y respeto al marco legal. Según señaló, estos elementos constituyen la base para preservar la confianza pública y garantizar la estabilidad institucional.

Temas Relacionados

Municipalidad de LimaComando Conjunto de Fuerzas ArmadasEstado de Emergenciaperu-noticias

Más Noticias

Gol agónico de penal de Yoshimar Yotún para 2-2 en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

En un momento crucial, el capitán de los ‘cerveceros’ asumió la responsabilidad de ubicarse delante del balón para cobrar la falta. Con mucha carácter, canjeó el tiro por gol

Gol agónico de penal de

Alianza Lima vs Sesi EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El equipo de Facundo Morando busca el pase a la final a un poderoso conjunto brasileño que hasta ahora no perdió ningún set en el torneo internacional. Hay mucho en juego. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Sesi EN

Darán bono de S/ 500 hasta por dos años a familias afectadas por lluvias en Arequipa

El subsidio se entregará a través del Bono de Arrendamiento para Emergencias y priorizará a las viviendas declaradas inhabitables, en medio de los severos daños ocasionados por el desborde de ríos y torrenteras en varios distritos de la ciudad

Darán bono de S/ 500

San Martín vs Osasco 3-0: resumen y jugadas de la derrota ‘santa’ en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Las ‘santas’ le dieron pelea a las de Brasil, pero el poderío carioca los superó por 27-25, 25-23 y 25-28. Este domingo disputarán el tercer y cuarto lugar del torneo internacional

San Martín vs Osasco 3-0:

Senamhi emite alerta extrema por incremento de temperaturas en la costa peruana desde este lunes 23 de febrero

Las condiciones térmicas anunciadas para los próximos días podrían afectar a varias regiones de la costa peruana y generar situaciones de riesgo, como ráfagas de viento y episodios de calor intenso, con temperaturas que pueden superar los 30°C

Senamhi emite alerta extrema por
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente José María Balcázar continúa

Presidente José María Balcázar continúa ronda de runiones: Hernando de Soto, el ministro de Economía y el de Transportes acuden a Palacio

¿Quién reemplazará a la congresista Lucinda Vásquez tras su fallecimiento?

José María Balcázar y el fallo a favor de un vinculado a Vladimiro Montesinos que luego no supo explicar

Congresista Lucinda Vásquez Vela falleció a los 67 años

José Jerí podría presentar una demanda para anular su censura, advierte presidenta del TC

ENTRETENIMIENTO

Marisel Linares enfrenta citación policial

Marisel Linares enfrenta citación policial tras el accidente que involucra a su hijastro y que terminó con la vida de Lizeth Marzano

Gisela Valcárcel aplaude la fortaleza de Ethel Pozo ante las críticas en televisión: “No la para, no la deprime”

Samahara Lobatón y Youna encienden TikTok con un inesperado beso y fans sueñan con una reconciliación

Falleció Willie Colón: la relación del ícono de la salsa con Perú y su último concierto

Willie Colón y la vez que fue detenido por supuesto plagio, pero salió librado de la justicia peruana

DEPORTES

Alianza Lima vs Sesi EN

Alianza Lima vs Sesi EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Gol agónico de penal de Yoshimar Yotún para 2-2 en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

San Martín vs Osasco 3-0: resumen y jugadas de la derrota ‘santa’ en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Golazo de José Carabalí, con enorme asistencia de Lisandro Azulgaray, para abrir la cuenta en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

Universitario vs Sporting Cristal 2-2: goles y resumen del empate por clásico del Torneo Apertura de la Liga 1 2026