Gobierno declara el estado de emergencia en más de 200 distritos en 14 regiones por lluvias intensas

El presidente José María Balcázar llegó a Arequipa junto a sus ministros para gestionar la asistencia a los ciudadanos

Vecinos reportaron calles convertidas en ríos, vehículos varados y transporte público saturado tras las lluvias de la tarde. Letrados Noticias

El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia en 246 distritos de 14 regiones ante el peligro inminente de lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño. La decisión, oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 025-2026-PCM el martes 24 de febrero, tiene como objetivo proteger la vida y la salud de la población, resguardar la infraestructura productiva y garantizar la continuidad de los servicios esenciales en el territorio nacional.

La medida regirá durante 60 días calendario, periodo en el que se implementarán acciones excepcionales e inmediatas para mitigar el riesgo muy alto previsto para la próxima temporada de lluvias. El decreto asigna a los gobiernos regionales y locales la responsabilidad de liderar estas intervenciones, bajo la coordinación técnica y el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

Diversos ministerios participan en la gestión de la emergencia: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Vivienda, Ministerio del Interior, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la Mujer y MIDIS, junto a otros organismos públicos y privados. Cada cartera asumirá funciones específicas orientadas a la prevención, atención y, en caso necesario, rehabilitación ante los impactos de las lluvias.

El ingeniero Jesús Yesquén Bances, jefe de Defensa Civil de Chiclayo, informó que la municipalidad desplegó una cisterna de 5 mil galones para atender aniegos en el Cercado tras las intensas lluvias, mientras el sistema de evacuación ARE presenta fallas que dificultan el drenaje de aguas pluviales. Fuente: Facebook / Municipalidad Provincial de Chiclayo

El decreto establece que las acciones deberán ajustarse a los escenarios de riesgo identificados y adaptarse a las prioridades que surjan durante su implementación. Todas las medidas estarán respaldadas por información técnica de las autoridades competentes.

El sustento técnico de la medida se basa en los estudios elaborados por la Subdirección de Información sobre Escenarios de Riesgo de Desastres del INDECI, que evaluó informes recientes, entre ellos los de la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) sobre las Perspectivas Climáticas Febrero-Abril 2026. Estos análisis alertaron sobre riesgos elevados por precipitaciones excepcionales en distintas zonas del país, lo que llevó al Ejecutivo a activar el protocolo de emergencia.

La prioridad es salvaguardar la infraestructura productiva y asegurar la continuidad de los servicios básicos. El gobierno ajustará el alcance de la intervención y sumará nuevas estrategias en función de la evidencia técnica y la evolución de las circunstancias.

La tarde del martes 24 de febrero, alrededor de las 5:00 p.m., se reactivó la torrentera El Chullo, generando alertas en varios distritos de Arequipa.

El decreto supremo lleva la firma del presidente José María Balcázar, la presidenta del Consejo de Ministros Denisse Miralles y los ministros encargados de ejecutar el plan.

Distritos en estado de emergencia

  • Amazonas: Chachapoyas, Bongará, Luya y Rodríguez de Mendoza.
  • Áncash: Amazonas; Huaraz, Bolognesi, Carlos Fermín Fitzcarrald, Huari, Huaylas, Pomabamba y Santa.
  • Arequipa: Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión.
  • Cajamarca: Cajamarca, Chota, Contumazá, Jaén, San Ignacio, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.
  • Ica: Ica, Chincha, Nasca, Palpa y Pisco.
  • Junín: Chanchamayo
  • La Libertad: Trujillo, Ascope, Bolívar, Chepén, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Gran Chimú y Virú.
  • Lambayeque: Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque.
  • Lima: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
  • Madre de Dios: Tambopata y Manu
  • Piura: Piura, Ayabaca, Paita, Sullana, Talara y Sechura.
  • Puno: Puno, Azángaro, Carabaya, El Collao, Lampa, San Román y Sandia.
  • San Martín: Moyobamba, Bellavista, El Dorado, Huallaga y San Martín.
  • Tumbes: Contralmirante Villar y Zarumilla.

José María Balcázar llegó a Arequipa junto a sus ministros

El presidente interino José María Balcázar llegó a Arequipa junto a Arequipa junto a varios ministros de Estado para atender la emergencia provocada por las lluvias y el desborde de torrenteras que afectaron a la Ciudad Blanca en los últimos días.

Balcázar coordina respuesta estatal en Arequipa ante persistencia de lluvias. TV Perú/ Actividad oficial

Acompañaron al mandatario la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles; el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto; el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes; el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza Millán; y el ministro de Defensa, Luis Arroyo Sánchez.

Balcázar y su comitiva fueron recibidos por el coronel del Ejército Peruano, José Daniel Flores Rugel, jefe de línea del Comando Operacional del Sur.

La visita ya había sido anunciada durante la conferencia de prensa posterior a la juramentación del gabinete. En esa ocasión, el cancillerHugo de Zelaadelantó que se reuniría con el jefe de Estado tras este viaje. Precisamente, la afectación en distintas regiones del país a causa de las lluvias e inundaciones fue, según explicó, el motivo por el que se requería conformar un nuevo gabinete concarácter urgente.

