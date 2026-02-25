Luis Arroyo, exgeneral del Ejército con experiencia en el Vraem, es el nuevo ministro de Defensa: este es su perfil

En una ceremonia solemne en el Palacio de Gobierno, el general de división en retiro, Luis Enrique Arroyo Sánchez, juramentó como el nuevo Ministro de Estado en el Despacho de Defensa | Canal N

El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento este martes a Luis Enrique Arroyo Sánchez como nuevo ministro de Defensa, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno. Arroyo Sánchez se incorpora al gabinete encabezado por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, reemplazando en el cargo a César Díaz Peche, también general de división en retiro del Ejército del Perú. Su nombramiento se produce en un contexto de alertas por fenómenos climáticos y emergencias en varias regiones del país.

El nuevo titular del Ministerio de Defensa es general de división en retiro, perteneciente a la promoción 1981 “Héroes de Tacna y Arica”. Su carrera militar ha estado marcada por cargos de alta responsabilidad, incluyendo el comando de la Tercera División del Ejército en Arequipa y la Quinta División en Iquitos, así como funciones en la estratégica zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), área históricamente vinculada a operaciones contra el narcotráfico y grupos armados.

Luis Arroyo, especialista en gestión militar y riesgos, juramenta como ministro de Defensa. (Foto: Presidencia de la República)

Experiencia en gestión militar

Arroyo Sánchez también ha desarrollado una destacada trayectoria académica y doctrinaria. Se desempeñó como director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército (ESGE), institución dedicada a la formación y perfeccionamiento de oficiales superiores. En este rol, lideró programas de capacitación, planificación estratégica y desarrollo de capacidades de mando, consolidando su perfil como especialista en conducción militar de alto nivel.

Su experiencia incluye la gestión de funciones vinculadas al Fuero Militar-Policial, lo que le permitió adquirir competencias en asuntos jurídicos y administrativos propios del Ejército, así como en coordinación interinstitucional. Este recorrido fortalece su capacidad para asumir responsabilidades ministeriales en defensa, seguridad y coordinación con otras entidades del Estado.

Exgeneral del Ejército, Luis Arroyo, es nombrado ministro de Defensa en el nuevo gabinete. (Foto: Presidencia de la República)

Liderazgo en gestión de riesgos y emergencias

Antes de asumir la cartera de Defensa, Arroyo Sánchez se desempeñó como jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) desde noviembre de 2025. En esta función, coordinó acciones de preparación, respuesta y rehabilitación ante emergencias en todo el país, trabajando directamente con el Ejecutivo y otras instituciones para mitigar el impacto de desastres naturales.

Su labor en Indeci se desarrolló en un contexto crítico, con emergencias provocadas por lluvias intensas en regiones como Arequipa, Ica, Piura y Tumbes, y en el marco del anuncio del inicio del fenómeno El Niño Costero, que exige atención preventiva y planificada frente a posibles desastres. La experiencia adquirida en esta etapa refuerza su perfil técnico y estratégico para liderar el Mindef.

Luis Arroyo asume el Mindef: exgeneral con experiencia en el VRAEM liderará la defensa nacional. (Foto: Presidencia de la República)

Perfil integral y responsabilidades

El general Arroyo combina experiencia militar, académica y gestión de emergencias. Su formación y trayectoria le permiten abordar tanto la planificación estratégica de la defensa nacional como la coordinación en situaciones de crisis, emergencias y gestión de riesgos. Este perfil se alinea con los requerimientos técnicos del Ministerio de Defensa, entidad responsable de formular y ejecutar políticas de seguridad y protección nacional.

Además, su conocimiento del VRAEM y otras zonas de operación compleja le otorga perspectiva sobre los desafíos de seguridad interna del país. Arroyo Sánchez deberá articular políticas de defensa, supervisar la preparación de las Fuerzas Armadas y garantizar la coordinación efectiva con entidades civiles y regionales para enfrentar emergencias y amenazas a la seguridad nacional.

Ministerio de Defensa recibió casi tres millones de dólares en calidad de donación por los gastos durante entrenamiento naval conjunto. (Foto: Ministerio de Defensa)

Proyección y retos al frente del Mindef

Con la designación de Luis Arroyo, el gobierno de José María Balcázar busca consolidar un perfil técnico y operativo al frente del Ministerio de Defensa, priorizando la gestión estratégica, la seguridad nacional y la respuesta ante desastres naturales. Su experiencia en el Ejército, la gestión académica y el manejo de emergencias en Indeci lo posicionan como un actor clave para implementar políticas de defensa efectivas y fortalecer la coordinación entre las Fuerzas Armadas y el Ejecutivo.

El nuevo ministro deberá enfrentar desafíos inmediatos como la preparación frente a fenómenos climáticos, el fortalecimiento de la seguridad en regiones de riesgo y la modernización de capacidades militares, mientras articula su gestión con las prioridades del gabinete liderado por Denisse Miralles. Su desempeño será observado de cerca en un contexto donde la seguridad y la defensa se mantienen entre los principales temas de agenda del país.