Adrián Villar viajó a Cajamarca luego de atropellar a Lizeth Marzano: PNP seguía sus pasos, afirma Óscar Arriola

El general de la PNP defiende la actuación de la institución en el caso de la muerte de Lizeth Marsano, mientras se cuestiona duramente por qué no se capturó al sospechoso la misma noche del crimen| Panamericana

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, confirmó que Adrián Villar, investigado por la muerte de Lizeth Marzano, viajó a Cajamarca después del atropello. De esta manera, se podría complicar la situación del joven de 21 años, quien aseguró que fue internado en una clínica local.

Arriola detalló que la PNP realizó un seguimiento a Villar, identificando que salió de Lima el 21 de febrero a las cinco de la mañana.

“A este sujeto lo hemos seguido. Se estaba yendo de viaje, se fue de viaje a Cajamarca. Tenemos las imágenes”, declaró Arriola en entrevista al programa de Panamericana.

Adrián Villar viajó a Cajamarca tras atropellar a Lizeth Marzano, confirma la PNP| Foto: PNP

La autoridad policial explicó que el desplazamiento de Villar estuvo bajo monitoreo tras solicitarse el 20 de febrero la medida de detención preliminar, la cual no procedió.

Arriola también se refirió a la estrategia legal de la defensa de Villar, señalando que la coartada presentada por su abogado “ya se cayó” tras la aparición de nuevas pruebas. El comandante general reiteró el compromiso de la PNP con la búsqueda de justicia y la igualdad ante la ley, asegurando que la institución ha mantenido contacto directo con la familia de Lizeth Marzano.

Adrián Villar es trasladado por efectivos de la Policía Nacional del Perú tras su detención vinculada al caso Lizeth Marzano. (Latina)

Nuevas imágenes revelan que Villar estuvo junto a su familia luego del atropello

Adrián Villar no solo atropelló a Lizeth Marzano, sino que tampoco le brindó auxilio tras el accidente. Luego del hecho, el joven se dirigió a la casa de su enamorada acompañado de su padre y de la periodista Marisel Linares, quien aparece como propietaria del vehículo involucrado.

Nuevas grabaciones obtenidas por las autoridades peruanas exponen que Marisel Linares, Adrián Villar y Rubén Villar pasaron por la escena del accidente donde falleció Lizeth Marzano antes de reunirse en un parque cercano.

Los videos muestran que los tres circularon por la avenida Camino Real, en San Isidro, pocos minutos después del atropello que terminó con la vida de la deportista nacional.

Agentes de la comisaría de Orrantia explican por qué no detuvieron a Adrián Villar tras el atropello de Lizeth Marzano. ATV/ Ocurre Ahora.

Posteriormente, se observa cómo se detienen en la cuadra ocho del Camino Real, a solo siete minutos del punto donde ocurrió el accidente. Las grabaciones demuestran que permanecieron juntos en el parque Alfonso Ugarte durante varios minutos, lo que contradice testimonios previos sobre el paradero y el estado emocional del joven tras el hecho.

En la madrugada de este 26 de febrero, la Policía Nacional detuvo a Adrián Villar, quien fue encontrado en Miraflores y afronta cargos por homicidio culposo, omisión de auxilio y fuga. Además, la periodista Marisel Linares es investigada por posible encubrimiento, tras aparecer reunida con Villar tras el accidente.