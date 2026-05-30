Universitario se alista para la reingeniería: periodo de descanso tras el Apertura 2026, análisis de rendimiento y decisiones directivas

Universitario convive con una dura crisis. - Crédito: Difusión

Universitario de Deportes ha echado a perder el Torneo Apertura 2026 por una serie de malas decisiones adoptadas desde los despachos. Las salidas impulsadas de Jorge Fossati y Rodrigo Ureña sumado a la mala planificación de contrataciones de inicio de año ha sido el detonante reflejado en una lastimera actuación de primera mitad de temporada.

Para intentar reponerse del fracaso inicial del ejercicio liguero, los altos mandos de Universitario realizarán un análisis detallado de las razones que devinieron en el fiasco actual. La medida arrancará no bien culmine el Apertura 2026 con el último partido a sostener frente a Sport Huancayo, en Ate.

Edison Flores, de los puntuales más declinantes de Universitario. - Crédito: Difusión

Después de ese compromiso, sea cual sea el resultado cosechado, se le concederá al plantel ‘crema’ una semana de descanso. Tal vez esa disposición no sea del todo bien vista para la afición, pero desde las oficinas se considera fundamental para descomprimir el clima de tensión que se instaló en el grupo a lo largo de los meses.

PUBLICIDAD

En paralelo, los directivos del club, encabezado por el administrador Franco Velazco, debatirán acerca de los futbolistas a los que hay que darle salida con el aval del entrenador Héctor Cúper, quien posiblemente presente un informe directo sobre lo que encontró en cuanto a disciplina y rendimiento de los dirigidos asignados.

El cuadro 'crema' empató sin goles en el Monumental y quedó eliminado de toda competición Conmebol - Crédito: ESPN.

Manos a la obra

No bien empiece la primera semana de junio, Universitario de Deportes dará a conocer la nómina de jugadores que no pertenecerán más a la institución. Aunque no hay una oficialidad al respecto, ha trascendido que más del 90% de las recientes incorporaciones anuales se ubica en la rampa de salida.

Sekou Gassama es uno de los grandes apuntados. Quien llegara como el ‘9’ del consenso para disputar la titularidad con Alex Valera ha sido de los peores refuerzos de los que se tiene idea en Odriozola. Su irregular estado de momento e inconvenientes físicos lo ubica en la rampa de salida.

PUBLICIDAD

Héctor Fértoli parecía destinado a ser un refuerzo de peso en Universitario. - Crédito: Difusión

Miguel Silveira, Héctor Fértoli, Lisandro Alzugaray y Bryan Reyna tampoco han dado la talla ni mucho menos han convencido al entrenador Héctor Cúper, quien muy probablemente los recorte dentro de su planificación salvo un giro de último momento. El único refuerzo que sí sobresalió con nota aprobatoria fue Caín Fara, cuyo liderazgo conectó de inmediato con la ‘U’.

Las observaciones también alcanzan a futbolistas con cierto tiempo en la entidad como Paolo Reyna, cuya marcha está confirmada, y Edison Flores, quien se encuentra bajo la lupa por sus serios problemas físicos al igual que Alex Valera. En esa línea, Hugo Ancajima y Jorge Murrugarra son monitoreados con seriedad y celeridad.

El senegalés jugó de titular ante CD Moquegua. Créditos: L1 Max / X.