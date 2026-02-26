Perú

Detención preliminar contra Adrián Villar por 72 horas luego de atropellar y causar la muerte de Lizeth Marzano

Fiscalía investiga los delitos de homicidio culposo, omisión de auxilio y fuga, mientras la familia de la víctima exige justicia luego de nueve días

Adrián Villar fue detenido en una vivienda de Miraflores tras nueve días de búsqueda, acusado de atropellar y causar la muerte de la campeona nacional de buceo Lizeth Marzano en San Isidro.|Latina Noticias

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo este jueves a Adrián Villar, de 21 años, señalado como responsable de la muerte de la campeona nacional de buceo, Lizeth Marzano, tras el accidente ocurrido en San Isidro. El arresto se produjo en el distrito limeño de Miraflores, durante un allanamiento realizado en la vivienda de familiares del joven, según información de Latina Noticias.

La intervención policial se efectuó luego de nueve días de investigaciones y tras una orden de detención preliminar que pesaba sobre Villar por homicidio culposo, omisión de auxilio y fuga del lugar del accidente.

Villar fue encontrado en la sala del domicilio. Los efectivos colocaron un chaleco de detenido, aunque este fue retirado antes de su traslado. El arresto se produjo tras las revelaciones de las nuevas imágenes después del accidente.

Durante la diligencia, la policía trasladó a Villar en un patrullero hacia la División de Medicina Legal para exámenes y procedimientos de rigor. En ningún momento brindó declaraciones a los medios ni respondió preguntas sobre las razones por las que no auxilió a Marzano en el momento del accidente.

Luego de los exámenes médicos, el joven fue derivado a la División de Investigación de Accidentes de Tránsito, donde quedará bajo custodia durante al menos tres días mientras se avanza con la investigación, según el expediente al que accedió Infobae Perú.

¿Qué sucedió con Lizeth Marzano?

El accidente que provocó el fallecimiento de Lizeth Marzano sucedió el 17 de febrero en la cuadra 8 de la avenida Camino Real, en San Isidro. Las imágenes muestran que el vehículo conducido por Villar invadió el carril e impactó por la espalda a la deportista, quien realizaba su rutina de trote.

Adrián Villar abandonó la escena y no prestó ayuda a la víctima, quien falleció minutos después en el hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores.

Por disposición del 31.º Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, el Poder Judicial dictó nueve meses de impedimento de salida del país para Adrián Villar, medida que rige hasta noviembre de 2026.

Luego de conocerse que, antes de la tragedia, Adrián Villar estaba cenando. El restaurante Tanta indicó que las imágenes no fueron solicitadas de inmediato ni por la Policía Nacional del Perú ni por la Fiscalía. El establecimiento informó que, cumpliendo con la normativa de protección de datos, entregó los videos a las autoridades solo después de recibir un requerimiento formal.

La defensa de Villar presentó vouchers de consumo para sustentar que no se consumió alcohol durante la cena, mientras la familia de la víctima espera que los registros audiovisuales sean revisados para esclarecer este aspecto.

Por otro lado, la Fiscalía incorporó a la periodista Marisel Linares como investigada en el caso de la muerte de Lizeth Marzano. Se le atribuye el presunto delito de encubrimiento personal en favor de su hijastro, Adrián Villar. La medida fue adoptada luego de difundirse imágenes donde Linares aparece en un parque de San Isidro, horas después del accidente, en una supuesta reunión para proteger al hijo de su pareja.

