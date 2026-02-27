Perú

Padre de Adrián Villar se comunicó con entorno de Lizeth Marzano dos días después del accidente: “Mi hijo es el causante”

Rubén Villar llamó muy teléfono a persona cercana a Gino Marzano y reconoce que fue su hijo el causante del accidente que acabó con la vida de la deportista

Padre de Adrián Villar se comunicó con entorno de Lizeth Marzano dos días después del accidente.

El caso del atropello y muerte de Lizeth Marzano, campeona nacional de natación, sigue sumando elementos clave. Esta noche, ‘Magaly TV La Firme’ emitirá en exclusiva el audio de una conversación telefónica, registrada dos días después del fatal accidente, en la que Rubén Villar, padre de Adrián Villar, reconoce la responsabilidad de su hijo en el hecho que conmocionó a la opinión pública.

La revelación de este material marca un giro en la investigación y refuerza el pedido de justicia de la familia Marzano.

El audio revelador: “Lamentablemente, mi hijo es el causante”

En el avance presentado por Magaly Medina, se escucha al padre de Adrián Villar comunicarse con una persona cercana al hermano de la víctima, Gino Marzano.

“Lamentablemente, mi hijo es el que ha causado ese accidente. Él era el que estaba manejando. Y él ha estado en estado de shock profundo, ha estado mal. Es un muchacho de 21 años”, se oye decir a Rubén Villar.

El audio confirma que la familia del agresor tenía claro, desde el primer momento, la responsabilidad de Adrián en el atropello y posterior fuga.

La conversación se registra apenas 48 horas después del accidente, en un contexto de tensión y búsqueda de explicaciones por parte de la familia de la víctima.

Elementos que complican la situación judicial de Adrián Villar

El abogado de la familia Marzano, Carlos Grados, informó que la investigación ha logrado reconstruir la secuencia de hechos antes y después del impacto fatal.

Las cámaras de seguridad muestran que el vehículo conducido por Villar avanzaba a alta velocidad, cruzó una luz roja y cambió intempestivamente de carril antes de embestir a Lizeth Marzano.

Tras el choque, Villar huyó del lugar sin prestar auxilio. El contenido del teléfono móvil incautado al joven revela que, tras el accidente, la primera llamada que realizó fue a su padre, lo que para la parte civil refuerza la hipótesis de concertación y posible encubrimiento.

La hipótesis de concertación y cambio de calificación legal

La defensa de la familia Marzano sostiene que estos elementos permiten replantear la figura penal del caso, que inicialmente era considerado como homicidio culposo.

“Hay elementos que ya reunirían, digamos, cambiar el tipo penal, ya no sería culposo”, afirmó Grados, sugiriendo que la secuencia de llamadas y las conductas posteriores podrían configurar un presunto homicidio doloso.

El abogado explicó que la secuencia de comunicaciones y videos muestra que, tras el accidente, Villar se contactó únicamente con su padre y no con su pareja ni otras personas. Esto refuerza la hipótesis de que existió coordinación para evadir la acción de la justicia.

Ciudadanía anuncia concentración mientras Fiscalía realiza reconstrucción del caso Marzano.

Detalles de la investigación y posible prisión preventiva

Las autoridades han determinado que Villar se presentó ante la policía 48 horas después del accidente, evitando así ser detenido en flagrancia y la realización de una prueba de alcoholemia inmediata.

La familia de la víctima sostiene que esta conducta fue deliberada y que existen pruebas suficientes para solicitar prisión preventiva.

El juez de investigación preparatoria ya dictó nueve meses de impedimento de salida del país para Adrián Villar, medida que busca asegurar su presencia durante el proceso y evitar el riesgo de fuga, dado su historial de viajes internacionales.

El papel de Marisel Linares y la imputación por encubrimiento

La investigación también apunta a la posible participación de terceros en la evasión de responsabilidades. Marisel Linares, periodista y pareja del padre de Villar, enfrenta una imputación por encubrimiento, aunque, según el abogado de la familia Marzano, la pena asociada a este delito no sería particularmente alta.

El Ministerio Público continúa recopilando pruebas y testimonios para esclarecer si existió una concertación mayor entre los implicados, con la finalidad de dificultar el accionar de la justicia.

El entorno de Lizeth Marzano ha sido enfático en rechazar cualquier intento de conciliación económica y ha pedido a las autoridades que actúen con celeridad y severidad, garantizando que todos los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

“Queremos justicia, que no haya excepción a la norma”, expresó Gino Marzano, hermano de la víctima.

El caso sigue bajo investigación fiscal, mientras la familia Marzano y la opinión pública esperan que la revelación de este audio y las pruebas acumuladas marquen un antes y un después en la búsqueda de justicia y verdad para Lizeth Marzano.

Video donde Marisel Linares habla de la impunidad se vuelve viral.

