Lizeth Marzano: Videos revelan que Marisel Linares, Adrián Villar y su padre pasaron por la escena antes de reunirse en parque

Según el informe, antes de reunirse en un parque, los ocupantes habrían pasado por la escena. ATV/ Magaly TV La Firme.

Nuevas imágenes difundidas en televisión han añadido un elemento más a la ya compleja investigación por la muerte de Lizeth Marzano. Según el programa Magaly TV: La Firme, la periodista Marisel Linares, Adrián Villar y su padre, Rubén Villar, habrían pasado por la escena del atropello horas después del impacto, antes de reunirse en un parque con Francesca Montenegro y el padre de esta.

De acuerdo con el informe televisivo, las cámaras de seguridad registran el desplazamiento de un vehículo por calles de San Isidro a las 2:32 a. m. del miércoles 18 de febrero.

En las imágenes —según lo expuesto en el programa— se observa al automóvil dirigiéndose hacia la avenida Camino Real, específicamente a la cuadra donde, pocas horas antes, la deportista había sido atropellada.

El mapa mostrado en pantalla traza la ruta: el carro, que sería conducido por Rubén Villar, ingresó a Camino Real por el cruce con Ernesto Plasencia, avanzando en dirección al punto exacto donde ocurrió el impacto. Para la producción del programa, esta secuencia confirmaría que los ocupantes del vehículo habrían acudido a la zona con la finalidad de observar lo que ocurría y conocer el estado de la persona atropellada.

La conductora del espacio, Magaly Medina, presentó las imágenes como nuevas pruebas que ampliarían la reconstrucción de los hechos. Según se indicó en el informe, antes de reunirse en un parque con Francesca Montenegro y su padre, el grupo integrado por Marisel Linares, Adrián Villar y Rubén Villar habría pasado por la escena.

La secuencia del impacto ya había sido reconstruida en parte gracias a cámaras de videovigilancia: el 17 de febrero, alrededor de las 11:22 p. m., un vehículo embistió a Lizeth Marzano mientras realizaba actividad física en San Isidro. El automóvil no se detuvo y abandonó el lugar.

Horas después, distintas grabaciones situaron a Adrián Villar en el frontis del edificio donde reside su entonces pareja, realizando llamadas y conversando con su entorno cercano. La defensa del joven ha señalado que se encontraba en estado de shock tras el accidente. Sin embargo, los videos difundidos ahora plantean una interrogante adicional: si efectivamente regresaron a la zona del atropello antes de cualquier entrega formal ante las autoridades.

En el material televisivo se enfatiza la hora exacta —2:32 a. m.— como un dato clave. Para ese momento, la escena del accidente ya había sido intervenida por personal de emergencia y autoridades. El desplazamiento del vehículo hacia Camino Real, según el trazado mostrado en pantalla, no habría sido casual, sino dirigido específicamente al punto del siniestro.

Su recorrido

El informe sostiene que el automóvil avanzó por la intersección de Ernesto Plasencia con Camino Real, tomando rumbo hacia el lugar donde “hace unas horas había fallecido la deportista Lizeth Marzano”. La frase fue parte de la narración televisiva que acompañó las imágenes.

De confirmarse que los ocupantes del vehículo pasaron por la escena, el análisis fiscal deberá determinar el propósito de ese recorrido y si tuvo alguna implicancia en el desarrollo posterior de la investigación. Hasta el momento, lo difundido corresponde a material televisivo que deberá ser incorporado, de ser el caso, a las diligencias formales.

La figura de Marisel Linares, propietaria del vehículo implicado según los registros oficiales, también ha sido objeto de atención. Su presencia en el automóvil durante la madrugada, de acuerdo con el reportaje, la ubicaría junto a padre e hijo en ese desplazamiento hacia la zona del impacto.

El relato presentado en televisión describe una secuencia en la que, tras pasar por Camino Real, el grupo se habría dirigido a un parque para reunirse con Francesca Montenegro y su padre. Ese encuentro también forma parte de la línea de tiempo reconstruida por diversos medios a partir de grabaciones de seguridad.

Le hicieron un altar

En la avenida donde ocurrió el atropello, el recuerdo de Lizeth Marzano permanece presente. Las flores y velas colocadas por vecinos recuerdan que, más allá de la controversia y las hipótesis, una vida se perdió esa noche. La investigación avanza, pero también lo hace el escrutinio social, alimentado ahora por nuevas imágenes que podrían redefinir la cronología de los hechos.

Atropello en San Isidro: así auxiliaron a la deportista antes de su fallecimiento. Latina/ Latina Noticias.