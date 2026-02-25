Óscar Fernández continúa al frente del Ministerio de Trabajo en el nuevo gabinete de José María Balcázar

El presidente de la República toma el juramento de estilo a Óscar Fernández Cáceres, quien se compromete a desempeñar leal y fielmente sus funciones al frente del Ministerio de Trabajo | Canal N

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) no tendrá cambios en su conducción. Este martes 24 de febrero, el presidente José María Balcázar tomó juramento a Óscar Fernández, quien se mantiene al frente de la cartera en el marco de la conformación del nuevo Gabinete Ministerial. La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno y marcó el inicio de una nueva etapa política tras la reciente crisis en el Ejecutivo.

Fernández ya había asumido el cargo el 14 de octubre de 2025, durante el breve mandato de José Jerí, y ahora ratifica su permanencia en el equipo que encabeza la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles. Su continuidad se da luego de la censura parlamentaria contra Jerí y la posterior elección de Balcázar como jefe de Estado, tras asumir la presidencia del Congreso el pasado 18 de febrero.

¿Quién es Óscar Fernández?

El Ministro de Trabajo de Jerí se llamada Oscar Fernández. El MTPE destaca los logros de su gestión relacionados a la promoción del trabajo formal y la capacitación de jóvenes. - Crédito MTPE

Óscar Fernández Cáceres es abogado por la Universidad de San Martín de Porres y cuenta con especialización en Gestión Municipal por ESAN. Acumula más de 25 años de experiencia en el sector público y privado, con trayectoria en gobiernos locales y regionales, así como en espacios de dirección institucional.

Antes de su designación ministerial, se desempeñaba como director de la Dirección Nacional de Educación Física y Deporte del Ministerio de Educación. Desde esa posición impulsó el fortalecimiento del deporte escolar y lideró la organización de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos (JEDPA), que en 2025 alcanzaron una cifra récord de más de 856.000 participantes en la etapa UGEL. Además, promovió iniciativas pedagógicas vinculadas al arte y la cultura, como WIÑAQ, Orquestando, Expresarte y los Juegos Florales Escolares.

Su vínculo con el deporte también se remonta a su etapa como atleta de alto nivel entre 1986 y 1994, periodo en el que representó al Perú en competencias internacionales como el Mundial de Atletismo Roma 1987 y el Mundial Universitario Alemania 1989. Posteriormente, presidió la Federación Peruana de Atletismo, desde donde gestionó procesos de saneamiento institucional y acompañó clasificaciones históricas a competencias internacionales.

Entre 2016 y 2018 estuvo al frente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), promoviendo políticas orientadas a la masificación y detección de talento deportivo. También tuvo experiencia en el ámbito educativo privado, donde dirigió una institución con más de 400 alumnos en los niveles de primaria y secundaria.

Lista completa de ministros de José María Balcázar

El nuevo gabienete ministerial del gobierno de José María Balcázar tiene como primer ministro a Denisse Miralles. - Crédito: Presidencia

Este martes 24 de febrero de 2026 tuvo lugar la ceremonia de juramentación del primer gabinete ministerial del presidente José María Balcázar, en medio de versiones contradictorias y tensiones políticas sobre quién asumiría la Presidencia del Consejo de Ministros. Aunque inicialmente había asegurado que aceptaría el encargo, Hernando de Soto finalmente no fue nombrado como jefe del Gabinete. De acuerdo con la actividad oficial encabezada por el mandatario, la entonces titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, fue quien asumió la conducción de la PCM.

A continuación, la relación completa de ministros que integran el nuevo Consejo de Ministros del Perú:

Presidente del Consejo de Ministros: Denisse Miralles

Ministerio Relaciones Exteriores: Hugo de Zela

Ministerio de Defensa: Luis Enrique Arroyo Sánchez

Ministerio Economía y Finanzas: Gerardo Arturo López Gonzales

Ministerio del Interior: Hugo Alberto Begazo de Bedoya

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Luis Enrique Jiménez Borra

Ministerio de Educación: Erfurt Manuel Castillo Vera

Ministerio de Salud: Luis Napoleón Quiroz Avilés

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego: Felipe César Meza Millán

Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo: Óscar Fausto Fernández Cáceres

Ministerio de Producción: César Manuel Quispe Luján

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: José Fernando Reyes Llanos

Ministerio de Energía y Minas: Angelo Victorino Alfaro Lombardi

Ministerio de Transportes y Comunicación: Aldo Martín Prieto Barrera

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Hary Yzarra Trelles

Ministerio del Ambiente: Nelly Paredes del Castillo

Ministro de Cultura: Fátima Soraya Altabás Kajatt

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: Lily Norka Vásquez Dávila