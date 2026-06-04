Perú

Más de 40 equipos de hemodiálisis nuevos y abandonados en un almacén de EsSalud desde 2022: su valor supera US$1 millón

Además del hallazgo de los equipos, la Comisión de Fiscalización y la Contraloría detectaron un desabastecimiento de más de 55 mil medicamentos en el programa PADOMI

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Este reportaje televisivo documenta la detección de equipos médicos en desuso en una instalación de EsSalud. El video inicia con una presentadora en un estudio de noticias y luego muestra a un grupo de personas, incluido personal con documentos, en lo que parece ser un almacén o estacionamiento. Se observan numerosos equipos médicos, algunos envueltos en plástico, apilados en el lugar. Las imágenes corresponden a una cobertura periodística en vivo.

La denuncia sobre un presunto abandono de equipos médicos de alto valor en un almacén del Seguro Social de Salud (EsSalud) ha generado indignación entre los pacientes renales, luego de que una inspección realizada por la Comisión de Fiscalización del Congreso y la Contraloría revelara la existencia de más de 40 equipos de hemodiálisis almacenados y sin haber sido utilizados desde su adquisición en 2022.

El hallazgo resulta especialmente sensible debido a las constantes quejas de los asegurados por la falta de equipos y las largas listas de espera para acceder a tratamientos de diálisis, un procedimiento indispensable para personas con insuficiencia renal crónica.

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Durante una visita inopinada al área donde permanecían los equipos, el vicepresidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Carlos Zevallos, acompañado por auditores de la Contraloría, constató que los aparatos seguían embalados y junto a sus respectivos componentes.

“Estamos viendo cómo hay sillones de hemodiálisis abandonados aquí en este almacén. Hay material médico que permanece como bulto”, señaló uno de los auditores durante la inspección que quedó registrada en un video difundido en ATV.

Un hombre con gafas y chaleco supervisa el ingreso de un hospital EsSalud, donde se ve a varias personas entrando y saliendo del edificio
Un congresista supervisa las instalaciones de EsSalud, donde se investigan equipos en desuso, en medio de la afluencia de público en el ingreso principal del hospital. (Infobae)

Según la información recabada en la intervención, los equipos habrían sido adquiridos para futuros hospitales que se construían en Villa El Salvador y Santa Anita. Sin embargo, trabajadores presentes en la diligencia indicaron que los aparatos no habían sido incorporados al sistema logístico porque los proyectos para los que estaban destinados no llegaron a concretarse.

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“Estos equipos están listos para ser operativos. Este no es un almacén convencional; son equipos que permanecen en calidad de bulto y ni siquiera han sido ingresados al sistema”, explicó uno de los representantes del personal de salud que acompañó el recorrido.

Equipos valorizados en más de un millón de dólares

De acuerdo con información expuesta durante la fiscalización, el lote de equipos y accesorios correspondería a un contrato suscrito con la empresa Fresenius Medical Care y estaría valorizado en más de un millón de dólares.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los auditores es que, según la información preliminar obtenida, dichos equipos no habrían sido cancelados en su totalidad. Ante ello, surgieron interrogantes sobre por qué la empresa proveedora no habría solicitado la devolución del material.

“Lo que se nos indica es que supuestamente estos equipos no han sido cancelados. Pero, si es así, ¿por qué la empresa no los ha requerido? ¿Somos acaso un almacén?”, cuestionó uno de los funcionarios durante la diligencia.

La inspección también estuvo marcada por momentos de tensión entre el personal presente y los fiscalizadores. Durante el recorrido, uno de los integrantes del equipo de auditoría acusó a trabajadores de EsSalud de intentar obstaculizar la supervisión y advirtió que denunciaría lo sucedido.

La revelación del caso provocó la reacción de asegurados que reciben tratamiento por enfermedades renales, quienes señalaron que la falta de infraestructura y equipamiento afecta directamente su atención.

“Muchos pacientes necesitan camas y otros y no es posible que permanezcan guardadas mientras hay tanta necesidad”, manifestó uno de los usuarios presentes.

Inspección a PADOMI de EsSalud

La intervención no se limitó al hallazgo de los equipos de hemodiálisis. La Comisión de Fiscalización y la Contraloría también supervisaron el programa PADOMI, destinado a la atención domiciliaria de adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

Durante esa revisión, los fiscalizadores reportaron un desabastecimiento de más de 55 mil medicamentos correspondiente al mes de marzo, una situación que calificaron como preocupante y que se suma a los cuestionamientos sobre la gestión del Seguro Social que ya suma su décimo titular.

Tras la inspección, se espera que la Contraloría y el Congreso determinen las responsabilidades administrativas correspondientes y esclarezcan las condiciones en las que estos equipos permanecieron almacenados, mientras miles de pacientes continúan enfrentando dificultades para acceder a tratamientos especializados.

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