José María Balcázar juramenta hoy martes al gabinete ministerial liderado por Hernando de Soto

El presidente interino José María Balcázar tiene previsto para hoy martes 24 de febrero tomarle el juramento de ley a Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros. Posterior a ello, se haría lo mismo con los 18 titulares de las diferentes carteras.

Así lo anunció prensa de Presidencia de la República el pasado sábado 22 de febrero en un comunicado. Un día antes, Balcázar y De Soto sostuvieron una reunión un día antes para hablar sobre las “funciones y alcances del presidente del Consejo de Ministros”.

Comunicado de Presidencia

“No nos queda para ensayar ningún tipo de modelo socialista ni nada por el estilo. Aquí no hay ningún tipo de orientación ideológica”, dijo en entrevista con Exitosa. Señaló que al frente del gabinete era fundamental contar con una de las “personalidades más influyentes” en la economía peruana y mundial, calificando a De Soto como “un hombre comprometido con el modelo económico liberal en el mundo”.

José María Balcázar destacó la obra El otro sendero, escrita por De Soto, y su supuesta contribución al debate sobre la formalización de la propiedad. Enfatizó que en el Perú existe un grave problema en este ámbito: “¿Cómo puede invertir una persona si no tiene el título en la mano oficialmente? En Áncash, por ejemplo, me están invitando a impulsar precisamente la formalización de la propiedad”, detalló.

En dicha entrevista, el presidente interino explicó que la principal prioridad de su gestión será “garantizar la estabilidad económica y entregar el mando sin sobresaltos”, asegurando continuidad en las políticas macroeconómicas y confianza en los mercados financieros. Advirtió que la orientación general del gabinete será definida por el Ejecutivo y el premier, y que “no podemos tener alguien que sea disidente de la línea del premier. El gabinete estará conformado básicamente bajo este marco”. Además, insistió en que su objetivo es transferir la presidencia de manera transparente en julio o antes si el calendario institucional lo permite.

Reaccionan a designación de Hernando de Soto

Mientras la legisladora Patricia Juárez exhortó a frenar las disputas políticas y a respaldar la gestión del jefe de Gabinete, el congresista José Cueto manifestó confianza en De Soto, aunque pidió cautela frente a posibles medidas de corte populista. Guido Bellido, exjefe del Consejo de Ministros, sostuvo que el equipo solo debe retener a ministros con resultados comprobados.

Juárez insistió en la necesidad de “poner paños fríos a cualquier enfrentamiento que haya entre los peruanos”, señalando que “falta muy poco tiempo (para las elecciones generales)” y que el país debe “dar al señor Balcázar toda la buena energía”. Además, remarcó el supuesto prestigio internacional de De Soto, calificándolo como un referente nacional y “consultor internacional importante”. Juárez consideró que, dada la brevedad del periodo de transición, el nuevo premier no debería proponer reformas de gran alcance.

Por su parte, Cueto destacó el supuesto aporte de De Soto en la lucha contra la pobreza, recordando “el libro que él ha promovido durante muchos años en muchos países tratando de sacar adelante, sobre todo, a la gente más pobre”. A su vez, recalcó la experiencia del economista tras años de intercambios y su conocimiento del “Perú profundo”. Sobre el futuro del gabinete, Cueto dejó claro que la decisión recae únicamente en el Ejecutivo y no debe estar condicionada por intereses partidarios: “Acá no se trata de inclinar la balanza a uno u otro lado”, afirmó.