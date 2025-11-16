IPD asigna S/ 89 millones “a dedo” en 10 días a favor de empresas para organizar los Juegos Bolivarianos

El Indecopi responsabilizó al IPD por no asegurar medidas básicas de protección en el Estadio Huancayo. Foto: El Peruano

Faltan apenas 4 días para la inauguración de los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025, y el Instituto Peruano del Deporte (IPD) autorizó la contratación de empresas por un monto superior a los S/ 89.1 millones “a dedo”, sin concurso público, y todo en un plazo menor a 10 días, según consta en las diversas resoluciones de presidencia que fueron firmadas por el entonces jefe del IPD, Teodoro Tong Hurtado.

Un análisis hecho por Infobae Perú revela que solo entre el 4 y el 13 de noviembre, Tong Hurtado firmó un total de 14 resoluciones de presidencia en la que se utilizó como argumento la “situación de desabastecimiento inminente” para permitir una contratación directa de los proveedores que deberán encargarse de proveer bienes o servicios. Esto quiere decir que las empresas que ganaron los procesos fueron invitadas a participar como únicas postoras.

Entre los motivos de contratación se encuentran servicios de streaming para E-Sports, promoción y posicionamiento de marca, emisión de boletos, bloqueador solar, entre otros.

Entre los procesos más significativos se encuentra la designación de Fast Engenharia E Montagens, sucursal del Perú; que ganó una buena pro equivalente a S/ 32.8 millones por el “alquiler, instalación y desinstalación de estructura temporal para las sedes de competencia y no competencia – Lima - Ayacucho”. Además de S/ 21.5 millones para Equans Services Perú, que se encargará de la “adquisición de equipamiento deportivo” para el desarrollo del evento en sus sedes de Lima y Ayacucho.

Firma de la buena pro de Fast Engenharia E Montagens, sucursal del Perú equivalente a S/ 32.8 millones. (Foto: Infobae/Renato Silva)

Firmas y buena pro en días

Ambos procesos de selección ya estaban en marcha incluso desde antes de que se firmaran las resoluciones que adjudicaban los contratos millonarios por un total de S/ 54.3 millones para ambas empresas. Según el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, Fast Engenharia fue invitada a participar en el proceso de adjudicación publicado el 29 de octubre del 2025 y la propuesta de la empresa no se presentó sino hasta el 6 de noviembre, hace 10 días.

La resolución firmada por Tong Hurtado se emitió el día 9 de noviembre, y al día siguiente, el 10 de noviembre, Fast Engenharia ganó la buena pro.

Algo similar ocurrió en el proceso de Equans. El proceso de contratación inició el 22 de octubre con la invitación del IPD enviada a la empresa, quien no envió su propuesta hasta el pasado 30 de octubre. Tong Hurtado firmó la resolución que aprobó la adjudicación por “procedimiento de selección no competitivo” el 5 de noviembre y Equans ganó la buena pro equivalente a S/ 21.5 millones al día siguiente, 6 de noviembre.

Firma de la buena pro de Equans Services Perú equivalente a S/ 21.5 millones. (Foto: Infobae/Renato Silva)

Posible sobreprecio en la compra de bloqueador solar

Entre los procedimientos de compra también se encuentra la designación de ACP Servicios Generales E.I.R.L como la empresa encargada del abastecimiento de bloqueador solar en presentación de sachet para repartir entre los asistentes a los eventos durante el evento deportivo. Según los documentos a los que accedió Infobae Perú, se determinó que el contrato sería por S/ 147 mil.

Sin embargo, en los términos de referencia del proceso se indicó que la empresa debería comprar un total de 30 mil unidades de bloqueadores en sachet, con una presentación en caja, cada una por 20 unidades.

En resumen: ACP debía comprar 1,500 cajas de bloqueador solar con los S/ 147 mil, lo que en promedio genera un costo de S/ 98.6 por cada caja, casi 100 soles por productos que, a precio de mercado en una farmacia, oscila entre los S/ 30 y S/ 69, según lo indicado en diversas páginas web. Esto implicaría un sobrecosto de entre S/ 102,900 y S/ 44,000 soles solo por concepto de bloqueadores solares.

Coincidentemente, luego de la salida de Tong Hurtado del IPD, y bajo la nueva administración de Sergio Ludeña Visalot, a partir del 14 de noviembre, se produjo la salida del jefe de la unidad de logística del IPD, Gustavo Gutiérrez, cuya firma aparece en las contrataciones directas autorizadas por el entonces jefe del IPD.

Las resoluciones presidenciales de autorización de adjudicaciones “no competitivas” tampoco han sido difundidas por el IPD desde ese día, aunque el escenario puede cambiar en la última semana previa al inicio de los Juegos Bolivarianos.

Presentación de los bloqueadores solicitados por el IPD para ofrecer a los asistentes de los Juegos Bolivarianos.

Lista de empresas ganadoras

Entre las empresas ganadoras y montos adjudicados se encuentran:

FAST ENGENHARIA E MONTAGENS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ (S/.32.875.878,89) - Contratación del servicio de alquiler, instalación y desinstalación de estructura temporal para las sedes de competencia y no competencia – Lima - Ayacucho EQUANS SERVICES PERU S.A (S/.21.549.732,78) - Adquisición de Equipamiento Deportivo para el Desarrollo de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 CONSORCIO INGRAM MICRO S.A.C. (S/.13.568.157,12) - Solución integral para la modernización del sistema de videovigilancia de la sede VIDENA del Instituto Peruano del Deporte para los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 ITALTEL PERÚ S.A.C. (S/.8.001.206,00) - Adquisición e Implementación de infraestructura tecnológica de las sedes de Ayacucho para los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 VINILO PUBLICIDAD S.A.C. (S/.4.700.000,00) - Contratación del servicio Integral de Comunicación para la Promoción, Cobertura y Posicionamiento de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 (POR DEFINIR) (S/.3.613.297,00) - Contratación del servicio especializado para la Revisión, Complementación, Seguimiento Operativo y Supervisión del Plan de Entregas del Masterplan (Plan Maestro) de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 C.T. EVENTOS E.I.R.L. (S/.3.500.000,00) - Contratación del Servicio de Implementación de Casa Perú para los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 TICKETMASTER PERÚ S.A. (S/.606.800,00) - Servicio de reserva, emisión y control de boletos para los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 E-PROMISE S.A.C. (S/.1.200.000,00) - Contratación del servicio de producción, implementación y transmisión vía streaming de las disciplinas de e-sports en el marco del desarrollo de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 (POR DEFINIR) (S/.177.000,00) - Contratación del servicio de promoción y posicionamiento de la marca XX Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 en la terminal de transporte aéreo de la ciudad de Lima ACP SERVICIOS GENERALES E. I.R.L. (S/.147.900,00) - Adquisición de bloqueador solar y repelente de insectos para los voluntarios que participaran de las actividades dentro del desarrollo de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025; para la ciudad de Lima AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A. (S/.92.888,74) - Contratación del servicio de promoción y posicionamiento de la marca de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 en la terminal de transporte aéreo de la ciudad de Huamanga - Ayacucho HUAMANI ENCISO, RICHARD HILARIO (S/.74.575,00) - Adquisición de materiales para el soporte en la atención y servicio a los espectadores para los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025