Gianluca Lapadula estaría cerca de firmar con nuevo equipo y se aleja de Universitario. Youtube Horacio Zimmermann

En medio de un receso marcado por el Mundial 2026, Universitario de Deportes atraviesa días de intensa actividad dirigencial y deportiva. La administración, encabezada por Franco Velazco, se ha reunido con el entrenador Héctor Cúper para definir el proyecto de cara al segundo semestre. El objetivo es claro: reforzar el plantel y apuntar al Torneo Clausura para lograr el ansiado tetracampeonato, con el nombre de Gianluca Lapadula como principal anhelo.

De acuerdo con la información del periodista César Vivar en el programa de YouTube, Doble Punta, el entorno del jugador ha dejado en claro que tiene prácticamente acordado su futuro en Italia y no contempla de ir a Sudamérica en este mercado. “Lapadula ya tiene equipo, está a punto de firmar, lo que lo aleja obviamente del fútbol peruano”, explicó Vivar.

PUBLICIDAD

Las razones detrás de la negativa no responden únicamente a cuestiones deportivas. Según reveló el comunicador, el atacante prioriza la cercanía con su familia y especialmente con sus tres hijas, aspecto que pesa más que cualquier oferta. “Él no se anima todavía a tomar una decisión por ir al fútbol peruano por el tema de la familia. Estar lejos de sus tres hijas le preocupa demasiado, eso haría muy difícil que llegue al fútbol peruano”, detalló.

El periodista detalló que, pese al interés real de Universitario, representado en sondeos realizados por el directivo Antonio García Pye —quien conoce a Gianluca Lapadula de su paso por la selección peruana—, la prioridad del delantero es continuar en Europa. “El plan de vida habla de un tema económico que la ‘U’ me parece que no está dispuesta a alcanzar ni tampoco puede por su bolsillo”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Se reveló que Gianluca Lapadula está cerca de fichar por club italiano: “Universitario no puede alcanzar su plan de vida”

De acuerdo con las versiones recogidas, los agentes de Gianluca Lapadula le comunicaron que existe un club italiano con el que están por cerrar la negociación, y el propio delantero ya dio el visto bueno, “solo faltan dos condiciones”, señaló Vivar, sin precisar el nombre de la institución.

De la misma manera, “en la cabeza de Lapadula está que puede reactivarse para volver a la selección peruana en seis meses jugando en Italia”, comentó el periodista, resumiendo el dilema que inclina la balanza a favor de su permanencia en Europa.

Mientras tanto, en Italia crecen las especulaciones sobre un posible regreso del ‘Bambino’ a Pescara, club donde el delantero vivió su mejor etapa: anotó 30 goles en 46 partidos y fue clave en el ascenso a la Serie A antes de fichar por AC Milan. Sin embargo, no hay confirmación oficial sobre el destino final del atacante.

PUBLICIDAD

El delantero de la selección peruana aportó cuota goleadora en aplastante triunfo contra FC Südtirol. | VIDEO: X

La complicada situación de Gianluca Lapadula en Spezia Calcio

Gianluca Lapadula viene de una temporada irregular en Spezia Calcio, donde disputó 19 partidos, marcó seis goles y entregó dos asistencias. Las lesiones lo alejaron de varios encuentros y limitaron su aporte en el campo.

El panorama del club también se ha complicado, ya que Spezia Calcio descendió a la Serie C italiana, forzando una reestructuración interna. Este descenso ha sido un factor determinante para que Lapadula busque nuevas opciones, priorizando su continuidad en la segunda categoría o en algún otro equipo del país, antes que regresar a Sudamérica.

Las salidas de Universitario de cara al Torneo Clausura 2026

En paralelo al mercado de pases, Universitario afronta una reestructuración profunda en su plantel. Tras no alcanzar los objetivos del primer semestre, Héctor Cúper y la directiva ya definieron a los primeros seis futbolistas que no continuarán en el equipo para el Clausura.

PUBLICIDAD

Entre los nombres revelados por el periodista Gustavo Peralta figuran Sekou Gassama, Miguel Silveira, Paolo Reyna, José Rivera y Hugo Ancajima, a quienes se suma la baja de Martín Pérez Guedes, ya retirado. Los extranjeros Gassama y Silveira encabezan la lista de salidas, en tanto que Reyna y Ancajima continuarían sus carreras en Juan Pablo II. El ‘Tunche’, por su parte, busca nuevo destino tras problemas con la hinchada y la directiva.