Fixture de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026: calendario de partidos de los ‘celestes’ en la Liga 1

Fixture de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026

El arranque del Torneo Clausura 2026 presenta a Sporting Cristal un calendario exigente, donde cada jornada será clave para sus aspiraciones de permanencia. La programación del fixture obliga al equipo a enfrentar rivales directos y a sumar puntos desde las primeras fechas, en medio de una crisis deportiva que condiciona cada presentación.

Fixture de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026

- Fecha 1: Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso (local)

- Fecha 2: Melgar vs Sporting Cristal (visita)

- Fecha 3: Sporting Cristal vs Juan Pablo II (local)

- Fecha 4: Universitario de Deportes vs Sporting Cristal (visita)

- Fecha 5: Sporting Cristal vs Sport Huancayo (local)

- Fecha 6: Alianza Atlético vs Sporting Cristal (visita)

- Fecha 7: Sport Boys vs Sporting Cristal (visita)

- Fecha 8: Sporting Cristal vs Los Chankas (local)

- Fecha 9: CD Moquegua vs Sporting Cristal (visita)

- Fecha 10: Sporting Cristal vs Atlético Grau (local)

- Fecha 11: UTC vs Sporting Cristal (visita)

- Fecha 12: Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos (local)

- Fecha 13: Cusco FC vs Sporting Cristal (visita)

- Fecha 14: Sporting Cristal vs Alianza Lima (local)

- Fecha 15: Sporting Cristal vs FC Cajamarca (local)

- Fecha 16: ADT vs Sporting Cristal (visita)

- Fecha 17: Sporting Cristal vs Cienciano (local)

El difícil presente de Sporting Cristal llevó a Palacios a recordar una de las etapas más complejas de su historia. Para él, el problema pasa también por elegir mejor los refuerzos. (Sporting Cristal)

Nuevo Cristal, con Hernán Barcos y sin Zé Ricardo

La llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal marca el inicio de una etapa de cambios para el equipo, que afronta el Torneo Clausura 2026 tras un semestre marcado por la inestabilidad. El delantero argentino, a sus 41 años, asume el desafío de ser el principal referente en la ofensiva celeste, en un contexto donde la permanencia en la máxima categoría se ha convertido en el objetivo inmediato del club.

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El ‘Pirata’ defenderá la camiseta rimenses por seis meses, es decir hasta final de temporada. Y así como se conocen las llegadas, también las salidas. Se pudo conocer que Zé Ricardo no seguirá al mando del equipo y la directiva está buscando a su reemplazo. Y uno de los candidatos que tomó fuerza es Ángel Comizzo.

“Ángel David Comizzo es el técnico que le gusta a la dirigencia y siempre le ha gustado. A mí lo que me dicen es: un técnico que ya dirigió el fútbol peruano y ha sido campeón”, aseguró Michael Xavier en su programa de YouTubeSin TV Fuerza.

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Entre las opciones, surge la posibilidad de un regreso de Roberto Mosquera al banquillo rimense. Mosquera es recordado por su ciclo exitoso al frente del equipo, etapa en la que conquistó dos campeonatos nacionales, en 2012 y 2020.

El técnico argentino podría regresar a la Liga 1. Créditos: Sin TV Fuerza / Youtube.