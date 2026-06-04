Corte de agua para este sábado 06 de junio: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este sábado 06 de junio aplicará una restricción temporal del suministro de agua potable en sectores de los distritos de Ate y Puente Piedra. La medida afectará viviendas y locales comerciales, con cortes programados y restablecimientos en horarios distintos, según el cronograma operativo difundido por la empresa para esa jornada.
La entidad precisó que la interrupción se enmarca en un plan de mantenimiento preventivo orientado a resguardar la calidad del servicio y reforzar la infraestructura hídrica en Lima Metropolitana. De acuerdo con la comunicación oficial, las labores se ejecutarán por etapas con el fin de ordenar la reposición del abastecimiento y reducir el impacto sobre los usuarios durante el periodo de restricción.
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La organismo indicó que la suspensión se prolongará por varias horas en las zonas notificadas debido a inspecciones técnicas y maniobras en componentes de la red de distribución. La empresa explicó que, por razones de seguridad operativa, las tareas requieren detener el flujo de agua mientras se desarrollan las intervenciones, ya que la presión del sistema y el tránsito del recurso pueden interferir con los procedimientos de control y verificación.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Ate
- Asoc. Bello Horizonte
- Asoc. Cangar
- Asoc. Civil Rabindranath Tagore
- Asoc. 2 de Febrero
- Asoc. Olivar de Vitarte
- Asoc. Los Olivos
- Asoc. Porvenir de Vitarte
- Asoc. Primavera de Ate
- Asoc. Progresista
- Asoc. San Juan Bautista
- Urb. Barbadillo
- Urb. Ceres
- Urb. Ceres 2da etapa
- Urb. Santa Inés 2da etapa
- Urb. Villa Vitarte
- Urb. Santa Rosita II
Hora: 9 a. m. - 9 p. m.
- Urb. Santa Rosita I, II y III
- Asoc. Santa Martha
- Urb. La Alameda de Riviera
- Asoc. El Rosal
- Asoc. Las Gardenias I y III
- Asoc. 1 de Mayo
- Urb. San Elvira
- Asoc. El Acuario
- Urb. El Sol
- Urb. Las Flores
- Asoc. San Felipe
- Asoc. La Riviera
- Asoc. Santa Mercedes
- Asoc. San José
- Asoc. Las Malvinas
- Asoc. Brisas del Mantaro I y II
Hora: 1 p. m - 11:50 p. m.
Puente Piedra
- A. H. Antonio Raymondi
- A. H. Señor de la Soledad
- A. H. Señor de los Milagros
- A. H. Alfonso Ugarte
- A. H. Cerro Gordo
Hora: 12 m - 8 p. m.
Consejos para ahorrar agua en casa
- Repara fugas de inmediato: una llave que gotea o un inodoro que corre puede desperdiciar decenas de litros al día.
- Cierra el caño al cepillarte o enjabonarte: usa solo el agua necesaria y abre la llave para enjuagar.
- Dúchate en menos tiempo: reduce minutos y evita llenar la tina; si puedes, instala una ducha ahorradora.
- Lava con carga completa: usa lavadora y lavavajillas solo cuando estén llenos y elige ciclos “eco” si existen.
- Reutiliza agua cuando sea posible: emplea el enjuague de verduras para regar plantas o limpiar pisos.
- Riega temprano o de noche: disminuye evaporación; usa balde o riego por goteo en lugar de manguera.
- Barre veredas y patios: evita usar agua para “arrastrar” polvo.
- Almacena agua de forma segura: tapa recipientes, límpialos y evita contaminación.
- Controla el consumo: revisa tu medidor y detecta aumentos inusuales para ubicar fugas ocultas.
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