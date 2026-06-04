Corte de agua para este sábado 06 de junio: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal anunció que se ejecutarán labores de mantenimiento este sábado 06 de junio - Créditos: Andina.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este sábado 06 de junio aplicará una restricción temporal del suministro de agua potable en sectores de los distritos de Ate y Puente Piedra. La medida afectará viviendas y locales comerciales, con cortes programados y restablecimientos en horarios distintos, según el cronograma operativo difundido por la empresa para esa jornada.

La entidad precisó que la interrupción se enmarca en un plan de mantenimiento preventivo orientado a resguardar la calidad del servicio y reforzar la infraestructura hídrica en Lima Metropolitana. De acuerdo con la comunicación oficial, las labores se ejecutarán por etapas con el fin de ordenar la reposición del abastecimiento y reducir el impacto sobre los usuarios durante el periodo de restricción.

PUBLICIDAD

La organismo indicó que la suspensión se prolongará por varias horas en las zonas notificadas debido a inspecciones técnicas y maniobras en componentes de la red de distribución. La empresa explicó que, por razones de seguridad operativa, las tareas requieren detener el flujo de agua mientras se desarrollan las intervenciones, ya que la presión del sistema y el tránsito del recurso pueden interferir con los procedimientos de control y verificación.

La entidad explicó que la suspensión se debió a un plan de mantenimiento preventivo destinado a resguardar la calidad del servicio y fortalecer la infraestructura hídrica en Lima Metropolitana - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Ate

Asoc. Bello Horizonte

Asoc. Cangar

Asoc. Civil Rabindranath Tagore

Asoc. 2 de Febrero

Asoc. Olivar de Vitarte

Asoc. Los Olivos

Asoc. Porvenir de Vitarte

Asoc. Primavera de Ate

Asoc. Progresista

Asoc. San Juan Bautista

Urb. Barbadillo

Urb. Ceres

Urb. Ceres 2da etapa

Urb. Santa Inés 2da etapa

Urb. Villa Vitarte

Urb. Santa Rosita II

Hora: 9 a. m. - 9 p. m.

Urb. Santa Rosita I, II y III

Asoc. Santa Martha

Urb. La Alameda de Riviera

Asoc. El Rosal

Asoc. Las Gardenias I y III

Asoc. 1 de Mayo

Urb. San Elvira

Asoc. El Acuario

Urb. El Sol

Urb. Las Flores

Asoc. San Felipe

Asoc. La Riviera

Asoc. Santa Mercedes

Asoc. San José

Asoc. Las Malvinas

Asoc. Brisas del Mantaro I y II

Hora: 1 p. m - 11:50 p. m.

Puente Piedra

A. H. Antonio Raymondi

A. H. Señor de la Soledad

A. H. Señor de los Milagros

A. H. Alfonso Ugarte

A. H. Cerro Gordo

Hora: 12 m - 8 p. m.

La entidad indicó que el corte se enmarcó en un programa de mantenimiento preventivo destinado a resguardar la calidad del abastecimiento y fortalecer la infraestructura de agua en Lima Metropolitana - Créditos: Magnific.

Consejos para ahorrar agua en casa

Repara fugas de inmediato: una llave que gotea o un inodoro que corre puede desperdiciar decenas de litros al día.

Cierra el caño al cepillarte o enjabonarte: usa solo el agua necesaria y abre la llave para enjuagar.

Dúchate en menos tiempo: reduce minutos y evita llenar la tina; si puedes, instala una ducha ahorradora.

Lava con carga completa: usa lavadora y lavavajillas solo cuando estén llenos y elige ciclos “eco” si existen.

Reutiliza agua cuando sea posible: emplea el enjuague de verduras para regar plantas o limpiar pisos.

Riega temprano o de noche: disminuye evaporación; usa balde o riego por goteo en lugar de manguera.

Barre veredas y patios: evita usar agua para “arrastrar” polvo.

Almacena agua de forma segura: tapa recipientes, límpialos y evita contaminación.

Controla el consumo: revisa tu medidor y detecta aumentos inusuales para ubicar fugas ocultas.