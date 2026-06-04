Sporting Cristal apunta a Ángel Comizzo como reemplazo de Zé Ricardo: “Siempre le ha gustado a la dirigencia”

El técnico argentino podría regresar a la Liga 1. Créditos: Sin TV Fuerza / Youtube.

Sporting Cristal es uno de los clubes que tendrá varios cambios para la segunda parte del año. El equipo del Rímac no logró disputar el Torneo Apertura y quedó eliminado de la Copa Libertadores, aunque accedió a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Ante este escenario, la directiva analiza en detalle tanto a los miembros de la plantilla como al comando técnico. Según el comentarista deportivo Diego Rebagliati, la continuidad de Zé Ricardo no está garantizada para el Torneo Clausura, ya que los resultados no lo respaldaron y el equipo quedó cerca de la zona de descenso en el campeonato peruano.

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En ese contexto, la dirigencia ‘celeste’ evalúa posibles reemplazos para el técnico brasileño, y uno de los nombres que surge es el de Ángel David Comizzo, de acuerdo con información del periodista Michael Xavier en su programa de YouTube Sin TV Fuerza.

“Ángel David Comizzo es el técnico que le gusta a la dirigencia y siempre le ha gustado. A mí lo que me dicen es: un técnico que ya dirigió el fútbol peruano y ha sido campeón”, señaló el narrador de L1 Max.

Otra alternativa que considera la directiva en La Florida es Roberto Mosquera, quien tuvo un ciclo exitoso en el equipo ‘cervecero’, conquistó dos títulos nacionales (2012 y 2020) y fue el último entrenador en obtener un trofeo con el club.

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Sporting Cristal apunta a Ángel Comizzo como opción de reemplazo de Zé Ricardo.

Ángel Comizzo y su último paso por Liga 1

Más allá de su paso por Universitario de Deportes y sus declaraciones polémicas sobre Sporting Cristal luego de la final de 2020, existe recelo y disconformidad entre la hinchada ‘celeste’ ante una posible llegada de Ángel Comizzo. Esta postura se relaciona con su reciente experiencia en Atlético Grau.

Comizzo protagonizó el primer despido de la temporada 2026 en la Liga 1, luego de que la dirigencia de Grau decidiera finalizar su contrato. La derrota frente a Comerciantes Unidos en Cutervo, que dejó al equipo piurano con solo un punto en cinco fechas, fue determinante para su salida.

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El arranque de Atlético Grau en el torneo fue negativo. El equipo recibió ocho goles y solo convirtió dos. El único partido en el que el equipo dirigido por Comizzo sumó puntos fue ante Sport Huancayo, como local, en la segunda jornada.

No obstante, su perfil técnico coincide con la filosofía de Sporting Cristal. El entrenador argentino suele apostar por los jugadores formados en las divisiones menores, una tendencia que mostró en Universitario y repitió en Atlético Grau. Además, su propuesta prioriza el juego asociativo, en sintonía con la identidad futbolística del club ‘celeste’.

El técnico argentino ofreció una conferencia de prensa tras la victoria ante FC Cajamarca. Créditos: Futbro / X.

Los movimientos de jugadores en Cristal

Según informaron los periodistas Michael Cordero y Denilson Barrenechea, varios futbolistas extranjeros tienen los días contados en el Rímac. Entre quienes no seguirían figuran el técnico Zé Ricardo, y los jugadores Gabriel Santana y Felipe Vizeu. La salida de estos dos últimos elementos responde a la necesidad de liberar cupos para nuevas incorporaciones foráneas, una prioridad establecida por la dirigencia.

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En este contexto, la llegada de Juan Manuel Cuesta, extremo colombiano de UCV de Venezuela, está a punto de concretarse y solo resta la firma para formalizar su traspaso a Sporting Cristal. También avanza la situación de Francisco Arancibia, extremo de Deportivo Garcilaso; el jugador chileno ya acordó su desvinculación y solo falta que el cuadro ‘cervecero’ abone la cláusula de rescisión para sumarse al plantel.

La lista de refuerzos incluye a Claudio Torrejón, mediocampista de Garcilaso, quien se encuentra gestionando su salida y espera una propuesta formal desde La Florida. Por su parte, el delantero Hernán Barcos ya cerró su incorporación tras resolver los aspectos administrativos pendientes.

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Hernán Barcos jugará en Sporting Cristal: se desvinculó de FC Cajamarca y firmó para el Torneo Clausura 2026. Créditos: DyJ Sports.

En paralelo, el nombre de Beto da Silva vuelve a estar presente en La Florida. Si bien su llegada está prevista para la próxima temporada, las negociaciones ya están cerradas. Brandon Palacios también figura entre las opciones de refuerzo, aunque por el momento no se han registrado avances significativos.

Respecto a Pablo Lavandeira, la posibilidad de su llegada se enfrió en las últimas horas, pero tras su arribo a Lima luego de dejar FC Cajamarca, la situación podría definirse.