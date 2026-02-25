¿Qué pasó con Hernando de Soto? El economista fue anunciado como premier, pero no apareció en la juramentación

El domingo pasado, la Presidencia de la República emitió un comunicado oficial en el que anunciaba la designación de Hernando de Soto al frente del Consejo de Ministros. Foto: Andina

Cuando todo apuntaba a que Hernando de Soto asumiría la Presidencia del Consejo de Ministros, la juramentación nunca se concretó y, en su lugar, fue presentada Denisse Miralles como nueva jefa del gabinete. La decisión sorprendió porque apenas días antes se había comunicado oficialmente que el reconocido economista encabezaría el equipo ministerial.

La incertidumbre creció luego de que el propio De Soto reafirmara públicamente que tomaría el cargo. Sin embargo, mientras persistían las versiones cruzadas y los rumores sobre discrepancias internas, en Palacio de Gobierno se desarrolló la ceremonia en la que Miralles juró como presidenta del Consejo de Ministros, desplazando así la expectativa generada en torno al economista.

Hernando de Soto se pronuncia tras juramentación de ministros

Hernando de Soto brindó declaraciones a los medios para detallar las razones por las que finalmente no asumió el cargo de presidente del Consejo de Ministros. Desde su domicilio en Surco, explicó que en horas de la mañana sostuvo un desayuno con el mandatario José María Balcázar, reunión en la que le presentó una propuesta con los nombres de los posibles integrantes del gabinete. Sin embargo, tras ese encuentro, afirmó que “no volvimos a recibir respuesta” de parte del jefe de Estado.

El economista precisó que, en un comienzo, rechazó la posibilidad de encabezar la PCM, aunque luego reconsideró su postura ante la promesa de que podría conformar un equipo con perfiles ajenos al oficialismo. Según relató, no tenía intención de ocupar el cargo porque nunca había adoptado una posición institucional en ese sentido; no obstante, aceptó bajo la condición de incorporar a su propio grupo o a personas independientes de la actual gestión, la cual —según remarcó— es rechazada por entre el 95% y 97% de los peruanos.

Presidencia de la República se pronuncia tras lo sucedido con De Soto

La Presidencia de la República informó que el economista Hernando de Soto presentó “un valioso y ambicioso plan de gobierno”; no obstante, precisó que no se lograron los acuerdos indispensables para llevarlo adelante, en el contexto de un mandato que calificó como breve y de carácter transitorio. A través de la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa, el Ejecutivo dio por cerrado así el episodio en torno a su eventual incorporación al gabinete.

En el pronunciamiento, el Gobierno expresó además su “sincero agradecimiento por su disposición a colaborar” y destacó su condición de “ilustre y respetado economista de prestigio internacional”. Asimismo, subrayó que su trayectoria intelectual —con obras como El otro sendero— representa un aporte relevante para el país, y adelantó que será convocado para tratar asuntos específicos de interés nacional.

El anuncio que no se concretó

El último domingo, la Presidencia de la República difundió un comunicado en el que informaba la designación de Hernando de Soto como titular del Consejo de Ministros. La noticia fue recibida con sorpresa en el Congreso, aunque varios legisladores saludaron su eventual incorporación al Ejecutivo. No obstante, la juramentación anunciada nunca llegó a realizarse.

En medio de versiones que apuntaban a desacuerdos entre De Soto y el presidente José María Balcázar respecto a la conformación del gabinete, el economista salió al frente para descartar un retroceso. En declaraciones a RPP, aseguró que no había renunciado ni desistido del encargo. “Por supuesto, todo sigue viento en popa. Es un compromiso… esos son rumores que ni siquiera voy a calificar”, afirmó en el programa “La Rotativa del Aire”.

Incluso evitó profundizar en detalles sobre la ceremonia y sobre la continuidad de Denisse Miralles en el Ministerio de Economía y Finanzas. “No puedo hablar más, todo sigue viento en popa…”, agregó. También adelantó que viajaría con el presidente a Arequipa para atender la emergencia por lluvias intensas, lo que reforzaba la idea de que su nombramiento seguía en pie.

La juramentación de Denisse Miralles

Pese a esas declaraciones, este martes se oficializó un giro en la conducción del gabinete. Denisse Miralles juró como presidenta del Consejo de Ministros en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno y asumió formalmente el liderazgo de la PCM.

Economista de profesión, Miralles se venía desempeñando como titular del Ministerio de Economía y Finanzas durante la gestión del expresidente José Jerí desde octubre pasado. Antes ocupó el cargo de directora de la Dirección de Inversiones Descentralizadas en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).

De acuerdo con su hoja de vida, inició funciones en el Ministerio de Economía y Finanzas en 2010 como consultora en Políticas de Ingresos Públicos. En 2013 pasó a la Dirección de Política de Descentralización Fiscal y posteriormente fue jefa del Departamento de Estudios Económicos de la Gerencia de Planeamiento del Servicio de Administración Tributaria. Ahora deberá presentarse ante el Congreso en un plazo de 30 días, junto a todo el gabinete, para solicitar el voto de confianza.

Nuevo gabinete ministerial

Con la designación de Miralles, también se confirmó la composición completa del nuevo Consejo de Ministros. En el Ministerio de Relaciones Exteriores fue nombrado Hugo de Zela, mientras que en Defensa asumió Luis Enrique Arroyo Sánchez. La cartera de Economía y Finanzas quedó en manos de Gerardo Arturo López Gonzales.

En el Ministerio del Interior fue designado Hugo Alberto Begazo de Bedoya y en Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez Borra. Educación estará a cargo de Erfurt Manuel Castillo Vera y Salud de Luis Napoleón Quiroz Avilés.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego será liderado por Felipe César Meza Millán, Trabajo y Promoción del Empleo por Óscar Fausto Fernández Cáceres, y Producción por César Manuel Quispe Luján. Comercio Exterior y Turismo recaerá en José Fernando Reyes Llanos, Energía y Minas en Angelo Victorino Alfaro Lombardi, y Transportes y Comunicaciones en Aldo Martín Prieto Barrera.

Asimismo, Vivienda, Construcción y Saneamiento será encabezado por Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate; Mujer y Poblaciones Vulnerables por Hary Yzarra Trelles; Ambiente por Nelly Paredes del Castillo; Cultura por Fátima Soraya Altabás Kajatt; y Desarrollo e Inclusión Social por Lily Norka Vásquez Dávila.