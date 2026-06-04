Presencia de Pedro Francke “fue nefasta para el turismo cuando fue titular del MEF”, afirma José Luis Silva Martinot

José Luis Silva Martinot, exministro de Comercio Exterior y Turismo, participa en una entrevista en vivo en el programa 'Cuentas Claras' de Canal N. Un presentador lo entrevista en un estudio de televisión. Las gráficas en pantalla muestran citas como 'SÍ HUBO RETROCESO CON LA ENTRADA DE CASTILLO' y 'SÁNCHEZ ES MUY CERCANO A EVO MORALES'. También se lee la frase 'UN PRESIDENTE PUEDE DESTRUIR UN PAÍS EN MUY POCO TIEMPO'. El video corresponde a una emisión televisiva.

El exministro de Comercio Exterior, José Luis Silva Martinot, analizó la coyuntura política en Perú y compartió su visión sobre el impacto de las decisiones recientes en sectores clave como el turismo y el comercio exterior. En entrevista, Silva Martinot calificó como “nefasta” la gestión de Pedro Francke en el gobierno de Pedro Castillo y advirtió que la izquierda peruana busca profundizar la crisis nacional.

El exfuncionario subrayó que la llegada de Francke al Ministerio de Economía y Finanzas coincidió con un momento crítico para el turismo peruano, que intentaba recuperarse tras el golpe de la pandemia de COVID-19.

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“La presencia de Pedro Francke fue nefasta porque perjudicó el crecimiento del sector considerando que en 2021 e inicios del 2022 se relanzaba el sector tras la crisis del COVID-19”, afirmó Silva Martinot, quien estuvo al frente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) durante la gestión de Ollanta Humala y luego se desempeñó en el sector turismo, pero en el ámbito privado.

Former Peruvian Minister of Economy and Finance Pedro Francke speaks during a press conference featuring members of the economic team of left-wing presidential candidate Roberto Sanchez ahead of Peru's June 7 runoff presidential vote, in Lima, Peru May 28, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Turismo y economía: críticas y advertencias

Silva Martinot remarcó que las políticas implementadas durante ese periodo frenaron el impulso que el turismo peruano comenzaba a recuperar. Según el extitular del MINCETUR, el país perdió oportunidades de crecimiento por “decisiones ideológicas” que, a su juicio, priorizaron consignas políticas por encima de la reactivación económica.

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En la entrevista, el exministro sostuvo que la orientación de la actual izquierda peruana “lo que busca es hundir más al país”, en referencia a la postura de diversos actores políticos que, en su opinión, han obstaculizado reformas y proyectos que podían favorecer la recuperación. Para Silva Martinot, la falta de consensos y la polarización política han dificultado la aprobación de medidas efectivas.

Este video presenta un segmento del programa noticioso 'Cuentas Claras' de Canal N. El exministro José Luis Silva Martinot participa en una discusión en estudio con un presentador. Una pantalla dividida muestra al candidato Roberto Sánchez dirigiéndose a un grupo de personas, expresando apoyo a Evo Morales. Se observan elementos de un formato de entrevista política y cobertura de eventos. Los tickers en pantalla informan sobre procesos disciplinarios y acciones del Jurado Nacional de Elecciones.

La ley de impulso al sector turismo y el rol de Nano Guerra García

Durante la conversación, Silva Martinot hizo referencia a una ley clave para el sector turismo que fue impulsada y aprobada en el Congreso. Destacó el trabajo del fallecido parlamentario Nano Guerra García, a quien atribuyó la búsqueda de consensos necesarios para la aprobación de esta normativa.

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“Nano Guerra García se pasó buscando consensos en torno a este beneficio para el sector y logró que se aprobará. Que en paz descanse porque ahora lamento mucho que Roberto Sánchez se haga hecho suya dicha ley cuando incluso él votó en contra. Él en realidad miente de manera consecutiva y hasta irracional”, declaró Silva Martinot para el programa Cuentas Claras de Canal N. El exministro lamentó que la autoría y el esfuerzo detrás de la ley no hayan sido reconocidos de manera justa por quienes la promovieron tras su aprobación.

Fiscalía de la Nación da conocer la necropsia del congresista Nano Guerra García - crédito Andina

Disputas políticas y apropiación de iniciativas

Silva Martinot criticó la actitud de algunos legisladores que, tras oponerse a la ley en su momento, luego la adoptaron como propia. Señaló directamente a Roberto Sánchez, actual congresista, por atribuirse la autoría de una iniciativa que, según el exministro, fue rechazada por él en el pleno.

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El exministro sostuvo que este tipo de prácticas debilita la confianza en las instituciones y perjudica la construcción de consensos en temas estratégicos. “El país necesita más transparencia y menos oportunismo político”, apuntó durante la entrevista, al insistir en la importancia de reconocer el trabajo legislativo con rigor y honestidad.

FOTO DE ARCHIVO: El candidato presidencial Roberto Sánchez, del partido Juntos por Perú, celebra un mitin de campaña después de que el Jurado Nacional de Elecciones anunciara que pasará a una segunda vuelta electoral el 7 de junio, en la que competirá por la presidencia de Perú contra la candidata Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, en un barrio de Lima, Perú, 17 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque/Archivo

Comercio exterior y el acuerdo con Brasil

Otro de los temas abordados por Silva Martinot fue la reciente renuncia de José Fernando Reyes, titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, quien, según el exministro, debía firmar un tratado comercial con Brasil. Silva Martinot expresó su respaldo a la renuncia, alegando que el acuerdo carecía de una cláusula de prevención del delito, lo que resultaba preocupante dada la historia reciente de corrupción asociada al caso Odebrecht.

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Carta enviada por el exministro José Reyes al presidente Balcázar.

“Felicito al extitular que hoy renunció porque en realidad lo que se buscaba es que él firmara el tratado con Brasil sobre comercio exterior sin cláusula de prevención del delito, teniendo en cuenta el pasivo que hay sobre Odebrecht”, manifestó Silva Martinot. El exministro resaltó la necesidad de que los acuerdos internacionales incluyan salvaguardias que protejan al Estado peruano de eventuales riesgos legales y financieros.

Este programa de noticias de Canal N, 'Cuentas Claras', presenta una entrevista en vivo con José Luis Silva Martinot, exministro de Comercio Exterior y Turismo. En el segmento, se aborda la cuestionada gestión de Roberto Sánchez al frente del Mincetur, ilustrada con imágenes del funcionario en un evento público, y la renuncia de José Reyes al mismo ministerio. La pantalla dividida muestra al entrevistado en estudio y al político interactuando con una multitud.

Perspectivas sobre el futuro político y económico

José Luis Silva Martinot advirtió que el contexto electoral de 2026 representa una oportunidad para corregir el rumbo, pero también un riesgo si persisten las tensiones y la falta de consensos. Según el exministro, la estabilidad económica y la recuperación de sectores como el turismo dependerán de la capacidad de los próximos gobiernos para construir políticas públicas sólidas y alejadas de intereses particulares.

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Según datos del Mincetur, entre enero y noviembre del presente año ingresaron al Perú 3.810.219 turistas internacionales. Foto: Revista ProActivo

La entrevista concluyó con un llamado a fortalecer los mecanismos de transparencia y a reforzar el diálogo entre los principales actores políticos y económicos del país. Para Silva Martinot, el futuro de sectores estratégicos como el turismo y el comercio exterior depende de decisiones responsables y un compromiso genuino con el desarrollo nacional.