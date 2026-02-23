José Jerí estuvo al borde de las lágrimas tras su destitución: así fueron las últimas horas del expresidente

José Jerí estuvo al borde de las lágrimas tras su destitución por el Congreso

El expresidente interino José Jerí estuvo al borde de las lágrimas tras su destitución por el Congreso, según un reportaje difundido este domingo por Cuarto Poder sobre sus últimas horas en Palacio de Gobierno. El informe detalló que presenció su último cambio de guardia con una canción de Soda Stereo, consciente de que se enfrentaba a su despedida pública del cargo.

Según el dominical, Jerí pidió que se interpretara “Persiana americana” antes de cerrar puertas y ventanas en el recinto presidencial. Después se retiró a un espacio privado y almorzó solo. Su abogado llegó poco antes de la una y media de la tarde, y minutos más tarde se oficializó la declaración de vacancia que puso fin a su mandato.

La Mesa Directiva del Congreso comunicó oficialmente la vacancia del presidente del Congreso y, por extensión, del mandatario. De acuerdo con el reportaje, Jerí recogió sus pertenencias en un ambiente restringido, al que solo se accede por invitación del presidente. Sus colaboradores cercanos le ofrecieron apoyo, pero él pidió mantener la calma.

Tras abandonar la residencia presidencial, convocó a su gabinete. Los ministros llegaron sin cámaras ni declaraciones y esperaron en la sala Mariano Santos. Al reunirse, Jerí ingresó únicamente para agradecerles. La cita, breve e informal, se centró en el pan serrano que el ministro de Cultura trajo desde Ayacucho.

Durante la reunión, solicitó que se grabara y difundiera públicamente. No hubo comida ni brindis, solo pan compartido y agua. El encuentro duró menos de veinte minutos y finalizó tras un intercambio breve. Luego pidió tomarse fotos con su gabinete y el personal de Palacio, usando su propio teléfono. De acuerdo con el reportaje, en ese momento mostró su mayor carga emocional, conteniendo las lágrimas frente a sus colaboradores.

Jerí evitó la zona de Palacio donde se había colocado un atril para un posible mensaje a la nación y optó por salir acompañado de sus ministros, mientras recibía aplausos.

El Congreso sacó del poder a Jerí la semana pasada tras acumular siete mociones de censura, a menos de dos meses de la celebración de las elecciones generales convocadas para el 12 de abril.

Su popularidad se había desplomado en las últimas semanas por una serie de cuestionamientos en su rol de jefe de Estado, entre ellos mantener reuniones semisecretas con empresarios chinos contratistas del Gobierno y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que previamente recibió en el Palacio de Gobierno.