Inició el FESTA 2026 de BTS: El ARMY de Perú se suma a celebración mundial que revela agenda con estrenos y eventos exclusivos

BTS anuncia el calendario oficial de FESTA 2026 e impulsa la expectativa global del ARMY

BTS presentó el calendario oficial de FESTA 2026, una serie de actividades, estrenos y lanzamientos exclusivos para celebrar el aniversario del grupo, que se desarrollarán durante junio y tendrán alcance mundial. La agrupación surcoreana difundió la agenda a través de sus canales oficiales, marcando el inicio de la cuenta regresiva para millones de seguidores, especialmente en países de Latinoamérica como Perú, donde el ARMY mantiene una presencia activa.

BTS eligió nuevamente junio para reunir a su base de fans con una propuesta que combina contenido digital, música inédita y eventos presenciales en Corea del Sur. El anuncio destaca la magnitud que ha adquirido FESTA desde la fundación del grupo, el 13 de junio de 2013, hasta convertirse en una de las celebraciones más esperadas dentro del universo del K-pop.

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¿Qué es BTS FESTA 2026?

FESTA es el evento anual con el que BTS conmemora su debut. La agenda de 2026 contempla estrenos de fotografías, videos de presentación, el relanzamiento del programa Run BTS! y actividades presenciales, consolidando la fecha como un hito para la comunidad global. El grupo detalló que el calendario se desarrollará entre el 4 y el 13 de junio, con contenidos que buscan agradecer el apoyo constante de su fandom, conocido como ARMY.

La tradición de FESTA ha evolucionado para incluir materiales inéditos, mensajes personalizados y dinámicas interactivas que refuerzan el vínculo entre la banda y sus seguidores. La edición de este año incluirá el estreno de nueva música y la presentación de un formato especial en vinilo, lo que aumenta la expectativa en torno a la celebración.

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BTS publica el calendario de FESTA 2026: nueva música, Run BTS! y vinilo especial en junio

Calendario oficial: fechas y actividades clave

La agenda de BTS FESTA 2026 inicia este 4 de junio con la publicación de la BTS Family Photo, una sesión fotográfica grupal que suele generar alto impacto en redes sociales.

BTS da inicio a Festa 2026 con tierna ‘foto familiar’ para celebrar su 13º aniversario. IG @BTSofficial

El 5 de junio se lanzará el video oficial de la canción “Hooligan”, seguido el 7 de junio por un contenido titulado Normal Log, enfocado en mostrar momentos cotidianos de los miembros.

El 8 de junio está previsto el estreno del B Side Film, un material audiovisual que ofrecerá una perspectiva alternativa sobre el trabajo de la banda. El 10 de junio llegará el teaser de Run BTS! 2.0, mientras que el 11 de junio se lanzará de manera oficial la nueva temporada del popular programa de entretenimiento.

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Para el 12 de junio, la agrupación ha programado el lanzamiento de la edición limitada en vinilo de su álbum “Arirang”, junto con el estreno de “Come Over” y su lyric video. El mismo día dará inicio en Busan una serie de actividades presenciales vinculadas a la gira BTS World Tour ‘Arirang’, que culminará el 13 de junio, fecha exacta del aniversario de BTS, con el contenido especial denominado “20130613 Congratulations”.

La inclusión de eventos presenciales en Corea del Sur, combinados con el acceso digital para el resto del mundo, permite mantener la estructura global de la celebración y facilita la participación de seguidores fuera de Asia, incluidos los de Perú.

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El impacto de FESTA y la respuesta del ARMY

En Perú, la comunidad ARMY ha comenzado a organizar actividades para acompañar cada lanzamiento de FESTA 2026, replicando la dinámica global propuesta por BTS. Grupos de seguidores en ciudades como Lima, Arequipa y Trujillo preparan encuentros presenciales y eventos en línea para compartir en tiempo real los estrenos programados durante junio.

Las redes sociales peruanas anticipan una alta participación, con fanáticos que planean transmisiones, proyecciones y dinámicas creativas en honor al aniversario del grupo surcoreano.

Desde 2013, el evento ha crecido en alcance y formato, adaptándose a las nuevas plataformas digitales e integrando lanzamientos musicales y programas exclusivos.

ARMY peruanas celebran el regreso de BTS con Arirang, el fandom impulsa el fenómeno K-pop.

El regreso de Run BTS!, uno de los contenidos favoritos de los seguidores, suma atractivo a la edición 2026. La producción de vinilos de edición limitada y la programación de conciertos en Busan refuerzan la apuesta del grupo por mantener el contacto con su público, tanto en Corea como en el resto del mundo. El ARMY peruano, en particular, se ha destacado por organizar encuentros y celebraciones que suelen replicar las dinámicas propuestas por la banda.

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BTS y la consolidación de una celebración global

La edición 2026 de FESTA representa uno de los eventos más completos en la historia de BTS, tanto por la variedad de contenidos como por la relevancia de los lanzamientos. La estructura del calendario permite que seguidores de distintas zonas horarias accedan a los estrenos y participen de las actividades, ya sea de manera virtual o presencial.

Las redes sociales se preparan para registrar una alta interacción a lo largo de la semana de celebraciones, consolidando el impacto del grupo más allá de la industria musical.

(IG/@uarmyhope)

El aniversario de BTS y la agenda de FESTA 2026 reafirman la vigencia del fenómeno surcoreano y su influencia sobre generaciones de jóvenes en todo el mundo, incluidos los seguidores de Perú, quienes ya iniciaron la cuenta regresiva para sumarse a una de las celebraciones más esperadas del calendario global del entretenimiento.

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