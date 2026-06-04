Corte de luz en Lima este 5 de junio: Pluz anuncia suspensión del servicio en cinco distritos

La empresa Pluz ejecutará este viernes 5 de junio una nueva jornada de cortes de luz en diversos distritos de Lima Metropolitana y el Callao, como parte de las labores de mantenimiento preventivo y fortalecimiento de la infraestructura de distribución.
Según el cronograma difundido por la compañía, las interrupciones temporales tienen como objetivo mejorar la estabilidad del sistema eléctrico, optimizar la calidad del servicio y disminuir el riesgo de fallas en la red. Los trabajos se realizarán en horarios diferenciados y alcanzarán sectores del Rímac, Pueblo Libre, Jesús María, Callao y San Antonio de Chaclla.
Zonas y horarios de los cortes del 5 de junio
Rímac — 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
El distrito del Rímac registrará una suspensión del servicio de diez horas. El corte afectará diversos sectores del asentamiento humano Municipal N.° 3 Comité 13 y del sector Flor de Amancaes.
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Las labores comprenderán múltiples manzanas residenciales incluidas en el cronograma oficial de Pluz, como parte de los trabajos de reforzamiento de la red eléctrica.
Pueblo Libre — 8:30 a.m. a 6:30 p.m.
En Pueblo Libre, la interrupción se extenderá por diez horas y alcanzará importantes vías como los jirones Andalucía, Abelardo Pedro Murillo y Bernardo O’Higgins, además de calles como General Artigas y avenidas José Morellos y General Clement.
La empresa también programó un segundo corte en este distrito, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., que afectará un tramo de la avenida Brasil, específicamente la cuadra 16.
San Antonio de Chaclla — 9:30 a.m. a 5:30 p.m.
En este distrito, el suministro eléctrico será suspendido durante ocho horas en sectores de la asociación de posesionarios Las Lomas de la Comunidad Campesina Jicamarca, afectando principalmente las manzanas AS y BB.
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Callao — 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
La Provincia Constitucional del Callao tendrá una interrupción de nueve horas que alcanzará sectores de los asentamientos humanos Francisco Bolognesi y Daniel Alcides Carrión.
El corte comprenderá numerosas manzanas residenciales incluidas en el programa de mantenimiento de la empresa.
Jesús María / Pueblo Libre — 2:30 p.m. a 5:00 p.m.
Finalmente, un corte compartido entre Jesús María y Pueblo Libre afectará sectores cercanos a las avenidas Brasil, Bolívar y Juan Pablo Fernandini, además de los jirones Coraceros, Húsares de Junín y R. Tizón y Bueno.
¿Por qué se realizan estos cortes de luz?
Pluz explicó que estas interrupciones forman parte de sus trabajos periódicos de mantenimiento preventivo y modernización de las redes de distribución eléctrica.
La empresa señaló que estas acciones permiten reducir el riesgo de averías, reforzar la seguridad de la infraestructura y garantizar un suministro más estable y eficiente para los usuarios.
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Recomendaciones durante el corte de energía
- Desconectar equipos eléctricos: Se recomienda desenchufar televisores, computadoras y electrodomésticos sensibles para evitar daños por variaciones de voltaje cuando se restablezca el servicio.
- Utilizar linternas: Para evitar accidentes, es preferible usar focos o lámparas de emergencia en lugar de velas.
- Conservar alimentos: Mantener cerradas las puertas del refrigerador y congelador ayudará a preservar la temperatura por más tiempo.
- Pacientes con equipos médicos: Las familias con personas que dependan de dispositivos eléctricos de salud deben contar con un sistema de respaldo o una alternativa temporal.
- Kit de emergencia: Es recomendable disponer de agua potable, baterías, radio portátil y alimentos no perecibles.
- Canales de atención: Para reportar incidencias o realizar consultas, los usuarios pueden comunicarse con el Fonocliente de Pluz al 517-1717 o revisar los canales oficiales de la empresa.
Pluz precisó que cualquier modificación o reprogramación de los horarios establecidos será comunicada oportunamente a través de sus plataformas oficiales.
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