Abogado de Adrián Villar califica como “error” que su defendido no haya auxiliado a Liseth Marzano tras atropello

La familia de la deportista fallecida reclama acciones firmes y cuestiona la actuación del conductor. El entorno de la joven pide esclarecer los hechos y sanciones proporcionales a la gravedad del caso

Familiares y amigos de la deportista y medallista Lizeth Marzano realizan un plantón para exigir justicia tras su muerte en un atropello en San Isidro. El conductor responsable ya fue identificado.

La muerte de la deportista nacional Lizeth Marzano el 17 de febrero en San Isidro ha dejado diversas interrogantes y la familia pide justicia. Luego de varios días, el conductor fue identificado como Adrián Villar, quien se dio a la fuga luego de atropellarla, tal y como se visualiza en las imágenes.

El abogado del acusado, Jefferson Moreno, reconoció que su defendido cometió un “error” al no auxiliar a la víctima tras el atropello. La joven permaneció varias horas en el lugar sin ser trasladada a un centro médico.

“Esos son errores que va a tener que asumir y responder por ellos como corresponda”, manifestó Moreno en declaraciones a Panamericana

Hijastro de la periodista Marisel
Hijastro de la periodista Marisel Linares, Adrián Villar, sería el conductor que atropelló y mató a la deportista Lizeth Marzano| Panamericana

Familiares piden justicia

El caso cobró notoriedad luego de que allegados a Marzano organizaran una vigilia frente a la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito en La Victoria, reclamando avances en las investigaciones y sanciones efectivas.

“Aquí estamos los amigos y compañeros de Liseth. No vamos a dejar que esto quede impune”, expresó una de las asistentes.

En el proceso de indagación, la policía identificó a Adrián Villar como el conductor del vehículo que impactó a Marzano. La defensa de Villar, a cargo de Jefferson Moreno, confirmó que el joven de 21 años se presentaría ante las autoridades de forma virtual.

“La diligencia está programada de manera virtual. Brindará las declaraciones que tenga que brindar”, señaló el abogado ante la prensa.

El abogado también negó que su patrocinado haya consumido alcohol la noche del accidente. “Tengo toda la información y tengo toda la prueba que acredita que no es así”, aseguró Moreno.

Joven que presuntamente atropelló a
Joven que presuntamente atropelló a Lizeth Marzano tiene programado un viaje al exterior.

En paralelo, familiares de la víctima cuestionaron la demora en la presentación de Villar y advirtieron que la falta de auxilio impidió activar el seguro obligatorio de accidentes (SOAT) para trasladar a la víctima a una clínica cercana.

Otra persona citada en la investigación, la conductora Marisel Linares, no acudió a rendir declaración y, según la abogada de la familia Marzano, tampoco presentó una justificación formal.

“No se ha presentado, lo que entendemos que no es colaborar con la justicia. Lo que nosotros vamos a proceder es que se la cite de manera compulsiva”, manifestó. La defensa de la familia evalúa solicitar que Linares sea incluida en la investigación por “encubrimiento” u “obstrucción a la justicia”.

Cámaras de seguridad registraron el
Cámaras de seguridad registraron el trágico atropello en el que perdió la vida la campeona nacional de buceo Lizeth Marzano. (América Noticias)

En las últimas horas, surgió preocupación por un posible viaje de Adrián Villar fuera del país. Gino Marzano, hermano de la víctima, pidió que se impida la salida del joven para garantizar su permanencia durante el proceso judicial.

“El hecho de no presentarse en las primeras veinticuatro horas, ya se pierden pruebas como el dosaje etílico. No se dio el nombre desde un inicio y eso debe responderse”, afirmó Marzano y reiteró justicia para la joven.

Las diligencias continúan y se espera que en los próximos días se presenten nuevas declaraciones. El entorno de la campeona exige respuestas y sanciones claras para evitar la impunidad en este caso que ha conmocionado a la comunidad deportiva nacional.

