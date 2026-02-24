Terceras personas habrían encubierto a Adrián Villar tras atropellar a Lizeth Marzano

Fiscalía sostiene que incluso funcionarios públicos habrían buscado obstaculizar el esclarecimiento de los hechos que involucran al hijastro de la periodista Marisel Linares. Video: Justicia TV

Terceras personas habrían intervenido para que Adrián Villar, hijastro de la periodista Marisel Linares, no se presente antes las autoridades a fin de colaborar en la investigación del accidente que acabó con la muerte de la reconocida deportista Lizeth Marzano.

Así lo dio a conocer el fiscal adjunto provincial Henry Zavaleta durante la audiencia de impedimento de salida del país contra Villar por haber causado la muerte de Lizeth Marzano, no socorrerla y huir de la escena del crimen.

El representante del Ministerio Público indicó que se llegó a esta hipótesis tras llevarse a cabo las diligencias de visualizaciones de videos, diligencia donde participó el joven de 21 años y su abogado Jefferson Moreno.

“Se advierte, señor magistrado, que luego de suscitados los hechos, habrían participado terceras personas con la finalidad de que el hoy investigado no se ponga derecho, luego de suscitado el evento que causó el deceso de la hoy agraviada. Terceras personas, incluso podríamos hablar de funcionarios públicos. Eso es lo único que tengo que precisar, señor magistrado”, indicó.

El juez de investigación preparatoria Ricardo Huamán le dio la oportunidad a Jefferson Moreno para que responda a lo señalado por el fiscal, pero contestó que no tenía “nada que decir”.

Impedimento de salida

Luego de la exposición del Ministerio Público y el allanamiento de la defensa de Adrián Villar al requerimiento fiscal, el juez Huamán dictó 9 meses de impedimento de salida del país contra el hijastro de la periodista Marisel Linares.

Este plazo se computa desde el lunes 23 de febrero y caducará el 23 de noviembre de este año, a menos que se solicite una prórroga.

Durante la audiencia, el fiscal adjunto provincial Henry Zavaleta narró los hechos que se le atribuyen a Adrián Villar, como haber atropellado a la deportista Marisel Linares, no darle socorro inmediato y huir de la escena.

Por estos hechos, se le imputan los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga de lugar de accidente de tránsito. El fiscal indicó que se podría hablar de una pena mínima de 8 años de prisión.

Se solicitó detención

La Policía Nacional del Perú (PNP) solicitó la detención preliminar de Adrián Villar Chirinos y de la periodista Marisel Linares tras el fallecimiento de Lizeth Marzano en un accidente en San Isidro. Pese a la petición policial para arrestar a Villar por no haberse presentado ante la autoridad y evaluar la situación de Linares por presunto encubrimiento, el Ministerio Público no procedió, argumentando que la solicitud se presentó fuera del plazo de 48 horas.

La familia de Lizeth Marzano denunció públicamente intentos de la familia de Adrián Villar por alcanzar un acuerdo económico posterior al accidente. Gino Marzano, hermano de la víctima, rechazó cualquier conciliación afirmando que “la vida de mi hermana no tiene precio y la familia solo busca justicia”.

Horas después del accidente, la familia de la víctima acudió al lugar de los hechos buscando pruebas. Serenazgo entregó repuestos automovilísticos hallados en el sitio y la revisión con inteligencia artificial determinó que correspondían a un Chevrolet Cruze.

La periodista Marisel Linares hizo público un comunicado en el que admitió que el vehículo involucrado estaba registrado a su nombre, aunque aseguró no tenerlo desde septiembre y negó haberlo conducido la noche del hecho. Posteriormente, Adrián Villar se presentó en la sede policial acompañado de su abogado para entregar el vehículo, los documentos y su pasaporte, certificó notarialmente su domicilio y canceló un viaje internacional planeado.