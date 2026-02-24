Perú

Adrián Villar enfrentaría solo 8 años de cárcel por atropellar a Lizeth Marzano y darse a la fuga: Fiscalía lo acusa de tres delitos

Poder Judicial dictó nueve meses de impedimento de salida del país contra el hijastro de la periodista Marisel Linares, quien se reconoció en los videos de seguridad presentados como prueba

El Ministerio Público solicitó para Adrián Villar una pena que podría alcanzar hasta ocho años de prisión por el atropello y muerte de Lizeth Marzano, ocurrido la noche del 17 de febrero en San Isidro. La Fiscalía le imputa tres delitos: homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente.

El fiscal adjunto provincial Henry Santiago Zavaleta Polo, del cuarto despacho de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro-Lince, detalló que el hijastro de la periodista Marisel Linares atropelló a la deportista por la espalda mientras conducía a excesiva velocidad, tras invadir el carril contrario y pasarse la luz roja en la cuadra ocho de la avenida Camino Real.

Además, que el impacto fue de tal magnitud que derribó un árbol y arrojó a la joven varios metros hasta el cruce con la calle Juan Cavero. Lizeth Marzano quedó tendida en la vía y el conductor, de acuerdo con la investigación, se dio a la fuga sin prestar auxilio.

Un video de una cámara de seguridad muestra el preciso instante en que Lizeth Marzano es violentamente atropellada por un vehículo conducido por Adrian Villar mientras ella corría por la calle. Las imágenes revelan la crudeza del impacto.

“Hasta ocho años de cárcel”

La Fiscalía fundamenta que la conducta de Villar configura una triple infracción penal. El artículo 111 del Código Penal sanciona el homicidio culposo cometido con vehículo motorizado con una pena no menor de cuatro ni mayor de ocho años de prisión, especialmente cuando la muerte ocurre por conducción temeraria. Por su parte, el artículo 126 prevé hasta tres años de cárcel para quien omite socorrer a una persona que ha lesionado o incapacitado, poniendo en riesgo su vida o salud; mientras que el artículo 408 castiga con hasta cuatro años y multa a quien huye del lugar de un accidente para evitar ser identificado o eludir las comprobaciones legales.

Durante la audiencia de impedimento de salida del país, celebrada ante el 31° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, el fiscal remarcó la gravedad de la omisión de auxilio, pues Marzano fue abandonada en la calzada mientras agonizaba. El certificado de necropsia entregado por el hospital Casimiro Ulloa confirma que la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico severo y lesiones múltiples por accidente automovilístico.

La defensa de Villar, encabezada por el abogado Jefferson Moreno, admitió la responsabilidad de su patrocinado en los hechos. Destacó su colaboración con la investigación, aportando el vehículo y entregando sus pasaportes a la policía, así como participando en todas las diligencias programadas.

Asimismo, subrayó que su cliente se apersonó voluntariamente a la Fiscalía el jueves 19 de febrero, dentro del plazo legal, identificándose como el conductor y solicitando la entrega del automóvil. Además, que canceló un viaje programado al extranjero tras el accidente, en un intento por disipar cualquier sospecha de fuga. Detalló que Villar brindó declaración virtual y presencial, e incluso se reconoció en los videos de seguridad presentados como prueba.

Joven que presuntamente atropelló a Lizeth Marzano tiene programado un viaje al exterior.

Nueve meses de impedimento de salida a una semana del atropello

A ocho días del accidente que costó la vida a Lizeth Marzano, el 31° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima resolvió imponer a Adrián Villar una medida de impedimento de salida del país por un plazo de nueve meses. Esta decisión se adoptó tras una audiencia en la que participaron el Ministerio Público, la defensa del investigado y la parte agraviada, en un clima de aceptación unánime de la medida restrictiva.

Tras escuchar a todas las partes, el juez procedió a dictar la resolución en audiencia, declarando fundada la solicitud, la cual regirá desde el 23 de febrero de 2026 y con vencimiento el 22 de noviembre del mismo año.

