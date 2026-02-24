Lizeth Marzano: Así reaccionó Adrián Villar, hijastro de Marisel Linares, ante la prensa tras audiencia en el Ministerio Público

Periodistas le preguntaron por la fuga y un posible mea culpa, pero el joven guardó silencio. ATV/ Magaly TV La Firme.

La salida de Adrián Villar del Ministerio Público no pasó desapercibida. Las cámaras lo esperaban, los reporteros lo rodearon y las preguntas se multiplicaron en cuestión de segundos. Sin embargo, el joven —señalado por el atropello que terminó con la vida de Lizeth Marzano— avanzó en silencio, con el rostro serio, sin emitir declaración alguna.

La escena fue registrada por el programa Magaly TV La Firme este 23 de febrero y rápidamente generó reacciones por su actitud parca frente a la prensa.

Villar, hijastro de la exvedette Marisel Linares, abandonó la audiencia en el Ministerio Público mientras continúa el proceso legal en su contra. El caso, que ha conmocionado al país, se encuentra bajo investigación y las autoridades siguen recopilando información sobre su participación y responsabilidades en el hecho.

Adrián Villar, hijastro de Marisel Linares, evita declaraciones tras audiencia por caso Lizeth Marzano. ATV/ Magaly TV La Firme.

Mientras caminaba hacia el exterior de la sede fiscal, los periodistas insistieron en obtener alguna respuesta. “Adrián, ¿estás arrepentido de todo lo que ha pasado? Adrián, ¿por qué te diste a la fuga? ¿Por qué huiste? ¿Por qué fuiste a atropellar a la señora y no te paraste a ayudar, a auxiliar, pues?”, se escuchó entre la multitud. Otra voz agregó: “Adrián, ¿algo que decir?”.

Las preguntas se sucedían sin pausa: “¿Qué es lo que puedes decir sobre la familia de la víctima? Adrián. ¿Por qué recién te presentas a la justicia? ¿Por qué fugaste? ¿Por qué no la ayudaste? ¿Por qué no la auxiliaste?”.

El joven no respondió. No hubo gestos de asentimiento, ni frases de disculpa, ni intento alguno de diálogo con la prensa. Su silencio, lejos de calmar la tensión, incrementó los comentarios entre los presentes y en la opinión pública. La falta de declaraciones fue interpretada por algunos como una estrategia legal; por otros, como una ausencia de arrepentimiento.

Adrián Villar, hijastro de Marisel Linares, evita declaraciones tras audiencia por caso Lizeth Marzano. ATV/ Magaly TV La Firme.

“Sin signo de arrepentimiento”

Desde el set televisivo, la conductora Magaly Medina cuestionó la actitud del investigado. “Hace instantes acaba de salir Adrián Villar de la audiencia del Ministerio Público. ¿Puedes poner las imágenes?”, pidió en vivo. Luego, tras revisar el material, lanzó una interrogante directa: “¿Él en la audiencia o en algún momento ha dicho: ‘Por favor, quiero hacer un mea culpa, pedirle perdón a los familiares por el dolor que les he causado’?”. La respuesta fue inmediata desde el equipo del programa: “No, no ha habido ningún palabras al respecto”.

Magaly insistió: “Nada de ningún síntoma, signo de arrepentimiento”. La réplica fue clara: “No, hemos podido ver inclusive las imágenes de que él sale. Es la misma actitud que ha tenido tanto en la visualización como durante la audiencia del día de hoy en el Poder Judicial”.

Adrián Villar, hijastro de Marisel Linares, evita declaraciones tras audiencia por caso Lizeth Marzano. ATV/ Magaly TV La Firme.

Gino Marzano exige:“Que no haya ningún tipo de excepción a la norma”

La percepción de frialdad contrastó con el dolor de la familia de Lizeth Marzano, cuya muerte generó indignación nacional. La joven, recordada por su trayectoria y disciplina, perdió la vida en un atropello que hoy es materia de investigación fiscal. La posibilidad de que el conductor se haya retirado del lugar sin auxiliarla es uno de los puntos más sensibles del proceso.

En medio de ese contexto, la voz de Gino Marzano, hermano de la víctima, volvió a resonar. En declaraciones previas, había pedido firmeza en la aplicación de la ley. “Tomen las medidas y seamos estrictos con lo que se, con lo que la justicia, que no haya ningún tipo de excepción a la norma”, expresó.

La escena a las afueras del Ministerio Público dejó imágenes elocuentes: micrófonos extendidos, flashes, gritos de preguntas y un joven avanzando sin detenerse. El silencio de Villar se convirtió en el principal mensaje de la jornada. No hubo explicaciones públicas sobre los hechos ni referencia a la familia afectada.

En el ámbito legal, el caso sigue su curso. Las autoridades continúan recopilando testimonios, peritajes y elementos probatorios que permitan esclarecer responsabilidades.

Adrián Villar, hijastro de Marisel Linares, evita declaraciones tras audiencia por caso Lizeth Marzano. ATV/ Magaly TV La Firme.