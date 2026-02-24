Perú

Caso Lizeth Marzano: PJ dicta impedimento de salida para Adrián Villar, tras una semana de atropellar a deportista y darse a la fuga

La Fiscalía consignó que el hijastro de la periodista Marisel Linares no solo se pasó la luz roja, sino que invadió el carril contrario, arrolló a la joven y no la socorrió

PJ dictó 9 meses de impedimento de salida del país para Adrián Villar, quien atropelló a Lizeth Marzano y se dio a la fuga.

El Poder Judicial dictó impedimento de salida del país por nueve meses para Adrián Villar, señalado como responsable del atropello y muerte de la deportista Lizeth Marzano, tras una semana de investigaciones marcadas por el hermetismo y la controversia en torno a la entrega del vehículo y la identificación del conductor. El caso, que generó indignación nacional, involucra al hijastro de la periodista Marisel Linares y puso en debate la responsabilidad civil y moral de los propietarios de vehículos en accidentes fatales.

La Fiscalía detalló que Villar no solo se pasó la luz roja, sino que invadió el carril contrario, arrolló a la joven y abandonó la escena sin prestarle auxilio. Según la exposición del fiscal adjunto provincial Henry Santiago Zavaleta Polo, Villar impactó a Marzano por la espalda, derribó un árbol y la arrojó varios metros hasta la intersección de la avenida Camino Real con la calle Juan Cavero, en San Isidro. El vehículo continuó su trayecto a gran velocidad, dejando autopartes en el camino y evidencias de un desplazamiento temerario.

El Ministerio Público acusa al hijastro de la periodista por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente, previstos en los artículos 111, 126 y 408 del Código Penal. La fiscalía sostiene que Villar, de 21 años, cometió una infracción grave al no detenerse ni asistir a la víctima, quien falleció en el hospital Casimiro Ulloa por traumatismo craneano severo a las 00:08 del 18 de febrero. El fiscal Zavaleta argumentó ante el juez que la pena por homicidio culposo cometido con vehículo motorizado no sería menor de cuatro ni mayor de ocho años de prisión, y que la omisión de socorro podría sumar hasta tres años adicionales.

Un video de una cámara de seguridad muestra el preciso instante en que Lizeth Marzano es violentamente atropellada por un vehículo conducido por Adrian Villar mientras ella corría por la calle. Las imágenes revelan la crudeza del impacto.

Entre los elementos de convicción presentados se incluyeron el récord migratorio de Villar —con viajes constantes a Chile, Estados Unidos, Colombia, México y España—, el acta de intervención policial, la inspección técnico-policial del lugar, el acta de levantamiento de cadáver y el certificado de necropsia, que confirma la causa de muerte por traumatismo múltiple derivado del accidente. El fiscal subrayó la necesidad de la medida coercitiva para evitar el riesgo de fuga, dado que Villar podría salir del país solo con su DNI en algunos destinos sudamericanos.

Por su parte, el abogado de Villar, Jefferson Moreno, defendió que su patrocinado se apersonó voluntariamente a la Fiscalía el jueves 19 de febrero, dentro del plazo de flagrancia, identificándose como conductor y solicitando la entrega del vehículo y la programación de su declaración.

Añadió que la familia del conductor canceló inmediatamente un viaje programado al extranjero tras el accidente para evitar suspicacias. Además, que el sábado 21 de febrero participó en su declaración virtual ante la Fiscalía y en la verificación domiciliaria, ambas diligencias realizadas el mismo día. Subrayó que su cliente acudió puntualmente a todas las citaciones, incluyendo la visualización de videos de seguridad, y que nunca se opuso a ninguna diligencia, reconociéndose en las grabaciones como el responsable del atropello.

Adrián Villar reapareció en audiencia y se allanó a la medida de impedimento de salida

Durante la sesión, Adrián Villar intervino personalmente para ratificar su allanamiento a la medida solicitada por la Fiscalía. Aunque el juez le dio la oportunidad de brindar algunas palabras, se limitó a decir que estaba conforme con lo expuesto por su defensa.

El juez precisó que la medida se computa desde hoy, 23 de febrero, hasta el 22 de noviembre de este año. El caso —que conmocionó a la comunidad deportiva y a la opinión pública— continúa bajo investigación por la Primera Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro-Lince, mientras la familia de Lizeth Marzano exige justicia y transparencia en el proceso.

