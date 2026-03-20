¿Cuántos días faltan para las Elecciones 2026? Fecha, horarios y local de votación y multas por no votar

Miembros de mesa reciben a votantes en un local electoral con urna de la ONPE y bandera peruana al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuenta regresiva ya comenzó: faltan 23 días para la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 en Perú, un evento que definirá el rumbo político del país en los próximos cinco años. Con millones de ciudadanos habilitados para votar dentro y fuera del territorio nacional, las autoridades electorales ultiman detalles logísticos mientras crece el interés por conocer fechas, horarios, locales de votación y las sanciones previstas por incumplir este deber cívico.

El proceso está liderado por organismos como el Jurado Nacional de Elecciones, máxima instancia electoral, y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, responsable de la organización del sufragio. Ambas entidades han confirmado el cronograma oficial y han puesto a disposición plataformas digitales para facilitar la participación ciudadana. Más de 27 millones de peruanos están convocados a acudir a las urnas durante esta jornada electoral.

Más de 27 millones votarán el 12 de abril: este será el horario para sufragar en 2026. (Foto: Agencia Andina)

Conocer los detalles del proceso permite ejercer el derecho al voto de manera informada y también evitar sanciones económicas.

Fecha y hora de las Elecciones 2026

El Jurado Nacional de Elecciones ha establecido que la primera vuelta se realizará el domingo 12 de abril de 2026. Ese día, los ciudadanos elegirán al presidente, vicepresidentes, así como a los integrantes del nuevo Congreso bicameral y representantes ante el Parlamento Andino.

El horario oficial de votación será desde las 7:00 a 17:00, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Quienes ingresen al local antes del cierre podrán votar, pero aquellos que lleguen después de esa hora no podrán hacerlo.

Elecciones 2026: no asistir como miembro de mesa implicará una multa de S/275, advierten autoridades. (Foto: Agencia Andina)

Si ningún candidato presidencial supera el 50 % de votos válidos, se llevará a cabo una segunda vuelta el domingo 7 de junio de 2026, entre los dos postulantes más votados.

¿Cómo saber cuál es mi local de votación?

Para facilitar la participación, la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha habilitado una plataforma virtual donde los ciudadanos pueden consultar su local de votación de forma rápida y sencilla.

Solo necesitas ingresar tu número de DNI en el portal oficial (LINK AQUí) para conocer:

Dirección exacta del local de votación

Número de mesa asignada

Distrito electoral

Si has sido designado miembro de mesa

Esta herramienta está disponible para quienes viven en Perú y para los ciudadanos en el extranjero. Se recomienda revisar la información con anticipación y, de ser posible, guardarla o imprimirla para evitar contratiempos el día de la elección.

Además, es obligatorio presentar el DNI vigente (azul o electrónico). No se permitirá votar con el documento vencido, incluso si figuras en el padrón electoral.

Más de 820,000 ciudadanos asumirán la máxima autoridad en las mesas de sufragio. Foto: ONPE

¿Cuánto es la multa por no votar en 2026 y por no ser miembro de mesa?

El incumplimiento de las obligaciones electorales conlleva sanciones económicas establecidas por ley. Según el Jurado Nacional de Elecciones, las multas por no votar varían según el nivel de pobreza del distrito:

Distritos no pobres: S/110

Distritos pobres: S/55

Distritos en pobreza extrema: S/27.50

Estas sanciones se calculan en función de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente. Por otro lado, los ciudadanos designados como miembros de mesa —titulares o suplentes— que no cumplan con su deber deberán pagar una multa de S/275. Esta penalidad aplica tanto en primera como en segunda vuelta.

Cabe recordar que más de 800 mil peruanos han sido seleccionados para esta función, considerada esencial para garantizar la transparencia del proceso electoral. Quienes sí cumplan con el rol recibirán un incentivo económico de S/165 y un día de descanso laboral no compensable.

No pagar estas multas puede generar restricciones para realizar trámites oficiales, como gestiones notariales o renovación del DNI. Por ello, las autoridades recomiendan cumplir con el voto o regularizar cualquier sanción a tiempo.