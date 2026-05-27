Perú

MEF y SBS en contra del noveno retiro de AFP: Contraviene prohibición de la Ley N° 32123

Tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP están en contra de un nuevo retiro de AFP. Cada uno con sus argumentos, pero que coinciden con el respeto a la ruta trazada por la última reforma de pensiones

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Reformas tributarias del MEF buscan cerrar vacíos normativos y fortalecer la lucha contra la evasión. (Foto: Agencia Andina)
El MEF ya emitió opinión sobre la nueva propuesta del retiro de AFP. - Crédito Andina

Ya hay nueve proyectos que buscan un nuevo retiro de AFP (el noveno) de hasta 4 UIT, equivalente a S/22.000, calculado en base al valor de la UIT vigente a 2026 (S/5.500). Pero si bien claramente crece la presión por aprobarlo en el Congreso, con la misma velocidad con que se presentan, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera no los sustenta.

No ha habido ni una sola sustentación ni un dictamen o archivo de las propuestas. Si bien el presidente de la comisión, Victor Flores Ruiz, congresista de Fuerza Popular, al final promovió el dictamen del octavo retiro en su momento, antes de esto se mostraba en contra.

Ahora, dado que no parece haber mayor presión (los congresista han presentado sus proyectos de ley nada más, no han presionado ni mandado cartas a la comisión para avanzar las medidas), la comisión no se ha movido a discutir estas medidas. Pero a la par de esto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ya han opinado en contra de esta posible medida.

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Fachada de Prima AFP con cola de afiliados que piden su retiro AFP
Retiro de AFP podría hacerse en solo dos meses: la nueva propuesta del Congreso. - Crédito Andina/Norman Córdova

SBS en contra de un nuevo retiro

En las respuestas de opinión de la Comisión de Economía a las entidades pertienentes, la SBS ha contestado en contra del retiro de AFP. “Permitir la devolución íntegra de los fondos de pensiones, deteriora la cobertura previsional a nivel nacional, ya que afecta los recursos que los afiliados acumulan en su CIC, los cuales deberían ser destinados exclusivamente para el financiamiento de un beneficio durante la etapa de la vejez”, apunta.

Asimismo, revela que, según estadísticas de esta Superintendencia, al 31 de diciembre de 2024, como resultado de la promulgación de normas que permitieron realizar siete retiros extraordinarios y facultativos del fondo de pensiones en el SPP11, el 72% de los afiliados (alrededor de 7,1 millones de afiliados) han retirado sus fondos, cuya suma alcanza un total de S/ 115,2 mil millones. “Dicho monto retirado representó el 10.6% del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú en el 2024″, agrega la SBS.

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Pero, adicionalmente, resalta que con la aprobación de la Ley N° 32445, que autoriza el octavo retiro extraordinario de fondos de pensiones, al 31 de marzo de 2026 un total de 4,374,033 afiliados se han acogido a esta medida y que “el monto total solicitado asciende a S/24,8 mil millones, cifra que se suma a los recursos ya retirados en el marco de los siete retiros extraordinarios previamente aprobados”.

El último retiro AFP se aprobó en 2025 y estuvo vigente hasta enero de 2026. - Crédito TV Perú

Ley prohíbe retiros

Por otro lado, para el MEF la medida “no justifica de manera suficiente las razones por las cuales correspondería exceptuar las restricciones introducidas por la Ley N° 32123, orientadas precisamente a preservar el carácter previsional de los fondos acumulados en las CIC. Finalmente, la propuesta no presenta una evaluación integral de costos y beneficios que permita ponderar adecuadamente los efectos de la medida, priorizando la liquidez inmediata de los afiliados en el corto plazo en detrimento de su protección previsional futura y de la sostenibilidad del sistema de pensiones en el largo plazo".

“El proyecto de ley contraviene la medida de prohibición de retiro de fondos dispuesta en la Ley N° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, y su reglamento que buscan incrementar la suficiencia de las pensiones, lo que permitirá a los afiliados atender necesidades propias de la etapa de vejez; y así evitar el riesgo de desprotección en dicha etapa, debido al retiro de fondos previsionales", aclara el MEF.

La SBS también hace mención a esta ley, que es la que se promovió desde el gobierno de Dina Boluarte y contó con gran apoyo de Fuerza Popular. La medida que “posibilita un nuevo retiro de los fondos de pensiones, afecta la ruta trazada por la Ley N° 32123 (...) y al cierre de brechas entre los sistemas. Asimismo, afecta la esencia misma de un sistema integral de pensiones, diseñado para garantizar una mejor protección ante los riesgos de la vejez, invalidez y fallecimiento".

Comisión de Economía del Congreso de la República
No hay retiro de AFP a la vista. La Comisión de Economía del Congreso luce desierta. La mayoría de los parlamentarios está en virtual y solo discutieron dos proyectos de ley. - Crédito Congreso

Los proyectos de retiro de AFP

  • Primer proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con acceso de hasta 4 UIT (S/22.000) y busca la devolución total de fondos para herederos de afiliados fallecidos. Fue presentado por Américo Gonza Castillo de Perú Libre el 12 de febrero
  • Segundo proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Darwin Espinoza Vargas de Podemos Perú el 18 de febrero
  • Tercer proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Alfredo Pariona Sinche de Bancada Socialista el 23 de febrero
  • Cuarto proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Miguel Ángel Ciccia Vásquez de Renovación Popular, el 20 de marzo
  • Quinto proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Segundo Montalvo Cubas de Perú Libre, el 7 de abril
  • Sexto proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso en tres armadas. Fue presentado por Guido Bellido Ugarte de Podemos Perú, el 30 de abril
  • Séptimo proyecto: Propone acceso de hasta 4 UIT en tres armadas. Fue presentado por Paul Silvio Gutiérrez Ticona de Somos Perú, el 6 de mayo
  • Octavo proyecto: Propone acceso de hasta 4 UIT en tres armadas. Fue presentado por Margot Palacios Huamán (no agrupada), el 7 de mayo
  • Noveno proyecto: Propone acceso de hasta 4 UIT en dos armadas. Fue presentado por Jose Bernardo Pazo (Somos Perú), el 21 de mayo.

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