¿Cómo votar en las Elecciones Perú 2026? Todo lo que debes saber antes del 12 de abril

Millones de peruanos acudirán a las urnas en unas elecciones históricas, marcadas por una cédula de sufragio única con cinco columnas y varias novedades en el proceso. Aquí te explicamos, paso a paso, cómo ejercer tu voto correctamente y qué debes tener en cuenta para que tu elección sea válida y segura

Miembros de mesa reciben a
Miembros de mesa reciben a votantes en un local electoral con urna de la ONPE y bandera peruana al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las próximas Elecciones 2026 en Perú representan un desafío inédito para la ciudadanía peruana. Por primera vez, la cédula de sufragio será un solo documento de gran formato, dividido en cinco columnas independientes: fórmula presidencial, dos para senadores, una para diputados y una para el Parlamento Andino. Cada columna corresponde a un proceso electoral diferente, lo que otorga flexibilidad y, al mismo tiempo, exige atención y conocimiento del procedimiento.

El vocero de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Pablo Hártil, subraya la importancia de familiarizarse con la nueva cédula: “Cada columna es una elección independiente. Puedes votar por distintas organizaciones políticas en cada columna o por la misma en todas, según tu preferencia. Incluso puedes dejar algunas columnas en blanco si así lo decides”.

Las Elecciones Generales 2026 en Perú presentan novedades en la cédula y opciones de votación. El voto válido se marca con cruz ( ) o aspa (X) dentro del recuadro del partido elegido, y define los resultados oficiales.

Cómo marcar correctamente tu voto

En la parte superior de cada columna encontrarás la indicación precisa: marca con una cruz (+) o un aspa (x) dentro del recuadro del símbolo o fotografía de tu preferencia. Es fundamental no utilizar ningún otro símbolo (círculos, tildes, checks), ya que cualquier marca diferente viciará tu voto en esa columna.

En la columna de fórmula presidencial, puedes marcar sobre el símbolo de la organización política o sobre la fotografía del candidato principal. En las columnas de senadores y diputados, si deseas dar un voto preferencial, debes colocar los dos dígitos del número de tu candidato dentro del mismo recuadro. Si escribes los dígitos en recuadros separados, estarás asignando votos a dos candidatos distintos y tu voto podría anularse.

Otro punto clave: no marques por más de una organización política en la misma columna. Si lo haces, solo se anula esa columna y el resto de tu cédula será válida. El sistema está diseñado para que cada columna funcione de manera independiente: un error o voto viciado en una no afecta a las demás.

Un error al marcar la
Un error al marcar la cédula puede convertir tu voto en nulo y dejarlo fuera del conteo oficial en las Elecciones 2026. Captura: YouTube ONPE

¿Qué es el voto cruzado y cómo funciona?

El voto cruzado es una de las libertades que permite la nueva cédula. Puedes elegir, por ejemplo, una fórmula presidencial de un partido, candidatos al Senado de otro, y diputados de una tercera organización. Esta flexibilidad exige que cada elector reflexione y decida su voto antes de llegar a la cabina.

Puedes también optar por dejar en blanco alguna columna, marcar solo las que te interesan o incluso anular voluntariamente una de ellas. Lo importante es que cada decisión se refleje de manera clara, utilizando solo los símbolos permitidos y dentro del recuadro correspondiente.

Más de 27 millones votarán
Más de 27 millones votarán el 12 de abril: este será el horario para sufragar en 2026. (Foto: Agencia Andina)

La importancia de la valla electoral

Si eres partidario de una organización política y buscas que supere la valla electoral, ten en cuenta que la barrera se calcula sobre los votos al Congreso, es decir, en las columnas de senadores y diputados. La legislación actual exige que un partido obtenga al menos 5% de los votos y 5% de los escaños en ambas cámaras para mantener su inscripción. Por ello, si tu prioridad es que tu partido pase la valla, es en estas columnas donde debes concentrar tu voto.

Tiempo de votación y organización en los locales

La ONPE recomienda que los electores lleguen a la mesa de sufragio con sus decisiones ya tomadas, para agilizar el proceso. Según las normas, cada persona dispone de un minuto para votar en la cabina secreta. Para evitar demoras, cada mesa contará con una doble cabina secreta, permitiendo que dos personas voten simultáneamente.

Las simulaciones realizadas por la ONPE muestran que, en promedio, los electores tardan entre un minuto y un minuto y medio en completar su voto bajo este nuevo formato.

La ubicación de los partidos
La ubicación de los partidos en la cédula electoral puede influir en el voto, según advierte el especialista José Manuel Villalobos. Composición: Infobae Perú

Canales de información y capacitación

Si tienes dudas sobre cómo utilizar la cédula o el procedimiento de votación, puedes acceder a recursos oficiales en la web EG 2026. A partir del 26 de febrero estará disponible la plataforma Peduca, donde podrás capacitarte virtualmente como elector o miembro de mesa. Además, habrá capacitaciones presenciales en oficinas descentralizadas a nivel nacional.

  • Verifica la validez de tu cédula

Antes de ingresar a la cabina, asegúrate de que la cédula esté debidamente firmada al reverso por el presidente de mesa. Sin esta firma, tu voto podría ser observado y eventualmente anulado durante el escrutinio.

  • Accesibilidad e inclusión

Las Elecciones de 2026 también garantizan facilidades para personas con discapacidad. Si necesitas apoyo para emitir tu voto, puedes ingresar a la cabina con una persona de tu confianza. La ONPE ha dispuesto medidas para asegurar que el proceso sea accesible, inclusivo y seguro para todos los ciudadanos.

  • Consejos finales
  1. Utiliza únicamente una cruz o aspa dentro del recuadro de tu preferencia.
  2. No marques por más de una organización política en una misma columna.
  3. Si das un voto preferencial, coloca ambos dígitos en el mismo recuadro.
  4. Consulta las plataformas oficiales para resolver dudas antes del 12 de abril.
  5. Verifica que tu cédula esté firmada por el presidente de mesa antes de votar.
  6. Votar de forma responsable, informada y ordenada es clave para que tu voluntad se exprese y cuente en estas elecciones históricas.

