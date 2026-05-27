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Con 35 mercados internacionales, Perú declara el Día Nacional del Kion y la Cúrcuma: los millones que mueven en el mundo

Perú es el cuarto exportador mundial de jengibre fresco, con una región en el centro del país como núcleo de oferta y empleo rural. ¿Cuál es el principal destino?

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El MIDAGRI estableció el Día Nacional del Kion y de la Cúrcuma para destacar su importancia productiva y exportadora en Perú. | Foto: Getty Images
El MIDAGRI estableció el Día Nacional del Kion y de la Cúrcuma para destacar su importancia productiva y exportadora en Perú. | Foto: Getty Images

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) oficializó la declaración del Día Nacional del Kion (jengibre) y de la Cúrcuma (palillo), que se celebrará cada cuarto jueves de mayo.

La Resolución Ministerial N° D000173-2026-MIDAGRI-DM, publicada en el diario oficial El Peruano, establece esta fecha como reconocimiento a la importancia productiva y exportadora de ambos cultivos para la economía rural y nacional.

El documento destaca que la medida busca impulsar la cadena productiva, promover buenas prácticas agrícolas, fortalecer la formalización de productores y potenciar la comercialización interna y externa.

Según la resolución, la producción y exportación de kion y cúrcuma han generado empleo descentralizado en la selva central, especialmente en la región Junín, y representan una fuente de ingresos clave para los pequeños agricultores.

Cifras oficiales y liderazgo exportador

De acuerdo con información del MIDAGRI, el kion peruano se cultiva principalmente en las provincias de Chanchamayo y Satipo (Junín), que concentran más del 80% de la oferta exportable.

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Al cierre de 2024, las exportaciones de jengibre generaron US$ 132 millones, con presencia en más de 35 mercados internacionales. Estados Unidos se consolidó como principal destino, con compras por US$ 58 millones.

curcuma
La cúrcuma peruana obtuvo USD 8,5 millones en exportaciones y llegó a más de 25 mercados internacionales en el último año.

Este desempeño posiciona a Perú como cuarto exportador mundial de jengibre fresco, compitiendo con China, India y Tailandia y destacando por la calidad del producto nacional.

En el caso de la cúrcuma, la producción se concentra en Junín y en la región de Huánuco, zonas que permiten obtener rizomas con altos niveles de curcumina, valorados en el mercado internacional.

En 2024, las exportaciones de cúrcuma alcanzaron los US$ 8,5 millones y un volumen de más de 4.800 toneladas. Más de 25 mercados recibieron cúrcuma peruana, sobresaliendo Países Bajos y Estados Unidos como principales destinos.

Impacto y retos de la cadena productiva

El MIDAGRI subraya que kion y cúrcuma han impulsado el empleo rural y el desarrollo de cadenas productivas regionales.

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No obstante, advierte la necesidad de fortalecer la investigación, la asistencia técnica y la promoción de prácticas responsables y sostenibles, ante los desafíos que enfrenta la producción, como fluctuaciones de precios y condiciones fitosanitarias.

El Día Nacional, según la resolución ministerial, busca contribuir a una mayor visibilidad del sector y a la consolidación de la competitividad exportadora peruana.

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El mercado global del jengibre y la cúrcuma alcanzó un valor conjunto superior a USD 2.000 millones en 2024, según ADEX.

Panorama global y mercados de destino

Según datos recogidos por ADEX, el mercado global de jengibre movió US$ 1.523 millones en 2024 y el de cúrcuma alcanzó US$ 501,2 millones, con crecimientos destacados en ambos rubros.

Estados Unidos y Países Bajos figuran entre los principales compradores de jengibre peruano, mientras que Países Bajos, Estados Unidos y España lideran las compras de cúrcuma peruana.

El sector se caracteriza por la diversidad de empresas exportadoras: en 2024, más de 200 empresas participaron en la exportación de jengibre y cerca de 170 en la de cúrcuma, con envíos hacia más de 35 mercados internacionales.

El predominio del transporte marítimo y la innovación en presentaciones frescas, deshidratadas y en polvo han permitido ampliar la presencia peruana en América del Norte, Europa y Asia, según cifras sectoriales.

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