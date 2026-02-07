Elecciones Generales 2026: ¿qué es el voto preferencial y cómo funciona este mecanismo al momento de marcar la cédula?

En este video, la ONPE te explica paso a paso cómo emitir tu voto preferencial en las Elecciones Generales del 2026. Aprende a elegir a tus candidatos para el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino. Fuente: YouTube/ ONPE

El voto preferencial se ha convertido en uno de los temas que más preguntas genera entre los ciudadanos peruanos de cara a las Elecciones Generales 2026. A medida que se acerca el domingo 12 de abril, surgen inquietudes sobre cómo se elegirá a senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino. ¿En qué consiste este mecanismo y cómo influye en la decisión final de los electores?

En cada proceso electoral, la participación informada es fundamental. Por ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha hecho énfasis en explicar las opciones que tendrán los votantes al momento de marcar la cédula. El voto preferencial otorga la posibilidad de manifestar apoyo directo a candidatos específicos dentro de una lista, y no solo a una agrupación política o alianza.

Saber cómo utilizar correctamente el voto preferencial puede ser determinante para que la voluntad del elector se refleje en el resultado final. A continuación, se detalla en qué consiste este sistema, cómo se aplica en 2026 y qué reglas deben considerarse para evitar que el sufragio sea declarado nulo.

Para las Elecciones 2026 también se votará por un Senado. Foto: Gobierno del Perú

¿En qué consiste el voto preferencial?

El voto preferencial es un mecanismo opcional que permite a los electores escoger directamente a uno o varios candidatos específicos dentro de la lista de una organización política.

A través de este sistema, la ciudadanía no solo elige una agrupación, sino que puede expresar su apoyo a personas concretas para cargos legislativos. Esta opción ofrece un mayor poder de decisión al votante sobre la conformación final del Congreso y del Parlamento Andino.

La ONPE destaca que el voto preferencial no es obligatorio. Los ciudadanos pueden optar por utilizarlo o, si lo prefieren, limitarse a marcar solo el símbolo de la organización política de su elección. Ambas alternativas tienen la misma validez.

Foto: ONPE

En las elecciones generales de 2026, el voto preferencial se aplicará en las listas de candidatos a senadores (tanto nacionales como regionales), diputados y representantes ante el Parlamento Andino. El mecanismo busca dar mayor representatividad y transparencia al proceso de selección interna de los partidos.

Cómo se utiliza el voto preferencial en la cédula electoral

Para ejercer el voto preferencial, es fundamental conocer la estructura de la cédula electoral. El día de los comicios, cada elector recibirá una cédula con cinco columnas diferenciadas: fórmula presidencial, senadores a nivel nacional, senadores a nivel regional, diputados y representantes al Parlamento Andino.

La primera columna corresponde exclusivamente a la elección presidencial y no permite voto preferencial. En cambio, las otras cuatro presentan recuadros en blanco donde el votante puede escribir el número de uno o dos candidatos de su preferencia, según el tipo de lista.

Foto: ONPE

Para senadores a nivel nacional, diputados y Parlamento Andino, se puede elegir hasta dos candidatos. Para senadores a nivel regional, solo se permite una opción. La ONPE recomienda informarse previamente sobre el número y la agrupación política de cada candidato para evitar errores al llenar la cédula.

En la cabina de votación, el procedimiento es simple: se marca con una cruz (+) o un aspa (X) el símbolo de la agrupación política en la columna correspondiente y, en los recuadros en blanco, se escribe el número o los números de los candidatos preferidos. Si el elector decide no ejercer el voto preferencial, basta con marcar únicamente el símbolo del partido o alianza.

La claridad en el llenado de la cédula es esencial para que el voto sea válido. No se deben realizar tachaduras ni marcar más opciones de las permitidas en cada columna.

¿Qué es el voto cruzado y cómo funciona?

Uno de los puntos más consultados es la posibilidad de emitir un voto cruzado. Según información de la ONPE, este recurso habilita a los ciudadanos a seleccionar candidatos de diferentes agrupaciones políticas en la cédula electoral, siempre que se respete la estructura de columnas destinada a cada cargo.

Primarias 2025: 37 partidos inscriben sus fórmulas presidenciales. (Foto: Agencia Andina)

El voto cruzado consiste en elegir, por ejemplo, a un candidato de una lista para el Senado nacional y a otro de una lista distinta para el Parlamento Andino. Para que el voto sea válido, las selecciones deben pertenecer a columnas diferentes, es decir, a cargos distintos.

No está permitido elegir candidatos de diferentes partidos en una misma columna. Si el elector marca números de candidatos de más de una agrupación en una sola columna, el voto se declarará nulo para ese cargo específico.

La ONPE recalca que el voto preferencial y el voto cruzado son opcionales. El ciudadano mantiene la libertad de limitarse a marcar solo el símbolo de la agrupación de su preferencia en cada columna, sin escribir ningún número. Esta alternativa tiene la misma validez y no afecta la integridad del sufragio.

Contar con información clara sobre el uso de la cédula y las reglas del voto preferencial ayuda a evitar la nulidad del voto y fortalece el ejercicio democrático en las elecciones generales de 2026.