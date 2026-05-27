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Guillermo Giacosa fue hallado deambulando por las calles de Lima, pero ya se encuentra a salvo

El reconocido periodista fue captado desorientado por el Centro de Lima, lo que causó gran sorpresa. Sin embargo, logró volver a casa luego de un tiempo

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Dos retratos de Guillermo Giacosa. Izquierda: hombre mayor pensativo con la mano en la frente. Derecha: hombre mayor gesticulando al hablar
El reconocido comunicador Guillermo Giacosa fue encontrado deambulando por las calles de Lima y ya se encuentra a salvo.

El reconocido periodista Guillermo Giacosa fue encontrado desorientado en el Centro de Lima, episodio que encendió las alertas entre quienes lo reconocieron y generó preocupación por su estado de salud. Giacosa se encontraba consciente y tranquilo, aunque no podía recordar con claridad hacia dónde se dirigía. La persona que lo asistió decidió no dejarlo solo y optó por acompañarlo, mientras intentaba comunicarse con alguien de su entorno cercano, priorizando en todo momento la seguridad del periodista.

La situación se volvió más compleja al confirmarse que no llevaba consigo celular, DNI ni ningún documento que permitiera identificar rápidamente su domicilio o contactar a familiares. Por esta razón, se realizó un pedido urgente de ayuda pública para lograr ubicar a algún conocido o familiar. Se solicitó a quienes tuvieran información relevante que se comunicaran de inmediato, siempre con la consigna de actuar con discreción y evitar difundir detalles personales sensibles.

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Tras varias horas de incertidumbre, el episodio tuvo un desenlace favorable. Un contacto cercano logró obtener la dirección de la vivienda de Giacosa y lo acompañó hasta su domicilio, donde pudo ingresar sin inconvenientes ya que tenía sus llaves. Este desenlace generó alivio inmediato tanto en quienes siguieron el caso como en su entorno más próximo.

Selfie de un joven con gafas y gorra junto a Guillermo Giacosa, un hombre mayor con cabello y barba blancos, y una bufanda colorida, en un interior
El periodista Guillermo Giacosa, hallado deambulando en Lima, aparece seguro en una fotografía junto a un ciudadano que lo auxilió. (Ricardo Mendoza)

La rápida reacción de las personas presentes y la colaboración de la comunidad resultaron decisivas para evitar que la situación se agravara. En redes sociales, distintos usuarios destacaron la importancia de actuar con empatía y responsabilidad en escenarios de este tipo, recordando que cualquier persona puede atravesar momentos de vulnerabilidad.

El episodio, aunque resuelto sin consecuencias graves, dejó una reflexión sobre la fragilidad a la que todos estamos expuestos en determinados momentos y la relevancia de la reacción inmediata y solidaria del entorno. En esta ocasión, Guillermo Giacosa recibió ayuda a tiempo. El joven que lo asistió, Ricardo Mendoza, compartió imágenes en las que ambos aparecen en la casa del periodista, ubicada en el distrito de Breña.

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¿Quién es Guillermo Giacosa?

Guillermo Giacosa es un periodista argentino radicado en Perú desde hace más de cuatro décadas. Ha trabajado como conductor de programas de televisión y radio, columnista y docente universitario. Es pionero de los programas de conversación en la televisión peruana, con espacios como Informalísimo, Mapamundi y 7.com en TV Perú, así como programas radiales como Aldea global y Noche abierta.

Guillermo Giacosa
Guillermo Giacosa (Machucabotones)

A lo largo de su trayectoria, Giacosa publicó libros autobiográficos como Crónicas de un despedido crónico, Jugar a vivir y Sábados en familia. También ha ejercido como asesor de organismos internacionales como la Unesco y la FAO.

Reconocido por su estilo irónico y su capacidad para abordar temas culturales, sociales y de actualidad, en los últimos años mantuvo su programa Informalísimo en formato podcast, sumando nuevas audiencias. Su labor incluye colaboraciones en medios escritos y presentaciones de libros tanto en Perú como en Argentina.

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