Cronograma de pago de remuneraciones públicas de marzo en el Banco de la Nación

Sector público. Los servidores estatales terminaron de cobrar su pagos en febrero y ya pueden revisar las fechas en marzo

Se puede cobrar en el
Se puede cobrar en el Banco de la Nación de lunes a viernes de 8:15 a. m. a 5.00 p. m. y sábados de 9:15 a. m. a 1:00 p. m. - Crédito Andina

Ya los trabajadores públicos terminaron de cobrar sus sueldos del mes de febrero, según el cronograma de pagos del Banco de la Nación. Ahora les toca conocer y apuntar sus fechas para marzo de 2026, las cuales empiezan el 18 de marzo y son en las fechas hermanas de febrero (ese mes también empezaron los pagos el 18).

Como se recuerda, desde enero los servidores estatales cobran ya el aumento de S/53 y S/100, según su régimen, acordado en la negociación colectiva del 2025.

Fechas de pago

En marzo los trabajadores públicos continúan percibiendo los aumentos de S/53 y S/100, pero ningún monto extra. Como se sabe, aún deberán esperar a julio y diciembre para recibir los montos extra por aguinaldo.

Así se detallan las fechas
Así se detallan las fechas de pagos en todo el año para trabajadores públicos, según la entidad. - Crédito Captura de El Peruano

Estas son las fechas de marzo para que cobren:

  • Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: miércoles 18 de marzo
  • Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: jueves 19 de marzo
  • Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: viernes 20 de marzo
  • Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: lunes 23 de marzo.
El sector público recibió un
El sector público recibió un aumento de S/100 y S/53 en enero, el cual se sigue dando en febrero. - Crédito Andina

El aumento

A partir de enero, los estatales han percibido su aumento por el Convenio Colectivo, que puede ser de S/53 o S/100, según lo aprobado. Estos son los montos considerados que ya se incluyen en el sueldo:

  • Para los CAS (Decreto Legislativo N° 1057) se pagará un aumento de sueldo de S/ 100
  • Para los del INPE (Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria), se pagará un aumento de sueldos de S/ 100
  • Para los del decreto legislativo N° 276 de los gobiernos locales se pagará un aumento de S/ 100
  • Para los del decreto legislativo N° 728 de los gobiernos locales se pagará un aumento de S/ 100
  • Mientras, para los del decreto Legislativo N° 728 del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales, se pagará un aumento de sueldo de S/ 53
  • También los trabajadores del Servicio Civil, Ley N° 30057,se pagará un aumento de S/ 53.

Además, se detalla que el ingreso mensual total que incluya el concepto no podrá superar el monto de S/15.600, y si lo hace el monto se ajustará a dicho límite. Es decir, si un trabajador resulta ganando S/15.700 con el aumento aplicado, por ejemplo, el monto se quedará en S/ 15.600. Este límite aplicará para todos los regímenes.

Mientras, los pensionistas de la
Mientras, los pensionistas de la ONP cobrarán por el aumento de sus pensiones. - Crédito Andina

¿Y las pensiones?

Como se sabe, quienes cobrarán primero en el mes serán los pensionistas de la ONP, quienes accederán a sus pagos desde el 6 de marzo.

  • Apellidos A-C: viernes 6 de marzo
  • Apellidos D-L: lunes 9 de marzo
  • Apellidos M-Q: martes 10 de marzo
  • Apellidos R-Z: miércoles 11 de marzo
  • Abono de pago a domicilio: viernes 6 de marzo
  • Inicio del pago a domicilio: jueves 12 de marzo
  • Fin de pago a domicilio: sábado 21 de marzo.

Mientras los otros regímenes de pensiones que paga esta institución se darán en estas fechas:

  • Decreto Ley N° 18846: Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 12 de marzo. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 16 al 21 de marzo
  • Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo. Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 12 de marzo. Pago a domicilio (pensiones por encargo): del 16 al 21 de marzo
  • Ley N° 30003 pensionistas pesqueros: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 12 de marzo. Pago a domicilio: del 16 al 21 de marzo
  • Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 12 de marzo. Pago a domicilio: del 16 al 21 de marzo.

