Año Escolar 2026: Minedu aclara si colegios públicos y privados pueden impedir el ingreso a clases por no usar uniforme

Año Escolar 2026: ¿Pueden impedir el ingreso por no usar uniforme? Esto dice el Minedu

Cada vez falta menos para el inicio del Año Escolar 2026. En el caso de las instituciones públicas, las clases comenzarán el 16 de marzo, mientras que algunos colegios particulares iniciarán actividades desde el 2 de marzo. Con estas fechas en el calendario, miles de padres de familia se preparan para el regreso a clases y organizan la compra de útiles, mochilas y vestimenta.

En este contexto, una de las preguntas más frecuentes es si el uso del uniforme escolar es obligatorio para permitir el ingreso a clases. La inquietud se repite cada año, especialmente entre familias que enfrentan dificultades económicas o que aún no han podido adquirir todas las prendas requeridas.

Frente a estas dudas, el Ministerio de Educación emitió las disposiciones en la normativa vigente. La entidad precisó que no existe una indicación que condicione el ingreso de los estudiantes a las aulas por no portar el uniforme de su institución educativa.

El Ministerio de Educación (Minedu) estableció que el último día de clases del año escolar 2025 será el viernes 19 de diciembre, fecha que marca el cierre formal de actividades académicas en colegios públicos y privados a nivel nacional. | Andina

Lo que establece el Ministerio de Educación

Según lo señalado por el Ministerio de Educación (Minedu), las instituciones educativas deben priorizar el bienestar socioemocional de los estudiantes, así como la inclusión, la equidad y la eliminación de barreras para el aprendizaje.

La norma enfatiza que todos los alumnos, sin excepción, deben acceder a oportunidades educativas pertinentes y de calidad. Además, los colegios están obligados a garantizar espacios afectivos, acogedores y seguros.

En ese marco, prohibir el ingreso a un estudiante por no llevar uniforme constituye una barrera que afecta el acceso a la educación y puede vulnerar su bienestar socioemocional. Una medida de ese tipo contradice la perspectiva inclusiva y equitativa que promueve la norma, ya que no toma en cuenta la diversidad ni las distintas realidades económicas de las familias.

Año escolar 2026: clases en colegios privados comienzan el 2 y 9 de marzo, según calendario oficial| Andina

Impedir la entrada por motivos de vestimenta también se opone al principio de que los aprendizajes y el desarrollo integral del estudiante deben estar en el centro de la acción educativa. Para el Minedu, la prioridad es garantizar el derecho a la educación en un entorno adecuado, sin restricciones innecesarias que puedan dejar a un alumno en desventaja.

La situación en los colegios privados

En el caso de las instituciones educativas privadas, el escenario es distinto. Estos colegios sí pueden exigir el uso del uniforme escolar, pero únicamente si esta obligación está contemplada en su Reglamento Interno y si la disposición ha sido comunicada previamente a los padres de familia.

La exigencia puede incluir no solo el uniforme formal, sino también elementos específicos como zapatillas blancas u otros accesorios. Sin embargo, cualquier requerimiento debe ser informado con anticipación y de manera transparente.

El Ministerio de Educación subrayó que, incluso en los colegios privados, las normas internas no deben afectar el derecho a la educación. La comunicación clara y oportuna es clave para evitar conflictos al inicio del año escolar.

Además, la entidad remarcó que el objetivo es promover la igualdad y la inclusión, evitando que algún estudiante quede en desventaja por razones económicas o relacionadas con su vestimenta.

Qué dice Indecopi y dónde denunciar

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) también ha brindado información sobre los derechos de los padres y estudiantes ante posibles exigencias indebidas.

La entidad recordó que, si bien los colegios privados pueden establecer normas para asegurar un adecuado ambiente educativo, estas no pueden vulnerar derechos fundamentales. Dichas reglas deben estar detalladas en los reglamentos institucionales y ser comunicadas al momento de la matrícula.

Indecopi recomendó a los padres revisar cuidadosamente el Reglamento Interno antes de inscribir a sus hijos, con el fin de conocer las disposiciones sobre presentación personal y uso del uniforme. Asimismo, precisó que los padres tienen derecho a cuestionar cualquier norma que consideren arbitraria o que afecte el acceso a la educación.

Vacaciones escolares 2025: Minedu informa qué personal seguirá asistiendo a los colegios

Un punto clave es que, aunque un colegio privado exija uniforme, no puede obligar a comprarlo en un proveedor específico designado por la institución. Las familias tienen libertad para adquirir las prendas donde consideren conveniente. Esta medida busca evitar prácticas que limiten opciones o generen costos adicionales innecesarios.

Si un colegio incumple estas disposiciones, los padres pueden presentar denuncias ante la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) o ante el propio Indecopi. La entidad ha habilitado el correo sacreclamo@indecopi.gob.pe para denuncias anónimas. También se puede llamar al 224-7777 en Lima o al 0800-4-4040 en regiones.