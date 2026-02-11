Año escolar 2026: Minedu lanza más de 100 puestos de trabajo para Lima y 20 regiones con sueldos de hasta S/ 8.000

En el contexto del comienzo del Año Escolar 2026, el Ministerio de Educación (Minedu) lanzó una nueva convocatoria CAS vigente hasta el 19 de febrero de 2026, con más de 100 plazas disponibles en distintas regiones del país. La oferta incluye puestos para auxiliares académicos, docentes de diversas especialidades, psicólogos, bibliotecólogos, responsables de seguimiento, monitores de residencia y hasta director/a general, con sueldos que van desde S/ 2.500 hasta S/ 8.000.

Se trata de una de las convocatorias más amplias del sector Educación en lo que va del año, dirigida a titulados técnicos, bachilleres, titulados universitarios y profesionales con estudios pedagógicos, según el perfil requerido en cada caso. Las vacantes están distribuidas en regiones como Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.

Los interesados deben tener en cuenta que la convocatoria se encuentra en curso y que cada plaza cuenta con bases específicas, donde se detallan requisitos, experiencia mínima, cronograma y documentación obligatoria para la postulación.

¿Qué vacantes ofrece el Minedu y cuánto pagan?

La convocatoria contempla plazas bajo el régimen Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y abarca perfiles profesionales vinculados a Educación, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Arte, Tecnología, Salud, Administración, entre otros.

Entre los puestos con mayor número de convocatorias se encuentran:

Auxiliares académicos – S/ 2.500

Se requiere título universitario en Educación. Hay plazas en regiones como Ica, La Libertad, Lambayeque, Pasco, Piura, Tacna, Loreto, Cajamarca, Apurímac, San Martín y Huánuco.

Auxiliares de laboratorio – S/ 2.500

Dirigido a profesionales con título en Educación en biología y química, ciencia y tecnología, técnico en laboratorio o bachiller en biología, química o farmacia. Vacantes en Huancavelica, Lima y Pasco.

Bibliotecólogos – S/ 4.000

Se solicita bachiller universitario en Administración, Bibliotecología y Ciencias de la Información, Ciencias de la Comunicación, Ciencias Sociales o Educación. Plazas en Amazonas, Áncash, Cajamarca, Pasco y Tumbes.

Docentes de secundaria – S/ 4.500

El Minedu busca profesionales en múltiples especialidades:

Artes Visuales (Arequipa, La Libertad, Puno)

Biología y Química (Arequipa)

Ciencias del Deporte (Arequipa, Huánuco, La Libertad, Tumbes)

Ciencias Sociales e Historia (Áncash, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, San Martín, Tumbes)

Comunicación y Literatura (Áncash, Cusco, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Pasco, Piura, Tumbes)

Educación Artística (Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima)

Gestión Empresarial (Lima, Puno)

Inglés (Áncash, Huancavelica, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios)

Matemática y Física (Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Junín, Puno)

Música (Huancavelica, La Libertad, Puno, San Martín)

Química (Arequipa, Huancavelica, San Martín, Tumbes)

Tecnología (Arequipa, Huánuco, La Libertad)

Coordinación de Investigación y Monografía (Cusco, Lima)

En la mayoría de los casos se exige título universitario en Educación en la especialidad correspondiente o bachiller en carreras afines.

Psicólogos – S/ 4.500

Plazas en Apurímac, San Martín e Ica. Requisito: título universitario en Psicología.

Responsables de seguimiento – S/ 3.600

Dirigido a profesionales con título técnico o licenciatura en Enfermería. Vacantes en Áncash, Lima y Huánuco.

Monitores y auxiliares de residencia – S/ 2.500

Se requiere formación en Educación, Enfermería, Psicología, Trabajo Social u Obstetricia. Plazas en Apurímac, Cusco, Ica y La Libertad.

Director/a General – S/ 8.000

Una de las remuneraciones más altas de la convocatoria. Se exige título universitario en Administración, Derecho o Educación. Lugar de labores: Tacna.

¿Cómo postular a la convocatoria CAS del Minedu?

Los interesados deben seguir estos pasos:

Revisar las bases específicas del puesto al que desean postular. Allí se detallan funciones, perfil requerido, experiencia y criterios de evaluación. Verificar que cumplen con los requisitos académicos y de experiencia. Preparar la documentación solicitada, incluyendo anexos y formatos obligatorios. Presentar la postulación dentro del plazo establecido.

La convocatoria fue publicada el 9 de febrero de 2026 y estará vigente hasta el 19 de febrero de 2026, por lo que los postulantes tienen pocos días para completar el proceso.

Es fundamental revisar cuidadosamente cada perfil antes de enviar la documentación, ya que el incumplimiento de requisitos o la omisión de anexos puede dejar fuera al postulante.

Esta nueva convocatoria del Ministerio de Educación representa una oportunidad clave para profesionales del sector que buscan incorporarse al servicio público bajo el régimen CAS, especialmente en regiones donde se requieren especialistas en áreas pedagógicas, científicas y técnicas.

Para conocer el detalle completo de cada plaza, cronograma oficial y bases descargables, los interesados deben ingresar al portal institucional del Minedu y ubicar la convocatoria correspondiente a febrero de 2026.