Perú

Año escolar 2026: Minedu lanza más de 100 puestos de trabajo para Lima y 20 regiones con sueldos de hasta S/ 8.000

Se trata de una de las convocatorias laborales más amplias del sector Educación en lo que va del año, dirigida a titulados técnicos, bachilleres, titulados universitarios y profesionales con estudios pedagógicos, según el perfil requerido en cada caso

Guardar

En el contexto del comienzo del Año Escolar 2026, el Ministerio de Educación (Minedu) lanzó una nueva convocatoria CAS vigente hasta el 19 de febrero de 2026, con más de 100 plazas disponibles en distintas regiones del país. La oferta incluye puestos para auxiliares académicos, docentes de diversas especialidades, psicólogos, bibliotecólogos, responsables de seguimiento, monitores de residencia y hasta director/a general, con sueldos que van desde S/ 2.500 hasta S/ 8.000.

Se trata de una de las convocatorias más amplias del sector Educación en lo que va del año, dirigida a titulados técnicos, bachilleres, titulados universitarios y profesionales con estudios pedagógicos, según el perfil requerido en cada caso. Las vacantes están distribuidas en regiones como Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.

Los interesados deben tener en cuenta que la convocatoria se encuentra en curso y que cada plaza cuenta con bases específicas, donde se detallan requisitos, experiencia mínima, cronograma y documentación obligatoria para la postulación.

¿Qué vacantes ofrece el Minedu y cuánto pagan?

La convocatoria contempla plazas bajo el régimen Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y abarca perfiles profesionales vinculados a Educación, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Arte, Tecnología, Salud, Administración, entre otros.

Entre los puestos con mayor número de convocatorias se encuentran:

Auxiliares académicos – S/ 2.500

Se requiere título universitario en Educación. Hay plazas en regiones como Ica, La Libertad, Lambayeque, Pasco, Piura, Tacna, Loreto, Cajamarca, Apurímac, San Martín y Huánuco.

Auxiliares de laboratorio – S/ 2.500

Dirigido a profesionales con título en Educación en biología y química, ciencia y tecnología, técnico en laboratorio o bachiller en biología, química o farmacia. Vacantes en Huancavelica, Lima y Pasco.

Bibliotecólogos – S/ 4.000

Se solicita bachiller universitario en Administración, Bibliotecología y Ciencias de la Información, Ciencias de la Comunicación, Ciencias Sociales o Educación. Plazas en Amazonas, Áncash, Cajamarca, Pasco y Tumbes.

Docentes de secundaria – S/ 4.500

250 mil becas para docentes
250 mil becas para docentes con certificación para la Carrera Pública Magisterial: LINK de postulación

El Minedu busca profesionales en múltiples especialidades:

  • Artes Visuales (Arequipa, La Libertad, Puno)
  • Biología y Química (Arequipa)
  • Ciencias del Deporte (Arequipa, Huánuco, La Libertad, Tumbes)
  • Ciencias Sociales e Historia (Áncash, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, San Martín, Tumbes)
  • Comunicación y Literatura (Áncash, Cusco, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Pasco, Piura, Tumbes)
  • Educación Artística (Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima)
  • Gestión Empresarial (Lima, Puno)
  • Inglés (Áncash, Huancavelica, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios)
  • Matemática y Física (Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Junín, Puno)
  • Música (Huancavelica, La Libertad, Puno, San Martín)
  • Química (Arequipa, Huancavelica, San Martín, Tumbes)
  • Tecnología (Arequipa, Huánuco, La Libertad)
  • Coordinación de Investigación y Monografía (Cusco, Lima)

En la mayoría de los casos se exige título universitario en Educación en la especialidad correspondiente o bachiller en carreras afines.

Psicólogos – S/ 4.500

Plazas en Apurímac, San Martín e Ica. Requisito: título universitario en Psicología.

Responsables de seguimiento – S/ 3.600

Dirigido a profesionales con título técnico o licenciatura en Enfermería. Vacantes en Áncash, Lima y Huánuco.

Monitores y auxiliares de residencia – S/ 2.500

Se requiere formación en Educación, Enfermería, Psicología, Trabajo Social u Obstetricia. Plazas en Apurímac, Cusco, Ica y La Libertad.

Director/a General – S/ 8.000

Una de las remuneraciones más altas de la convocatoria. Se exige título universitario en Administración, Derecho o Educación. Lugar de labores: Tacna.

¿Cómo postular a la convocatoria CAS del Minedu?

Estudios advierten que los niños
Estudios advierten que los niños más pequeños del aula enfrentan mayores dificultades académicas y emocionales. - Minedu

Los interesados deben seguir estos pasos:

  1. Revisar las bases específicas del puesto al que desean postular. Allí se detallan funciones, perfil requerido, experiencia y criterios de evaluación.
  2. Verificar que cumplen con los requisitos académicos y de experiencia.
  3. Preparar la documentación solicitada, incluyendo anexos y formatos obligatorios.
  4. Presentar la postulación dentro del plazo establecido.

La convocatoria fue publicada el 9 de febrero de 2026 y estará vigente hasta el 19 de febrero de 2026, por lo que los postulantes tienen pocos días para completar el proceso.

Es fundamental revisar cuidadosamente cada perfil antes de enviar la documentación, ya que el incumplimiento de requisitos o la omisión de anexos puede dejar fuera al postulante.

Esta nueva convocatoria del Ministerio de Educación representa una oportunidad clave para profesionales del sector que buscan incorporarse al servicio público bajo el régimen CAS, especialmente en regiones donde se requieren especialistas en áreas pedagógicas, científicas y técnicas.

Para conocer el detalle completo de cada plaza, cronograma oficial y bases descargables, los interesados deben ingresar al portal institucional del Minedu y ubicar la convocatoria correspondiente a febrero de 2026.

Temas Relacionados

MineduAño escolar 2026Convocatoria de trabajoConvocatoria laboralTrabajoEmpleoperu-economia

Más Noticias

Programación de la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

El campeonato peruano comenzó con todo. Hay equipos sorpresa y otros que van a paso firme rumbo al primer título del año. Por ahora, hay hasta tres equipos con puntaje perfecto. Así se jugará la tercera jornada

Programación de la fecha 3

“La niñez se protege”: Norma Yarrow expresa repudio contra Milagros Jáuregui, pero evita pedirle que renuncie a su candidatura

La candidata a vicepresidenta por Renovación Popular rechazó la difusión de imágenes de niñas forzadas a gestar en un albergue gestionado por la colega de su bancada y exigió explicaciones al MIMP

“La niñez se protege”: Norma

Milo J agotó todas las entradas para su primer concierto en el Estadio Nacional

El show, programado para el 17 de abril, marca un hito en la carrera del joven argentino y la escena urbana local.

Milo J agotó todas las

Andrés Hurtado reaparece en audiencia y se dirige al juez: “Mis abogados nunca han apelado, me parece totalmente injusto”

El expresentador reclamó ante el juez supremo Juan Carlos Checkley por el vencimiento de los plazos de su prisión preventiva, mientras la Fiscalía defiende la ampliación de la investigación en la que se encuentra incurso

Andrés Hurtado reaparece en audiencia

El rating que Magaly Medina logró en su regreso a la TV este 2026: ¿Superó a ‘Luz de Luna 4’?

‘Magaly TV La Firme’ empezó su nueva temporada este lunes 9 de febrero a las 9 y 45 pm y esta es la cifra de audiencia que alcanzó.

El rating que Magaly Medina
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“La niñez se protege”: Norma

“La niñez se protege”: Norma Yarrow expresa repudio contra Milagros Jáuregui, pero evita pedirle que renuncie a su candidatura

Harvey Colchado, la carta de Alfonso López Chau como ministro del Interior: “Puedo hacer cosas importantes para reducir la criminalidad”

Carlos Álvarez cuestiona requisa a expresidentes en Barbadillo: Es una “cortina de humo medio extraña”

Premier asegura continuidad de la Nueva Carretera Central: “Francia y Perú podrían acordar cambiar de empresa”

Revelan que una joven acudió 24 veces al despacho personal de José Jerí sin que registrara su hora de salida

ENTRETENIMIENTO

Milo J agotó todas las

Milo J agotó todas las entradas para su primer concierto en el Estadio Nacional

El rating que Magaly Medina logró en su regreso a la TV este 2026: ¿Superó a ‘Luz de Luna 4’?

La curiosa reacción de Rosángela Espinoza tras el beso entre Patricio Parodi y Flavia López en ‘Esto es Guerra’

Magaly Medina, su regreso a la TV tras su cirugía, el ampay de Lapadula y lo que piensa de ‘Esto sí es amor’: “Espero que suba sus cifras”

Romeo Santos y Prince Royce logran primer sold out y abren segunda fecha en Estadio Nacional de Lima

DEPORTES

Programación de la fecha 3

Programación de la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

“Pierden en el Gallardo y no pasa nada”: Flavio Maestri se lamenta por la realidad de Sporting Cristal como local en Liga 1

La selección peruana Sub 17, entre las protagonistas del Torneo Internacional Jóvenes Promesas en Argentina

Matías Succar recuerda su paso infructuoso por Alianza Lima: “No jugaba en mi puesto, pero sí se me juzgaba como si lo estuviera”

Vivian Baella y su firme postura sobre despido de Claudia Palza: “Si quieres ser profesional, debes comportarte como tal”