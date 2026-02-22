Valentino reaparece con nuevo look y responde aclaración de Gino Assereto sobre supuesto romance: “soy la negada del Perú”

El tiktoker aprovechó el revuelo mediático para bromear sobre la situación, mostrando una nueva imagen más oscura y enviando mensajes de ironía tras la aclaración de Gino sobre el supuesto romance (TikTok/@valentinopalacioss)

La historia que comenzó como una broma entre creadores de contenido terminó escalando a titulares y debates en programas de espectáculos. El intercambio digital entre Gino Assereto y Valentino Palacios, que muchos interpretaron como el inicio de un romance, fue finalmente aclarado por el exchico reality, quien aseguró que todo se trató de una dinámica humorística iniciada por su hermano. Sin embargo, la reacción pública ya estaba en marcha.

El punto de quiebre llegó cuando Gino decidió emitir un comunicado para frenar las especulaciones.

Lejos de avivar el tema, el mensaje buscó cerrar el capítulo. Pero mientras él hablaba de tranquilidad mediática, Valentino optó por reaparecer con un giro inesperado en su narrativa personal: un nuevo look y un discurso cargado de ironía.

Valentino Palacios pide que “ya no me vinculen con nadie”

Con nuevo look y tono irónico, Valentino respondió en TikTok a la aclaración de Gino, negó cualquier romance y pidió públicamente que no lo sigan vinculando sentimentalmente.

Valentino Palacios eligió TikTok como escenario para responder al revuelo. Con una estética emo, tono dramático y frases calculadas, el influencer dejó claro que no existió ningún vínculo sentimental con Assereto. “Solamente quiero decirles que nunca tuve una relación con Gino, soy la negada del Perú en estos momentos”, expresó en una transmisión en vivo que rápidamente se viralizó.

Su reaparición no fue casual. El cambio de imagen —cabello más oscuro, actitud introspectiva y referencias musicales melancólicas— fue interpretado por sus seguidores como una puesta en escena que combinó sátira y catarsis. “Me volví emo, congelé mis sentimientos”, añadió, dejando entrever que asumía el rol protagónico que las redes le habían impuesto.

Días antes, ya había compartido mensajes como “Ya no me vinculen con nadie, gracias” y “Mejor solito”, publicaciones que reflejaban el desgaste generado por la exposición mediática. Para muchos usuarios, estas frases evidenciaron el lado menos visible de la viralidad: la presión constante por aclarar, responder y sostener una narrativa frente a millones de espectadores digitales.

El creador también lanzó reflexiones más profundas sobre las relaciones y la soledad, señalando que prefiere evitar perder tiempo en vínculos que no suman. Aunque no mencionó directamente a Assereto en ese contexto, la coincidencia temporal alimentó interpretaciones entre sus seguidores.

Gino Assereto niega romance con Valentino Palacios

Luego de días de rumores, Assereto aclaró que nunca existió relación con Valentino y afirmó que optó por cortar la broma para evitar más especulaciones. (Instagram)

La aclaración de Gino Assereto llegó tras varios días de rumores alimentados por un video compartido en TikTok. En las imágenes, ambos aparecían en una dinámica cercana y cómplice que desató comentarios y especulaciones. La participación de Jota Benz, hermano de Gino, quien bromeó públicamente sobre tener un “nuevo cuñado”, terminó por amplificar la historia.

Ante la magnitud del tema, Assereto publicó un extenso mensaje en sus historias de Instagram. Allí explicó que todo había nacido como una broma interna y que nunca imaginó el alcance que tendría. “Durante estas semanas me he reído mucho con todo lo que se ha estado hablando y especulando sobre un supuesto romance mío”, escribió.

Sin embargo, el exchico reality dejó claro que, aunque no se sintió afectado emocionalmente, optó por frenar la situación. “Mi paz interna jamás se vio afectada… pero tomo la decisión de cortar esta broma por mi tranquilidad mediática”, afirmó, subrayando que su intención era evitar interpretaciones erróneas.

Con esa declaración buscó poner punto final a la narrativa romántica que se había instalado en redes. No obstante, la reacción del público demostró que, en el ecosistema digital, las aclaraciones no siempre desactivan por completo una tendencia.

Jazmín Pinedo llamó a Gino Assereto por video con Valentino Palacios

La conductora contó que conversó con Assereto para aclarar los rumores y sostuvo que el contenido fue una broma, sin trasfondo sentimental alguno. (Instagram)

La controversia también alcanzó a Jazmín Pinedo, expareja de Gino Assereto y conductora de + Espectáculos. Durante una emisión de su programa, reveló que decidió comunicarse directamente con él para aclarar la situación tras el video viral.

Según explicó, la colaboración fue planificada como contenido recreativo y no tenía un trasfondo sentimental. “Hay que divertirnos, hay que reírnos. La gente que se lo quiere tomar en serio, bueno, es cosa suya”, comentó en pantalla. Además, reconoció que entre ambos existe buena química, pero enfatizó que eso no implica necesariamente una relación amorosa.

Pinedo sostuvo que en la actualidad las redes sociales amplifican cualquier gesto o interacción, convirtiéndolos en potenciales titulares. Para ella, el episodio evidencia cómo el entretenimiento digital puede cruzar rápidamente la línea entre la ficción y la percepción pública.

Mientras tanto, Jota Benz mantuvo el tono distendido, insistiendo en que todo se trató de humor y que, en cualquier caso, lo importante es que cada persona sea feliz. Sus comentarios reforzaron la idea de que la broma inicial nunca fue concebida como una estrategia romántica, aunque terminó siéndolo para la audiencia.