Gino Assereto niega romance con Valentino Palacios: “Tomo la decisión de cortar esta broma”

El exchico reality aclaró en Instagram que nunca tuvo un romance con tiktoker y que todo fue parte de una broma viral.

Gino Assereto aclaró en Instagram que nunca tuvo un romance con Valentino Palacios y que todo fue parte de una broma viral. IG

Tras días de especulaciones, memes y tendencias en redes sociales, Gino Assereto decidió poner fin a los rumores sobre un supuesto romance con el tiktoker Valentino Palacios.

A través de un extenso comunicado en Instagram, el exchico reality aclaró que nunca existió una relación sentimental y que todo se trató de una broma que, sin planearlo, escaló hasta convertirse en tema de conversación nacional.

El video viral que desató rumores

El revuelo comenzó cuando Valentino Palacios publicó un video en TikTok junto a Gino Assereto, con frases coquetas y gestos de complicidad que, para muchos, parecían más que una simple colaboración de contenido.

Las imágenes se volvieron tendencia, alimentadas por la actitud relajada y bromista de ambos, y por los comentarios de Jota Benz, hermano de Gino, quien no dudó en sumarse al “show” con chistes sobre un posible “nuevo cuñado”.

La viralización del clip hizo que seguidores, medios y figuras del espectáculo comenzaran a especular sobre la naturaleza de la relación, convirtiendo la historia en uno de los temas más comentados de la semana.

El video que encendió las redes entre Valentino y Gino. Tiktok.

Gino Assereto aclara: “Todo fue broma, nunca hubo romance”

En su mensaje, Gino Assereto fue enfático: “Durante estas semanas me he reído mucho con todo lo que se ha estado hablando y especulando sobre un supuesto romance mío… quien me conoce sabe que soy alguien súper relajado y que todo lo llevo siempre con buen humor y sobre todo con respeto y buena vibra”, escribió, dejando claro que la situación nunca afectó su tranquilidad personal.

El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ explicó que la broma nació en complicidad con su hermano Jota Benz, conocido por su sentido del humor y por la seriedad con la que suele jugar con este tipo de situaciones.

“Quien conoce a mi hermano Jota Benz, quien empezó con esta broma, sabe que al igual que yo, la seriedad con la que decimos nuestras bromas se presta para que se crea que es verdad. Somos hermanos”, sentenció.
Assereto cerró el tema pidiendo respeto y agradeciendo el interés, pero dejando claro que no existe relación sentimental con Valentino. IG

El verdadero trasfondo: humor, redes y complicidad

Gino también reveló que todo fue planeado junto a Valentino y que, aunque nunca pensaron que llegaría tan lejos, la reacción mediática los llevó a disfrutar el momento.

“Mi paz interna jamás se vio afectada ante dichos rumores… pero tomo la decisión de hacerlo (aclarar) y de cortar esta broma por mi tranquilidad mediática, gran detalle que a veces, está bien, siempre olvido por mi manera de ver la vida siempre desde una perspectiva amorosa, sin maldad y relajado”, explicó.

Con esta aclaración, Gino busca poner punto final a las especulaciones y evitar más comentarios alejados de la realidad. “Bonito y bendecido día para todos, en especial para los medios que han comido rico estos días gracias a esta broma”, cerró el comunicado con humor.

Gino Assereto aclaró en Instagram que nunca tuvo un romance con Valentino Palacios y que todo fue parte de una broma viral. IG

Jota Benz y Jazmín Pinedo: humor ante el “romance viral”

Durante el auge de los rumores, Jota Benz reaccionó con total naturalidad y apertura al video viral, asegurando que si su hermano era feliz, él lo apoyaría:

“Si ellos son felices, que sean felices. Así que hay que apoyar eso… La vida es para eso, hermano, hay que reírse un poquito y, bueno, si ellos son felices, que sean felices”, comentó Jota, sumando al tono distendido de la broma familiar.

Jota Benz reaccionó con humor al viral video de Valentino Palacios y Gino Assereto, apoyando la felicidad de su hermano y celebrando lo que suceda entre ambos. América TV: 'Más Espectáculos'.

Por su parte, Jazmín Pinedo, expareja de Gino y conductora de ‘Más Espectáculos’, también se pronunció y aclaró que el encuentro entre Gino y Valentino fue coordinado para grabar contenido y que entre ambos hay buena onda y química, pero que todo se trató de una tendencia divertida y no de un romance real.

“Yo llamé a Gino para saber cómo fue... Dice que lo habían coordinado por teléfono y que Valentino había conversado un poquito con él y ya. A Gino normal, le encantó, Valentino le cae súper bien y como dice Jota, hay que divertirnos, reírnos”, detalló la presentadora de Tv.

Jazmín Pinedo llamó a Gino Assereto por video de TikTok con Valentino Palacios. Captura: América TV / IG: ginoasseretocarpena

