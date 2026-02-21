Valentino Palacios reacciona a la aclaración de Gino Assereto: “Ya no me vinculen con nadie”

Valentino Palacios compartió un video en su cuenta de TikTok con el que respondería al comunicado de Gino Assereto donde aclara que no tienen ningún romance.

El final de la broma viral sobre un supuesto romance entre Gino Assereto y Valentino Palacios ha llegado, pero las repercusiones siguen generando titulares y comentarios en redes sociales.

Horas después de que Gino zanjara el tema con un comunicado, el tiktoker se pronunció de forma contundente, pidiendo a sus seguidores y medios que dejen de vincularlo sentimentalmente con otras figuras del espectáculo.

Su respuesta, acompañada de un clip musical y un mensaje directo, evidencia el desgaste que puede generar el juego mediático en la vida de los creadores digitales.

Valentino Palacios rompe el silencio

El viernes 20 de febrero, mientras la polémica sobre el supuesto romance con Gino Assereto aún ocupaba espacio en la prensa y las redes, Valentino Palacios decidió ponerle punto final al asunto.

En su cuenta de TikTok, el influencer publicó un video donde, además de cantar el tema “Señor mentira” de Daniela Darcourt, lanzó un mensaje categórico a sus seguidores: “Ya no me vinculen con nadie, gracias (emoji llorando) #parati”. Y luego de unas horas editó la descripción y escribió: “Mejor solito”

El clip no solo evidenció la incomodidad de Valentino ante la ola de rumores, sino también una posible indirecta para quienes insisten en relacionarlo con otros personajes públicos.

“La gente tiene miedo a estar sola y yo tengo miedo de volver a malgastar mi tiempo con gente que no vale la pena”, se lee en el video, frase que muchos interpretaron como un mensaje al público y a los medios.

Valentino Palacios reacciona a la aclaración de Gino Assereto.

El aclaración de Gino Assereto

La reacción de Valentino llega poco después de que Gino Assereto publicara un extenso comunicado en sus historias de Instagram, donde aclaró que jamás existió una relación con el tiktoker y que todo fue parte de una broma iniciada por su hermano, Jota Benz.

“Durante estas semanas me he reído mucho con todo lo que se ha estado hablando y especulando sobre un supuesto romance mío… quien me conoce, sabe que soy alguien súper relajado y que todo lo llevo siempre con buen humor y sobre todo con respeto y buena vibra”, escribió Gino.

El exchico reality explicó que, aunque nunca pensaron que la broma llegaría tan lejos, decidió “cortar” con la situación para poner fin a los rumores y proteger su tranquilidad mediática.

Assereto cerró el tema pidiendo respeto y agradeciendo el interés, pero dejando claro que no existe relación sentimental con Valentino. IG

Jazmín Pinedo y la crítica a Jota Benz: “Debió prever el impacto”

La presentadora Jazmín Pinedo también intervino en la conversación, señalando que la experiencia de Jota Benz en el medio debió servirle para anticipar la magnitud que tomaría la broma.

“Los comentarios que hizo su hermano Jota Benz, que además tiene muchísimos años en este medio y debió prever lo que iba a pasar, eh, pero bueno, se dio. Todos entendemos que Valentino está jugando a la broma de que supuestamente tenía algo con Gino, y es eso, es una broma”, apuntó en Más Espectáculos.

Jazmín Pinedo pidió responsabilidad y respaldó comunicado de Gino Assereto, quien aclaró que no tiene ningún romance con Valentino. Captura: América TV

Pinedo insistió en que quienes conocen a Valentino y Gino saben que solo existe una buena relación de amistad y complicidad profesional, y que lamenta que algunos usen estas historias para generar titulares lejos de la realidad.

Valentino Palacios, conocido por su autenticidad en redes, dejó clara su postura al pedir que no lo vinculen más con nadie, evidenciando el costo emocional y mediático que puede tener una simple tendencia viral.

La frase “tengo miedo de volver a malgastar mi tiempo con gente que no vale la pena” fue interpretada por muchos como un llamado a poner límites y recordar que detrás de cada personaje digital hay una persona real.

La ola de memes, comentarios y titulares generados por la broma entre Gino y Valentino demuestra el poder —y el riesgo— de la viralidad en el ecosistema digital actual.

El video que encendió las redes entre Valentino y Gino. Tiktok.