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El Parque de las Leyendas albergará al primer rinoceronte nacido en Perú

SENASA oficializó los requisitos sanitario para importar rinocerontes desde Brasil. El objetivo del Parque de las Leyendas es reproducir a Valentina, su ejemplar de 6 años

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Autoridades del Zoológico de Whipsnade celebraron la llegada al mundo de una nueva cría de rinoceronte blanco del sur. (Captura de pantalla/YouTube/ZSL - Zoological Society of London) Rinocerontes, rinoceronte blanco del sur, animales, noticias de animales, mascotas, noticias de mascota, Whipsnade Zoo, Reino Unido
El objetivo central del Parque de las Leyendas es reproducir a Valentina con un macho importado y lograr el primer nacimiento de rinoceronte indio en Perú. (Captura de pantalla/YouTube/ZSL - Zoological Society of London)

El pasado 9 de mayo, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) publicó en el diario oficial El Peruano los requisitos sanitarios para la importación de rinocerontes procedentes de Brasil.

Esta normativa representa un avance clave para que el Parque de las Leyendas de Lima pueda concretar la llegada de un rinoceronte macho, con el objetivo de emparejarlo con Valentina y hacer posible el nacimiento del primer especímen en territorio peruano, según información obtenida por Infobae Perú.

Valentina es una rinoceronte india de 6 años que llegó a Lima desde Bélgica en 2023 como parte de un programa internacional de conservación y reproducción coordinado por la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA). Precisamente, este mes cumplió 3 años desde su arribo al país.

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El ‘novio’ de Valentina llegaría desde Brasil

La resolución de la autoridad peruana establece que los animales importados deben cumplir estrictos requisitos sanitarios.

Entre ellos, presentar un certificado sanitario de exportación emitido por la autoridad competente de Brasil (el Ministerio de Agricultura y Ganadería - MAPA), garantizar el aislamiento previo al embarque y someterse a pruebas para enfermedades como brucelosis y leptospirosis.

El rinoceronte macho requerido cumplirá una cuarentena mínima de 30 días bajo supervisión sanitaria en Lima, de acuerdo a la nueva normativa. (John Towey/Palm Beach Zoo & Conservation Society via AP)
El rinoceronte macho requerido cumplirá una cuarentena mínima de 30 días bajo supervisión sanitaria en Lima, de acuerdo a la nueva normativa. (John Towey/Palm Beach Zoo & Conservation Society via AP)

Además, los rinocerontes deberán pasar una cuarentena post ingreso de al menos 30 días bajo la supervisión de SENASA. Los animales también deben ser transportados en vehículos desinfectados y, dentro de las 48 horas previas al embarque, ser examinados para descartar enfermedades y parásitos.

Al llegar a Perú, la vigilancia sanitaria continuará hasta confirmar que no representen riesgos para la fauna local, según el documento oficial.

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El Parque de las Leyendas: expectativas y próximos pasos

Todavía no hay una fecha confirmada para la llegada del rinoceronte macho al Parque de las Leyendas, pero se mantienen conversaciones para concretar su traslado.

La intención es que, una vez en Perú, el macho cumpla con la cuarentena obligatoria antes de ser exhibido. No obstante, hay otros aspectos además de los sanitarios a resolver, como el de los fletes y el transporte.

El nacimiento de la esperanza: cría de rinoceronte de Sumatra iluminó un santuario en Indonesia (ANTARA FOTO/Reuters)
El rinoceronte indio, Rhinoceros unicornis, pesa hasta 2.700 kilos y su gestación dura entre 15 y 18 meses, con una cría por parto. (ANTARA FOTO/Reuters)

Valentina, por su parte, fue traída desde Bélgica por vía aérea como parte de un programa internacional de reproducción en cautiverio

El objetivo de su traslado es que, al alcanzar la edad reproductiva, pueda emparejarse y contribuir a la conservación de la especie, reforzando la diversidad genética en coordinación con otros zoológicos.

Por tal motivo, el Parque de las Leyendas espera que su futura cría pueda ser enviada a otros centros para fortalecer la conservación de la especie fuera de su hábitat natural.

El rinoceronte indio: características y comportamiento

Valentina es una rinoceronte de la India (Rhinoceros unicornis), especie nativa del sur de Asia y catalogada como vulnerable.

Sus características distintivas incluyen un solo cuerno de queratina, que puede medir entre 20 y 60 centímetros, y una piel gruesa con pliegues profundos que le confieren la apariencia de una armadura. Los machos adultos alcanzan entre 1.800 y 2.700 kilogramos y miden hasta 1,8 metros de altura a la cruz.

El rinoceronte indio es herbívoro y consume hasta 150 kilos diarios de hierbas, frutas y plantas acuáticas. Valentina, en particular, pesa más de una tonelada y media y requiere entre 70 y 100 kilos de alimento por día.

Día Mundial del Rinoceronte 2025: conoce a Valentina, la gigante de 1.5 toneladas en el Parque de las Leyendas. Foto: Andina
El traslado de los rinocerontes exige seguro sanitario, aislamiento previo, exámenes y vehículos desinfectados, según lo publicado por El Peruano.

Esta especie destaca por su agudo oído y olfato, su labio superior prensil y su habilidad para nadar y sumergirse en el agua, donde regula su temperatura y se protege de los insectos. A pesar de su tamaño, puede correr a velocidades cercanas a los 48 km/h.

En cuanto a la reproducción, las hembras de rinoceronte solo tienen una cría por parto y los nacimientos de gemelos son sumamente raros. La gestación dura entre 15 y 18 meses, y cada madre puede parir solo cada 2 a 5 años.

Conservación y funcionamiento del Parque de las Leyendas

El Parque de las Leyendas, administrado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuenta con dos sedes (San Miguel y Huachipa) y alberga aproximadamente 3.500 animales de casi 300 especies.

El 90% de los nuevos ingresos provienen de decomisos realizados por SERFOR, mientras que el resto llega mediante convenios internacionales y programas de conservación.

El 90% de los animales que recibe el Parque de las Leyendas provienen de decomisos por tráfico de fauna silvestre realizados por SERFOR en Perú.
El 90% de los animales que recibe el Parque de las Leyendas provienen de decomisos por tráfico de fauna silvestre realizados por SERFOR en Perú.

El área de zoología del parque está conformada por cerca de 70 especialistas, entre biólogos, veterinarios, zootecnistas y técnicos.

En total, el parque emplea a unas 600 personas. Las labores cotidianas están enfocadas en el bienestar animal, la aplicación de protocolos internacionales y la educación para combatir el tráfico de fauna silvestre.

El parque utiliza técnicas de entrenamiento animal para facilitar los exámenes médicos y garantizar la adaptación de los ejemplares a su entorno, especialmente para especies amenazadas como el rinoceronte indio.

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