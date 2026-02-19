Perú

Jazmín Pinedo llamó a Gino Assereto por video de TikTok con Valentino Palacios: “Hay buena química, en buena hora”

La conductora de ‘Más Espectáculos’ restó importancia a los rumores de romance y animó a los protagonistas a divertirse y disfrutar de la experiencia.

Guardar
La conductora Jazmín Pinedo no fue ajena al comentado video de su expareja Gino Assereto con el tiktoker Valentino Palacios. América Tv: Más espectáculos

El reciente video de Valentino Palacios y Gino Assereto ha causado sensación en redes sociales, generando toda clase de rumores y comentarios sobre un posible romance o una simple colaboración divertida.

En medio del furor digital, Jazmín Pinedo, conductora de ‘Más Espectáculos y expareja de Assereto, no tardó en pronunciarse y dio detalles inéditos sobre el origen del viral, restando importancia a las especulaciones y celebrando la buena onda entre ambos.

El video que sorprendió a todos: ¿cita o contenido viral?

La publicación de Valentino Palacios junto a Gino Assereto, con frases coquetas y gestos de complicidad, encendió las alarmas entre los seguidores, que rápidamente comenzaron a especular sobre una posible relación más allá de la amistad. El video, parte de un trend en TikTok, mostraba a Valentino con una frase pícara: “El arte de ser gracioso. Mi neto”, y luego escenas con Gino, lo que para muchos fue interpretado como una cita.

El silencio inicial de los protagonistas solo avivó los rumores, mientras en Esto es Guerra y las redes, los fans se preguntaban si se trataba de una pareja real o una ingeniosa colaboración para sumar reproducciones.

El video que encendió las
El video que encendió las redes entre Valentino y Gino. Tiktok.

Jazmín Pinedo llamó a Gino Assereto

Ante el revuelo, Jazmín Pinedo decidió llamar directamente a Gino Assereto para aclarar cómo surgió el famoso encuentro.

En declaraciones en Más Espectáculos, la conductora explicó: “Dice que lo habían coordinado por teléfono y que Valentino había conversado un poquito con él y ya. A Gino normal, le encantó, Valentino le cae súper bien y como dice Jota, hay que divertirnos, reírnos”, detalló dejando claro que el encuentro fue planificado y que entre ambos hay una buena relación.

Pinedo, quien mantiene un trato cordial con Gino, también bromeó sobre los comentarios de Jota Benz, hermano de Assereto, quien sugirió que podría tener un “nuevo cuñado” y celebró el humor y la buena vibra del momento.

“Claramente Jota Benz no sabe ni dónde está parado. Yo llamé a Gino para saber cómo fue este junto… lo han coordinado por teléfono, Valentino le contó la idea y a él le encantó, hay buena química”, afirmó.

Jazmín Pinedo llamó a Gino
Jazmín Pinedo llamó a Gino Assereto por video de TikTok con Valentino Palacios. Captura: América TV / IG: ginoasseretocarpena

“Es cosa suya, pero que disfruten”: el mensaje de Jazmín a los fans

La presentadora fue enfática al señalar que cada uno es libre de disfrutar, divertirse y generar contenido a su manera, sin que esto implique necesariamente un romance.

“Obviamente como dice Jota, en eso sí le doy la razón, hay que divertirnos, hay que reírnos, la gente que se lo quiere tomar a mal o en serio, bueno, es cosa suya, pero si uno puede disfrutar, además hay buena química, en buena hora”, concluyó, restando dramatismo y apostando por la espontaneidad.

Jazmín Pinedo aclaró que el
Jazmín Pinedo aclaró que el encuentro fue coordinado para una colaboración y destacó la buena onda entre los protagonistas, restando importancia a los rumores. América TV

Entre bromas, rumores y tendencia viral

El video de Gino y Valentino se suma a la lista de tendencias donde la línea entre la realidad y el entretenimiento se vuelve difusa. Los fans, lejos de quedarse con la duda, han inundado las redes de comentarios, memes y teorías sobre la naturaleza de la relación, mientras ambos protagonistas han optado por mantener la expectativa sin confirmaciones ni desmentidos.

La reacción positiva de Jazmín Pinedo y Jota Benz demuestra que, en el espectáculo moderno, lo importante es la química, la complicidad y el disfrute, más allá de etiquetas o definiciones.

Por ahora, ni Valentino Palacios ni Gino Assereto han dado una declaración oficial sobre el fondo del video, manteniendo el misterio y sumando puntos al fenómeno viral. Lo cierto es que la buena onda entre ambos es real y que el episodio ha servido para mostrar una faceta divertida y relajada de los artistas, lejos de los convencionalismos de la televisión tradicional.

Temas Relacionados

Jazmín PinedoGino AsseretoValentino Palaciosperu-entretenimiento

Más Noticias

Alianza Lima 0-1 San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Las ‘íntimas’ y las ‘santas’ se enfrentan en un duelo clave por el Grupo A de la competencia continental. Revisa los detalles y sigue las incidencias en directo

Alianza Lima 0-1 San Martín

Pedro Castillo formaliza pedido de indulto y le recuerda a José María Balcázar que prometió liberarlo: “No es un secreto de Estado”

Vacado exmandatario enfatizó que el nuevo jefe de Estado “generó la certeza de que, al alcanzar la primera magistratura, haría uso de sus facultades constitucionales para corregir lo que consideramos una injusticia”

Pedro Castillo formaliza pedido de

Lanzan nueva norma que impulsa el turismo con Destinos Turísticos Inteligentes: ¿Qué son?

La Norma Técnica Peruana NTP 799.022:2026 establece lineamientos para que ciudades del país adopten un modelo de gestión basado en innovación, sostenibilidad, tecnología y accesibilidad, con el respaldo de diversas entidades públicas y académicas

Lanzan nueva norma que impulsa

Nicola Porcella revela millonario pago por pelea en México y compra de dos departamentos: “Pagan bien, ¿qué te digo?”

El actor peruano confirmó que recibió una elevada suma por su combate ante Aldo de Nigris en Monterrey y contó que ya invierte en bienes raíces gracias a ese ingreso

Nicola Porcella revela millonario pago

Hugo García enternece las redes con emotivo video de cuando descubrió que será papá: “Nunca había llorado tanto por una noticia”

El deportista e influencer peruano abre su corazón y mostró la profunda emoción que le generó saber que será padre junto a Isabella Ladera

Hugo García enternece las redes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fernando Rospigliosi critica a congresistas

Fernando Rospigliosi critica a congresistas que eligieron a José Balcázar como nuevo presidente: “Fueron tan torpes”

EEUU se pronuncia tras triunfo de José María Balcázar como presidente del Perú: ¿qué dijo sobre las relaciones bilaterales?

José María Balcázar EN VIVO en su primer día como presidente del Perú: actividades del mandatario elegido por el Congreso

Alianza para el Progreso, la bancada detrás del triunfo de José María Balcázar como presidente del Perú

Dina Boluarte deberá reembolsar los gastos asumidos por el Estado si al término de los procesos se determina su responsabilidad

ENTRETENIMIENTO

Hugo García enternece las redes

Hugo García enternece las redes con emotivo video de cuando descubrió que será papá: “Nunca había llorado tanto por una noticia”

Jota Benz se pronuncia por pícaro video viral entre Gino Assereto y Valentino Palacios: “Si mi hermano es feliz, que lo sea”

Rodrigo González arremete contra José María Balcázar y cuestiona su legitimidad: “pensábamos que no podíamos estar peor”

Magaly Medina responde con ironía a las burlas de Tilsa Lozano y Phillip Butters por su rating: “A mí no me den por muerta”

Macarena Vélez responde a Janet Barboza en vivo por comentarios sobre pensión de Juan Ichazo: “No hables sin saber”

DEPORTES

Alianza Lima 0-1 San Martín

Alianza Lima 0-1 San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Nolberto Solano considera que el ciclo de Christian Cueva con la selección peruana acabó: “Por algo juega en Juan Pablo II”

Resultados del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 EN VIVO: así van Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Tifanny Abreu llegó a Lima pese a su exclusión del Sudamericano de Clubes: Antonio Rizola e hinchas la recibieron con calidez