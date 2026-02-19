Jazmín Pinedo llamó a Gino Assereto por video de TikTok con Valentino Palacios: “Hay buena química, en buena hora”

La conductora Jazmín Pinedo no fue ajena al comentado video de su expareja Gino Assereto con el tiktoker Valentino Palacios. América Tv: Más espectáculos

El reciente video de Valentino Palacios y Gino Assereto ha causado sensación en redes sociales, generando toda clase de rumores y comentarios sobre un posible romance o una simple colaboración divertida.

En medio del furor digital, Jazmín Pinedo, conductora de ‘Más Espectáculos’ y expareja de Assereto, no tardó en pronunciarse y dio detalles inéditos sobre el origen del viral, restando importancia a las especulaciones y celebrando la buena onda entre ambos.

El video que sorprendió a todos: ¿cita o contenido viral?

La publicación de Valentino Palacios junto a Gino Assereto, con frases coquetas y gestos de complicidad, encendió las alarmas entre los seguidores, que rápidamente comenzaron a especular sobre una posible relación más allá de la amistad. El video, parte de un trend en TikTok, mostraba a Valentino con una frase pícara: “El arte de ser gracioso. Mi neto”, y luego escenas con Gino, lo que para muchos fue interpretado como una cita.

El silencio inicial de los protagonistas solo avivó los rumores, mientras en Esto es Guerra y las redes, los fans se preguntaban si se trataba de una pareja real o una ingeniosa colaboración para sumar reproducciones.

El video que encendió las redes entre Valentino y Gino. Tiktok.

Jazmín Pinedo llamó a Gino Assereto

Ante el revuelo, Jazmín Pinedo decidió llamar directamente a Gino Assereto para aclarar cómo surgió el famoso encuentro.

En declaraciones en Más Espectáculos, la conductora explicó: “Dice que lo habían coordinado por teléfono y que Valentino había conversado un poquito con él y ya. A Gino normal, le encantó, Valentino le cae súper bien y como dice Jota, hay que divertirnos, reírnos”, detalló dejando claro que el encuentro fue planificado y que entre ambos hay una buena relación.

Pinedo, quien mantiene un trato cordial con Gino, también bromeó sobre los comentarios de Jota Benz, hermano de Assereto, quien sugirió que podría tener un “nuevo cuñado” y celebró el humor y la buena vibra del momento.

“Claramente Jota Benz no sabe ni dónde está parado. Yo llamé a Gino para saber cómo fue este junto… lo han coordinado por teléfono, Valentino le contó la idea y a él le encantó, hay buena química”, afirmó.

Jazmín Pinedo llamó a Gino Assereto por video de TikTok con Valentino Palacios. Captura: América TV / IG: ginoasseretocarpena

“Es cosa suya, pero que disfruten”: el mensaje de Jazmín a los fans

La presentadora fue enfática al señalar que cada uno es libre de disfrutar, divertirse y generar contenido a su manera, sin que esto implique necesariamente un romance.

“Obviamente como dice Jota, en eso sí le doy la razón, hay que divertirnos, hay que reírnos, la gente que se lo quiere tomar a mal o en serio, bueno, es cosa suya, pero si uno puede disfrutar, además hay buena química, en buena hora”, concluyó, restando dramatismo y apostando por la espontaneidad.

Jazmín Pinedo aclaró que el encuentro fue coordinado para una colaboración y destacó la buena onda entre los protagonistas, restando importancia a los rumores. América TV

Entre bromas, rumores y tendencia viral

El video de Gino y Valentino se suma a la lista de tendencias donde la línea entre la realidad y el entretenimiento se vuelve difusa. Los fans, lejos de quedarse con la duda, han inundado las redes de comentarios, memes y teorías sobre la naturaleza de la relación, mientras ambos protagonistas han optado por mantener la expectativa sin confirmaciones ni desmentidos.

La reacción positiva de Jazmín Pinedo y Jota Benz demuestra que, en el espectáculo moderno, lo importante es la química, la complicidad y el disfrute, más allá de etiquetas o definiciones.

Por ahora, ni Valentino Palacios ni Gino Assereto han dado una declaración oficial sobre el fondo del video, manteniendo el misterio y sumando puntos al fenómeno viral. Lo cierto es que la buena onda entre ambos es real y que el episodio ha servido para mostrar una faceta divertida y relajada de los artistas, lejos de los convencionalismos de la televisión tradicional.