Jota Benz se pronuncia por pícaro video viral entre Gino Assereto y Valentino Palacios: “Si mi hermano es feliz, que lo sea”

El chico reality reaccionó con humor y apertura al viral video de Valentino y Gino , apoyando la felicidad de su hermano y celebrando el buen humor entre ambos.

El mundo del entretenimiento digital se vio sacudido esta semana tras la difusión de un video “pícaro” y viral protagonizado por Valentino Palacios y Gino Assereto. Las imágenes, que rápidamente se apoderaron de las redes, dieron pie a una ola de especulaciones sobre un posible romance o un ingenioso contenido viral.

En medio del revuelo, Jota Benz, hermano de Gino, rompió el silencio y se mostró divertido y abierto ante la situación, mientras otras figuras del espectáculo, como Jazmín Pinedo, también dieron su opinión.

El video que encendió las redes entre Valentino y Gino

El clip de Valentino Palacios y Gino Assereto no tardó en volverse tendencia. En él, se ve a Valentino compartiendo una frase sugerente: “El arte de ser gracioso. Mi neto”, para luego dar paso a escenas junto a Gino, en lo que muchos interpretaron como una cita o un guiño romántico.

El video, que surgió tras los coqueteos y bromas en ‘Esto es Guerra’, desató toda clase de reacciones entre los fanáticos y el público general. Además en el mismo programa, su compañero Patricio Parodi puso nervioso al tiktoker durante una de las competencias.

La reciente cercanía entre ambos, sumada a la actitud coqueta de Valentino y la buena disposición de Gino, alimentaron las especulaciones en redes, donde algunos celebraron la química y otros se preguntaron si se trataba de una estrategia de contenido o algo más.

El video que encendió las
El video que encendió las redes entre Valentino y Gino. Tiktok.

Jota Benz: “Si mi hermano es feliz, que lo sea”

Consultado por Más Espectáculos, Jota Benz reaccionó con humor y naturalidad al enterarse del video viral.

“Es bonito, ¿no? Gino se separa de Majo y ambos han encontrado el amor, ¿no? Majo encontró el amor en alguien que le duplica la edad. Y mi hermano encontró el amor en esos rulos espectaculares de Valentino (ríe)”, comentó, entre bromas.

El cantante también bromeó sobre la posibilidad de tener un “nuevo cuñado”: “Hoy día le voy a preguntar en la noche, porque yo no tenía idea. O sea, si de verdad ya tengo un nuevo cuñado, que me avise, ¿no? Para ir a ver películas juntos”, dijo en tono divertido.

Jota aprovechó para destacar que la vida es para disfrutarla y que, si Gino y Valentino son felices, él los apoyará: “Si ellos son felices, que sean felices. Así que hay que apoyar eso. Espero que Valentino también sepa apoyarlo y por ahí se haga con unas zapatillas para running, ¿no? Los lives de Valentino son rentables… hazte con unas tabas, pero están cariocas”, añadió, sumando al tono relajado de la conversación.

Jota Benz se pronuncia por
Jota Benz se pronuncia por pícaro video viral entre Gino Assereto y Valentino Palacios.

Jazmín Pinedo aclara el origen del video

Otra de las voces que se sumó al debate fue Jazmín Pinedo, conductora de ‘Más Espectáculos’ y expareja de Gino Assereto. La presentadora contó en vivo que se comunicó directamente con Gino para saber cómo se gestó el viral encuentro con Valentino.

“Dice que lo habían coordinado por teléfono y que Valentino había conversado un poquito con él y ya. A Gino normal, le encantó, Valentino le cae súper bien y como dice Jota, hay que divertirnos, reírnos”, relató Pinedo, quien tomó el episodio con total naturalidad.

Jazmín, lejos de alimentar rumores, dejó claro que el video fue parte de una tendencia y una buena onda entre ambos personajes, más que una declaración explícita de romance.

La conductora Jazmín Pinedo no fue ajena al comentado video de su expareja Gino Assereto con el tiktoker Valentino Palacios. América Tv: Más espectáculos

Entre rumores y tendencias: ¿nuevo romance o contenido viral?

El silencio de Valentino y Gino sobre el verdadero trasfondo del video ha dejado espacio para todo tipo de teorías. Algunos seguidores creen que la química entre ambos podría trascender las pantallas, mientras que otros consideran que se trata simplemente de una colaboración exitosa para redes sociales, donde los trends y los guiños románticos suelen ser fórmula de éxito.

Por ahora, ni Valentino Palacios ni Gino Assereto han confirmado ni desmentido un vínculo sentimental, manteniendo la expectativa y el interés del público en torno a sus próximas apariciones conjuntas.

Jazmín Pinedo aclaró que el
Jazmín Pinedo aclaró que el encuentro fue coordinado para una colaboración y destacó la buena onda entre los protagonistas, restando importancia a los rumores. América TV

Emergencia en Arequipa EN VIVO:

Fotos y videos de la

Ignacio Buse firma el batacazo

Gisela Valcárcel aún cree en

Nolberto Solano considera que el
Gisela Valcárcel aún cree en

Ignacio Buse firma el batacazo

