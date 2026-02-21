Perú

Ric La Torre lanza fuerte advertencia a Flavia López: “Hoy eres viral, mañana puedes aburrir”

Los conductores de los programas streaming de María Pía Copello tuvieron un cruce de palabras

Ric La Torre se enfrentó a Flavia López en el programa de streaming sin Q Decir'. El cruce se dio en medio de la polémica por su vínculo con Patricio Parodi y las críticas de Magaly Medina, quien la tildó de “mosca muerta”. YouTube

Un tenso enfrentamiento se vivió durante la última emisión del programa streaming ‘Sin + Q Decir’, cuando el comunicador Ric La Torre lanzó una contundente advertencia a Flavia López, advirtiéndole sobre la fugacidad de la popularidad en medios y redes.

La modelo, quien recientemente ha estado en el centro de la polémica tras su acercamiento con Patricio Parodi y las críticas de Magaly Medina, respondió con firmeza, generando un intenso debate sobre la fama, la autenticidad y el papel de los medios.

Ric La Torre a Flavia López: “Hoy eres viral, mañana puedes aburrir”

Durante la transmisión del viernes 20 de febrero, Ric La Torre fue directo con la joven modelo: “Hoy eres viral, mañana puedes aburrir. Hay personajes que funcionan como invitados, dan contenido… pero para llegar al siguiente estatus, para poder mantener una conversación sin necesidad de un in-ear, que alguien te esté dictando y puedas llevar un programa, toma tiempo”, comentó, refiriéndose a la construcción de una carrera mediática duradera.

Ric comparó el proceso de evolución de Flavia con el de Suheyn Cipriani, quien, según él, pasó de la inseguridad a liderar su propio espacio en televisión. “Eso, con el tiempo, es lo que pasa. Deseo que toda esta ola mediática que has tenido la tomes para bien, que lo tomes como un buen aprendizaje, porque la próxima semana, que ya este tema no va a interesar, puedas hablar de otros temas y no solo de Flavia”, aconsejó.

Ric La Torre advirtió a Flavia López sobre la fugacidad de la fama y le recomendó prepararse para consolidar una carrera. YouTube: 'Sin +Q Decir'

Flavia López no se queda callada y responde con ironía

Lejos de amilanarse, Flavia López replicó: “¿Más o menos así como tú en Mesa Caliente, que a veces te invitan, a veces no?” Ric La Torre respondió que tiene contrato y que genera titulares de varios temas, no solo de uno.

Flavia remató con ironía: “El contrato no te asegura nada, y eso lo sabemos todos. En cualquier momento, chao, chao, ya no sirves”. Ric no dudó en devolver la crítica: “Ah, como tú en Esto es guerra”, haciendo referencia a la naturaleza efímera de la fama en realities.

La popularidad de Flavia López ha crecido en las últimas semanas tras su participación en ‘Esto es Guerra’ y los rumores de romance con Patricio Parodi, alimentados por imágenes y videos difundidos en programas de espectáculos. Sin embargo, la modelo ha sido blanco de críticas por parte de figuras como Magaly Medina, quien la tildó de “mosca muerta” y cuestionó su actitud frente a los rumores.

Flavia López se burla de Magaly Medina y la invita a usar sus clips para subir el rating. YouTube/ Sin Más que decir.

López responde a Magaly Medina: “No me hago la santa”

En medio de la controversia, Flavia utilizó su espacio en ‘Sin más que decir’ para responder a las críticas de Magaly Medina. “No nos hemos besado fuera del reto de actuación. Somos amigos y, aparte, ahí no se ve un beso. Y si así fuera, él está soltero, yo estoy soltera, entonces no veo cuál sería el ampay”, afirmó, negando que tenga algo que ocultar.

Sobre los comentarios de Medina, Flavia fue tajante: “¿Por qué tendría que saber la diferencia entre ampay e imágenes? Yo no estoy en un programa de espectáculos para saber qué es ampay o qué es imagen de un beso. Que no quiera hablar de mi vida privada no significa que sea una… Yo no me hago acá la santa”.

La modelo cuestionó la presión mediática y la insistencia en etiquetarla: “La señora sigue ahí con sus adjetivos que ya está de más. ¿Por qué tengo que ser cuestionada si estoy en mi derecho a no hablar de mi vida privada?”

El cruce entre Ric La Torre y Flavia López puso sobre la mesa la discusión sobre la naturaleza efímera de la fama viral, el rol de los medios en la creación de personajes y la presión por mantener la atención pública. Para Ric, el reto es construir una carrera sólida y multifacética, mientras que Flavia defiende su derecho a la privacidad y a manejar su exposición bajo sus propios términos.

Flavia López se burla de Magaly Medina y la invita a usar sus clips para subir el rating. YouTube/ Sin Más que decir.

<br>

