Flavia López llama “migajera” a Rosángela Espinoza por estar detrás de Patricio Parodi con quien mantendria una relación amorosa. YouTube: Sin Q Decir.

La rivalidad y los comentarios picantes no cesan en la pantalla de ‘Esto es Guerra’. Esta vez, la polémica la protagonizó Flavia López, quien no dudó en lanzar una fuerte indirecta a Rosángela Espinoza, tildándola de “migajera” por su insistente interés en Patricio Parodi.

La declaración, realizada en el programa digital, encendió las redes sociales y abrió un nuevo capítulo en el triángulo mediático que protagonizan estos conocidos rostros de la televisión peruana.

Flavia López no se guarda nada: “Rosángela siempre va detrás del Pato”

Durante la última emisión de Sin + Q Decir, Flavia López se refirió sin tapujos a la actitud de Rosángela Espinoza: “Yo creo que un claro ejemplo de alguien migajera es como la señorita Rosángela Espinoza, pues, ¿no?... que para detrás de mi amigo el Pato y nunca le hacen caso”.

El comentario fue recibido con risas y asombro por parte de los conductores, quienes no dudaron en ahondar sobre la supuesta insistencia de Rosángela en acercarse a Patricio Parodi.

Al ser consultada por su compañero Israel Dreyfus si le consta esa actitud, Flavia relató una reciente reunión de grupo: “Ayer, en una reunión que tuvimos, soltó de la nada: ‘No, pero sé que la novelita es con Flavia y Pato’. De la nada, nadie le dijo nada”, explicó, sugiriendo que Rosángela busca protagonismo y se siente desplazada por la cercanía entre Flavia y Patricio.

El beso entre Patricio Parodi y Flavia López en ‘Esto es Guerra’

La controversia creció tras la reciente emisión de ‘Esto es Guerra’, donde Patricio Parodi y Flavia López protagonizaron un beso en vivo durante un reto de actuación inspirado en la novela Rubí.

La escena, cargada de química y miradas cómplices, no solo alimentó especulaciones sobre un romance, sino que también puso a prueba la reacción de Rosángela, quien en anteriores temporadas fue vinculada sentimentalmente con Parodi.

Consultada por un programa de espectáculos, Rosángela reaccionó con humor, aunque dejó entrever cierto fastidio: “Ha sido como una estaca en mi corazón”, dijo entre risas, para luego agregar: “Faltó intensidad en el beso, fue demasiado dulce. Yo esperaba algo diferente”. Además, insinuó que la química entre ambos podría ser real y no solo parte del guion televisivo.

A pesar de negar rotundamente su relación y asegurar que eran "solo amigos", Patricio Parodi y Flavia López fueron captados en situaciones muy cariñosas. Imágenes exclusivas muestran a la pareja besándose en una casa de playa en Punta Hermosa | ATV / Magaly TV: La Firme

Las imágenes fuera del set reavivan la polémica

Pese a las aclaraciones públicas de Flavia y Patricio, quienes aseguraron que el beso fue parte de la competencia y que solo los une una amistad, la difusión de imágenes en 'Magaly TV: La Firme’ complicó el panorama.

En esos videos, ambos fueron captados en un concierto en Punta Negra, compartiendo momentos de evidente cercanía e intimidad, incluyendo un beso fuera de cámaras.

Para muchos espectadores y seguidores del reality, las pruebas gráficas refuerzan la versión de Rosángela sobre la existencia de una “novelita” entre Flavia y Parodi, mientras que otros consideran que todo forma parte del show y la dinámica propia del programa.

Lejos de mostrarse afectada, Rosángela Espinoza optó por la ironía y minimizó el impacto del beso: “No sé si realmente fue actuado. Me parece que hay química y no sería extraño que esto ya haya ocurrido antes”, deslizó para América Espectáculos, dejando abierta la puerta a nuevas especulaciones.

La inesperada muestra de cariño entre los participantes del reality abrió un debate explosivo entre seguidores y panelistas, gracias a la reacción sincera y chispeante de Rosángela Espinoza (América TV / Espectáculos)

Flavia López y Patricio Parodi niegan que sean pareja

Tanto Flavia López como Patricio Parodi se han encargado de negar un posible romance entre ellos.

La reina de belleza insistió en que la escena fue solo parte de su rol en el programa: “Todo fue por el equipo. Somos amigos, no es más que eso”, afirmó, mientras Patricio Parodi admitió el nerviosismo previo al reto y explicó que, aunque consideraron omitir el beso, finalmente siguieron el guion del juego.

Patricio Parodi niega beso con Flavia López y acusa a producción de Magaly Medina de usar efectos. América TV