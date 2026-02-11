Flavia López responde a Magaly Medina tras ser llamada ‘mosca muerta’ por negar beso: “Yo no me hago acá la santa”

Flavia López aclara que no es una 'mosca muerta', tal como la señala Magaly Medina. Podcast Sin más que decir/ YouTube

La reciente edición de 'Magaly TV La Firme' volvió a colocar a la modelo Flavia López en el centro de la polémica, luego de que la conductora Magaly Medina la señalara públicamente como “mosca muerta” y pusiera en duda sus declaraciones respecto a unas imágenes difundidas en el programa, donde se le ve en una actitud cercana con el conocido integrante de ‘Esto es guerra’, Pato Parodi.

La reacción de Flavia no se hizo esperar y, a través del espacio digital “Sin más que decir”, respondió a los cuestionamientos con firmeza.

El origen de este cruce mediático se dio cuando Flavia López, en el pódcast donde es conductora con María Pía Copello, Israel Dreyfus, Dafonseca y más, se refirió a las imágenes donde se le ve con Patricio Parodi.

En el video, la modelo negó haber protagonizado un beso con Parodi fuera del contexto de un reto de actuación. “No nos hemos besado. Nos hemos besado en el reto de actuación. Somos amigos y, aparte, ahí no se ve un beso. Y si así fuera, él está soltero, yo estoy soltera, entonces no veo cuál sería el guau, el ampay o el terror de las imágenes que sacó la señora Magaly… Después de eso, ahí, yo no veo ningún beso. Yo volteo así, conversamos y, bueno, todo”, señaló.

Tras la repercusión del beso, Flavia López y Patricio Parodi decidieron pronunciarse en vivo para explicar el contexto de la escena y frenar especulaciones. (América TV / Esto es Guerra)

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas para Magaly Medina, quien en la edición del 10 de febrero dedicó varios minutos para comentar y cuestionar la versión de la modelo. Fiel a su estilo directo y crítico, la periodista ironizó sobre la supuesta inocencia de Flavia López y la acusó de negar lo evidente. “Somos víctimas ahora de una nueva mosca muerta, esta que se supone que no habla ni tres palabras ni cuatro, porque creo que la tienen de mueble en Esto es guerra, ¿no? La ponen. Sin embargo, ahora dijo cuatro cosas, pero las cuatro cosas que salieron de su boca fueron: ‘De verdad, qué fresca, ¿no? Fresca, frescasa’. Negando lo que no se puede negar, que estaba sentadaza en las piernas del Pato Parodi, bien agarrada, colgada del cuello como si fuera un mono”, comentó Medina en su programa.

La periodista también cuestionó el desconocimiento de la modelo sobre el término “ampay”, sugiriendo que su respuesta era una forma de evadir el tema. “Es que es calabazona, pues, ¿qué cosa pueden esperar? Dice: ‘Ampay’, ella qué sabrá la diferencia entre ‘ampay’ e imágenes de un chape. No, ella no sabe, pues, no sabe, alguien que le explique, porque yo realmente no tengo paciencia para explicar”, expresó Medina.

Flavia López se defiende

Lejos de retroceder, Flavia López utilizó su espacio en ‘Sin más que decir’ para defenderse de las etiquetas y responder a los adjetivos empleados por Magaly Medina. “¿Por qué tendría que saber la diferencia entre ampay e imágenes? Yo no estoy en un programa de espectáculos para saber qué es ampay o qué es imagen de un beso”, afirmó.

Flavia López aborda la polémica sobre las imágenes con Patricio Parodi emitidas en 'Magaly TV La Firme', negando cualquier beso. (YouTube: SIn +Que decir / Magaly TV La Firme)

Durante la transmisión, López preguntó por qué tiene que ser cuestionada, si está en su derecho a no hablar de su vida privada. “¿Por qué no quiero hablar de mi vida privada? Yo no me hago acá la santa… Que no quiera hablar de mi vida privada no significa que sea una…”, señaló, reafirmando su decisión de mantener en reserva aspectos personales y dejando claro que no pretende proyectar una imagen distinta a la realidad.

Durante la conversación, la modelo también cuestionó el interés desmedido por su vida sentimental y la presión por responder a especulaciones mediáticas. “La señora sigue ahí con sus adjetivos que ya está de más”, sostuvo, haciendo referencia a la insistencia de Medina en calificarla con términos como “mosca muerta” y “calabazona”.

Tras la difusión de imágenes en la playa, Flavia López descartó un romance con Patricio Parodi y explicó el contexto de los acercamientos (ATV / Magaly TV La Firme)