Magaly Medina arremete contra Flavia López por negar ‘beso’ con Patricio Parodi: “Nació una mosca muerta”

Magaly Medina presenta imágenes comprometedoras de Flavia López y Patricio Parodi. Pese a la evidencia, la influencer lo niega rotundamente, provocando la ira de la 'Urraca' que la califica de 'fresca' y 'mosca muerta'. Infobae Perú / Captura TV - ATV/ Magaly TV La Firme.

El inicio de la edición del 10 de febrero de Magaly TV La Firme estuvo marcado por una nueva polémica en la farándula local. La conductora Magaly Medina dedicó los primeros minutos de su programa a comentar las recientes declaraciones de Flavia López, quien había sido consultada en un podcast sobre las imágenes en las que aparece junto a Pato Parodi.

Fiel a su estilo directo y sin rodeos, la periodista inició su intervención cuestionando la versión que la joven había dado públicamente. Desde el set, expresó: “Somos víctimas ahora de una nueva mosca muerta, esta que se supone que no habla ni tres palabras ni cuatro palabras, porque creo que la tienen de mueble en Esto es guerra, ¿no? La ponen. Sin embargo, ahora dijo cuatro cosas, pero las cuatro cosas que salieron de su boca fueron: ‘De verdad, qué fresca, ¿no? Fresca, frescasa’. Negando lo que no se puede negar, que estaba sentadaza en las piernas del Pato Parodi, bien agarrada, colgada del cuello como si fuera un mono”.

Las palabras de la conductora hacían referencia a imágenes difundidas previamente en su programa, en las que se observa a Flavia en una actitud cercana con el integrante de Esto es guerra. El tema cobró aún más relevancia cuando la joven declaró para el podcast que trabaja, donde se le consultó directamente sobre lo ocurrido.

Flavia López habla de Pato Parodi y Magaly responde. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme.

¿Qué dijo Flavia López?

Durante esa conversación, la conductora del espacio, María Pía Copello, le preguntó de manera puntual: “Pero ayer te preguntamos si se habían besado y tú dijiste que no”.

Ante esa interrogante, Flavia López respondió aclarando su versión de los hechos y marcando distancia de las interpretaciones que habían circulado: “No, pero no nos hemos besado. Nos hemos besado en el reto de actuación. No. Somos amigos y, aparte, ahí no se ve un beso. Y si así fuera, él está soltero, yo estoy soltera, entonces no veo cuál sería el guau, el ampay o el terror de... Las imágenes que sacó la señora Magaly… Después de eso, ahí, yo no veo ningún beso. Yo volteo así, conversamos y, bueno, todo”.

Magaly Medina se molesta de explicar que es ‘ampay’ a Flavia López

Estas declaraciones fueron el punto de partida para que Magaly Medina retomara el tema en su programa, donde no solo cuestionó la explicación de la influencer, sino también el concepto de “ampay” y la interpretación de las imágenes. La conductora expresó con ironía:

“Es que es calabazona, pues, ¿qué, qué cosa pueden esperar? Dice: ‘Ampay’, ella qué sabrá la diferencia entre ‘ampay’ e imágenes de un chape. ¿Mmm? No, ella no sabe, pues, no sabe alguien que le explique, porque yo realmente no tengo paciencia para explicar”.

La periodista continuó su comentario en un tono crítico, extendiendo incluso sus reflexiones al trabajo periodístico y a la manera en que, según ella, algunas personas interpretan el contenido televisivo. “Para profesora de escuela, solo con los urracos y con las urracas. Y eso, ¿ah? Que les enseño, les enseño, les enseño y nada, siguen ahí. Después se alucinan productores periodísticos todos, ¿no? Y no aprendieron ni siquiera a escribir bien. En fin. ¡Hala! Eso va para todas, las alucinadas, ya”, dijo entre risas.

Lejos de cerrar el tema, Magaly Medina insistió en que, a su juicio, las imágenes difundidas evidenciaban un nivel de cercanía que iba más allá de una simple amistad. “Claro, pues, la gente se desubica bien rápido. Pero ahí está, que dice: ‘Ahora quiere, ¿qué cosa también? ¿Que agarremos y que el, el investigador, el paparazzi se ponga qué? ¿Se trepe en la ventana para tratar de ver?’ O sea, lo que veo ahí, así no haya un chape, que para mí lo es, ¿ya? Es evidente. Está sentada en las piernas del Pato, agarrada de la mano del Pato. El Pato la tiene, pero bien agarrada de la cintura. Esas confianzas que tienes con todo el mundo, con todos tus amigos”, sostuvo.

En ese contexto, la conductora apeló incluso a una frase popular para reforzar su punto de vista: “Hay una canción famosa que aunque suene a cliché, pero es cierto: ‘Los amigos no se besan en la boca’. O sea, ya”.

El comentario continuó con nuevas críticas dirigidas a la influencer, manteniendo el tono sarcástico que caracteriza a la presentadora. “Y la chiquita, pero sigue, ¿no? (imita voz de niña) Nació una mosca muerta nueva. Agarren los matamoscas”, expresó, recordando además referencias televisivas de años anteriores y comparando el caso con situaciones del pasado en la farándula.

En la misma línea, agregó: “Como solía hacer cierto personaje en la televisión, ¿no?, que perseguía con el matamosca a una famosa ex desaparecida de la tele, mosca muerta de la tele. A partir de ahí hay toda una generación de mosquitas muertas y hay que saberlas reconocer a tiempo. Y esta es una de ellas. Será calabaza, le faltarán neuronas en la cabeza, pero mosquita muerta es”.

