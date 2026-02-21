Perú

Actividad de restaurantes creció en 4,22%: ¿Cómo le fue a la comida rápida y a las bebidas?

El avance estuvo impulsado por el dinamismo de pollerías, locales de comida rápida y bares, mientras que el servicio de catering registró una contracción en el último mes de 2025, según el INEI


Foto: Planet Chicken

La actividad de restaurantes aumentó 4,22% en diciembre de 2025 frente al mismo mes de 2024, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El resultado estuvo asociado al avance de los restaurantes, otras actividades de servicio de comidas y el servicio de bebidas.

En el acumulado de 2025, el sector registró un crecimiento de 2,25% respecto a 2024, informó el organismo estadístico.

Comida rápida y restaurantes

En diciembre, el grupo de restaurantes se expandió 3,61%. El desempeño fue impulsado por pollerías, locales de comida rápida, cocina internacional, sandwicherías, carnes y parrillas, pizzerías y cevicherías.

También reportaron resultados favorables los negocios de comida criolla, restaurantes turísticos, dulcerías, heladerías, café restaurantes y chifas. Influyeron la diversificación de menús, las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el Día de la Parrilla Peruana, campañas como Cyber Monday y ferias gastronómicas como “Sabores de Chancay” en Lima y la “I Feria Internacional del Cacao de Excelencia Perú” en Cusco, además de convenios con entidades financieras y de telecomunicaciones y mejoras en infraestructura.


Foto: Perú Delicias

Otras actividades de servicio de comidas

Las otras actividades de servicio de comidas crecieron 5,28% en diciembre. Destacaron los concesionarios de alimentos por la renovación y captación de contratos para atender centros de salud, centros comerciales, establecimientos penitenciarios, empresas industriales, instituciones educativas, mineras y entidades del sistema financiero.

Asimismo, aumentó el suministro de comidas para empresas de transporte aéreo y terrestre ante la mayor demanda vinculada a los feriados largos del mes.

Servicio de bebidas y catering

El servicio de bebidas avanzó 8,63% en diciembre, impulsado por cafeterías, bar restaurantes, juguerías y bares. Incidieron el inicio de la temporada de verano, las festividades de fin de año, la apertura de sucursales, promociones de barra libre, descuentos con medios de pago digitales y combos navideños.

En contraste, el suministro de comidas por encargo (catering) cayó 13,28% respecto a diciembre de 2024, debido a la reducción de contratos para eventos, buffets, banquetes, desayunos ejecutivos, conferencias y convenciones.


Foto: The Xperience

Ocho restaurantes peruanos se ubicaron dentro de los mejores de Latinoamérica

Perú volvió a destacar en los Latin America’s 50 Best Restaurants al lograr que ocho de sus restaurantes ingresen al listado 2025. Kjolle (2), Mérito (4), Cosme (9), Mayta (11), La Mar (26), Rafael (33), Osso (44) y Mil – Moray, Cusco (49) reafirman la proyección internacional de la cocina peruana.

Cada propuesta ofrece una mirada distinta del país. Desde las creaciones contemporáneas en Lima hasta la experiencia de Mil en Moray, en el Valle Sagrado, el reconocimiento pone en valor productos y tradiciones que provienen del campo, el litoral y la Amazonía, así como conocimientos transmitidos por generaciones.

Más allá de la alta cocina, estos proyectos involucran a productores, pescadores, agricultores y artesanos que forman parte de una cadena que apuesta por prácticas responsables. El uso de insumos locales y de temporada se ha convertido en un eje común, con énfasis en el origen y la trazabilidad.

La presencia de ocho restaurantes peruanos también refleja la vigencia de técnicas ancestrales y recetas familiares reinterpretadas en formatos actuales. La combinación de influencias culturales y diversidad territorial se traduce en propuestas que conectan tradición y contemporaneidad.

