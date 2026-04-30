Gisela Valcárcel sorprende al mostrar la construcción de su lujosa casa de playa: “Confiar en la visión”

Gisela Valcárcel muestra los avances de la construcción de su casa en Naplo.

Gisela Valcárcel sorprendió en redes sociales al mostrar el resultado de uno de sus proyectos personales más ambiciosos: la construcción de una moderna casa de playa en Naplo. A sus 63 años, la conductora compartió el proceso de levantar su vivienda desde cero, destacando el valor de la perseverancia y la fe en los propios sueños.

La popular ‘Señito’ publicó imágenes que muestran el antes y después de la propiedad, ubicada en una exclusiva zona costera. Según relató, la decisión de iniciar la obra implicó demoler la antigua estructura y partir de un terreno completamente vacío.

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Gisela Valcárcel muestra los avances de la construcción de su casa en Naplo.

“Hace un tiempo vi cómo para levantar mi sueño, debía primero tirar todo y dejar el terreno vacío, listo para empezar”, escribió en su cuenta personal de Instagram, donde sus seguidores celebraron el logro.

Valcárcel no solo mostró el resultado final, sino que compartió parte del proceso, supervisando personalmente la obra, revisando detalles del diseño interior y coordinando con el equipo de arquitectos y constructores. En las fotografías se la ve con casco y botas, recorriendo cada rincón y prestando atención a los acabados de la vivienda, que cuenta con cuatro pisos y una vista privilegiada al mar.

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Gisela Valcárcel estuvo pendiente en todo momento en la construcción de su casa de playa.

El mensaje que acompañó la publicación destacó la importancia de la intuición y la resiliencia a la hora de afrontar proyectos personales. “Construir tu fortaleza exige dejar ir lo que ya no sirve, ponerte el casco, meterte al barro y confiar en la visión que otros todavía no pueden ver”, reflexionó la conductora.

Para Valcárcel, el proceso de construir su casa de playa fue también una experiencia de transformación personal, en la que tuvo que tomar decisiones difíciles y apostar por su propio criterio.

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La conductora animó a sus seguidores a no temer los cambios y a dar valor a los propios deseos. “A veces debes dejar atrás lo que ya no da para más, dale valor a tu intuición y deseos, son importantes. Confía en quienes al escuchar tu visión, tus sueños, te miran y dicen: vamos, lo lograremos”, escribió, en un mensaje que recibió numerosos comentarios de apoyo y felicitaciones.

Casa de playa de Gisela Valcárce terminada.

El regreso de Gisela Valcárcel a la TV

Respecto a su carrera profesional, Gisela Valcárcel confirmó su esperado retorno a la televisión con un programa de baile producido por GV Producciones, que será transmitido los sábados por Panamericana Televisión. La presentadora reveló que el show contará con una nueva locación, ya que los sets tradicionales del canal están ocupados por otros programas en la parrilla actual.

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“Me hubiera encantado, no saben cómo, hacerlo en la ‘Esquina de la televisión’, pero Panamericana se ha dedicado a estrenar tanto que entre JB, ‘Al sexto día’, ahora ‘Doctor de guardia’, ‘Andrea’, el magazine que dentro de poco estrenamos. Bueno, los sets están más que ocupados”, explicó en una reciente transmisión en Instagram.

Para sus seguidores, la noticia del regreso de Valcárcel marca un nuevo capítulo en su carrera, en el que busca combinar los desafíos profesionales con la realización de sueños personales.

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La presentadora sorprendió con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta para Magaly Medina, justo tras anunciar el debut de su nuevo programa “Doctores de Guardia” y destacar la colaboración en el canal peruano (Facebook / GiselaValcarcelPeru)

La conductora, madre de la también presentadora Ethel Pozo, se ha mantenido activa en redes sociales y cercana a su audiencia, compartiendo reflexiones sobre la vida, la perseverancia y la importancia de confiar en los propios proyectos. La casa de playa en Naplo representa, según sus propias palabras, mucho más que un logro material: es el resultado de años de esfuerzo, visión y determinación.